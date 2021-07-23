«Локомотив» – о задачах Рангника: «Сокращение зависимости от «РЖД» и высокие результаты в Европе»

«Локомотив» рассказал о задачах, поставленных перед руководителем команды по спорту и развитию Ральфом Рангником и его штабом.

«Перед Рангником и его штабом стоит задача реализации новой спортивной стратегии клуба, которая включает в себя:

– достижение высоких спортивных результатов как на российской, так и на европейской арене;

– достижение амбициозных коммерческих целей, в том числе сокращение финансовой зависимости от главного спонсора;

– внедрение современных и инновационных подходов к управлению и развитию спортивными активами клуба;

– обеспечение устойчивого развития спортивной вертикали клуба путeм внедрения критически важных компетенций в системах клуба;

– популяризацию российского футбола в мире и содействие его развитию.

На должность технического директора назначен Томас Цорн. В его функции входит координация всех внутренних проектов и инициатив в спортивном департаменте, планирование состава команд и управление контрактами, адаптация и интеграция игроков, координация административного персонала клубных команд.

Также Цорн будет обеспечивать административную поддержку всех процессов в спортивном департаменте и их взаимодействие с остальными подразделениями клуба», – сообщает пресс-служба клуба.