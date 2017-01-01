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    «Локомотив» – о задачах Рангника: «Сокращение зависимости от «РЖД» и высокие результаты в Европе»

    «Локомотив» рассказал о задачах, поставленных перед руководителем команды по спорту и развитию Ральфом Рангником и его штабом.

    «Перед Рангником и его штабом стоит задача реализации новой спортивной стратегии клуба, которая включает в себя:

    – достижение высоких спортивных результатов как на российской, так и на европейской арене;

    – достижение амбициозных коммерческих целей, в том числе сокращение финансовой зависимости от главного спонсора;

    – внедрение современных и инновационных подходов к управлению и развитию спортивными активами клуба;

    – обеспечение устойчивого развития спортивной вертикали клуба путeм внедрения критически важных компетенций в системах клуба;

    – популяризацию российского футбола в мире и содействие его развитию.

    На должность технического директора назначен Томас Цорн. В его функции входит координация всех внутренних проектов и инициатив в спортивном департаменте, планирование состава команд и управление контрактами, адаптация и интеграция игроков, координация административного персонала клубных команд.

    Также Цорн будет обеспечивать административную поддержку всех процессов в спортивном департаменте и их взаимодействие с остальными подразделениями клуба», – сообщает пресс-служба клуба.

    • По информации «Чемпионата», «Локомотив» будет тратить на Рангника и Цорна 5,5 миллиона в год.
    • Сроки контрактов Рангника и Цорна – 3 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 11:32
    Комментарии5
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      Рейтинг: +49408

      portero 2 часа назад

      Ну так надо начинать с себя, а то мутная должность и задачи, таких там наверное хватает...

      0
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      Рейтинг: +11758

      paracetamol 3 часа назад

      Пока Рангник и Цорн будут определять политику клупа, успехов Локам не видать. Все растащат, иначе зачем ехали?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3286

      Алехсбургер. 3 часа назад

      "На родного Папу Локо поднял лапу.."полу(с)

      "Вот он(Цорн) на Петровку вас и привезёт."полу(с)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7164

      Alekxei Z. 3 часа назад

      Прочесть один пункт :
      "- обеспечить популяризацию российского футбола в мире и содействие его развитие"...
      Всё понятно. бла-бла-бла.

      2
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      Рейтинг: +15551

      JTherry > Alekxei Z. 2 часа назад

      а каково программное заявление клуба: "сделать Локо - супер-клубом и привести его к победе в финале ЛЧ..."?)) курнули или грибков поели...

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