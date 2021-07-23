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  • «Локомотив» – о задачах Рангника: «Сокращение зависимости от «РЖД» и высокие результаты в Европе»

«Локомотив» – о задачах Рангника: «Сокращение зависимости от «РЖД» и высокие результаты в Европе»

23 июля 2021, 11:32
7

«Локомотив» рассказал о задачах, поставленных перед руководителем команды по спорту и развитию Ральфом Рангником и его штабом.

«Перед Рангником и его штабом стоит задача реализации новой спортивной стратегии клуба, которая включает в себя:

– достижение высоких спортивных результатов как на российской, так и на европейской арене;

– достижение амбициозных коммерческих целей, в том числе сокращение финансовой зависимости от главного спонсора;

– внедрение современных и инновационных подходов к управлению и развитию спортивными активами клуба;

– обеспечение устойчивого развития спортивной вертикали клуба путeм внедрения критически важных компетенций в системах клуба;

– популяризацию российского футбола в мире и содействие его развитию.

На должность технического директора назначен Томас Цорн. В его функции входит координация всех внутренних проектов и инициатив в спортивном департаменте, планирование состава команд и управление контрактами, адаптация и интеграция игроков, координация административного персонала клубных команд.

Также Цорн будет обеспечивать административную поддержку всех процессов в спортивном департаменте и их взаимодействие с остальными подразделениями клуба», – сообщает пресс-служба клуба.

  • По информации «Чемпионата», «Локомотив» будет тратить на Рангника и Цорна 5,5 миллиона в год.
  • Сроки контрактов Рангника и Цорна – 3 года.

Источник: официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рангник Ральф
Комментарии (7)
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Алехсбургер.
1627029936
"На родного Папу Локо поднял лапу.."полу(с) "Вот он(Цорн) на Петровку вас и привезёт."полу(с)
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paracetamol
1627032024
Пока Рангник и Цорн будут определять политику клупа, успехов Локам не видать. Все растащат, иначе зачем ехали?
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portero
1627033077
Ну так надо начинать с себя, а то мутная должность и задачи, таких там наверное хватает...
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житель СПб
1627044332
Сокращение финансовой зависимости от главного спонсора... ??!! Так тогда не надо было их всех брать ВООБЩЕ - или на зарплату в 4 раза меньше. Вот - и уже выполнение этого пункта. Эх! Как были у нас расхитители народного добра внутренние и внешние - так и остались. Кстати! Не поверю, что они обо всем этом отношении к ним не знают. И не реагируют? Знают, конечно! Следовательно, цель только одна - понятно, какая.
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