«Локомотив» – о задачах Рангника: «Сокращение зависимости от «РЖД» и высокие результаты в Европе»

«Локомотив» рассказал о задачах, поставленных перед руководителем команды по спорту и развитию Ральфом Рангником и его штабом.
«Перед Рангником и его штабом стоит задача реализации новой спортивной стратегии клуба, которая включает в себя:
– достижение высоких спортивных результатов как на российской, так и на европейской арене;
– достижение амбициозных коммерческих целей, в том числе сокращение финансовой зависимости от главного спонсора;
– внедрение современных и инновационных подходов к управлению и развитию спортивными активами клуба;
– обеспечение устойчивого развития спортивной вертикали клуба путeм внедрения критически важных компетенций в системах клуба;
– популяризацию российского футбола в мире и содействие его развитию.
На должность технического директора назначен Томас Цорн. В его функции входит координация всех внутренних проектов и инициатив в спортивном департаменте, планирование состава команд и управление контрактами, адаптация и интеграция игроков, координация административного персонала клубных команд.
Также Цорн будет обеспечивать административную поддержку всех процессов в спортивном департаменте и их взаимодействие с остальными подразделениями клуба», – сообщает пресс-служба клуба.
- По информации «Чемпионата», «Локомотив» будет тратить на Рангника и Цорна 5,5 миллиона в год.
- Сроки контрактов Рангника и Цорна – 3 года.