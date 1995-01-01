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    Football Italia: 34-летний Педро не поехал на предсезонку «Ромы». Им интересуется «Зенит»

    Полузащитник «Ромы» Педро может продолжить карьеру в РПЛ.

    По информации Football Italia со ссылкой на il Romanista, 34-летним испанцем интересуется «Зенит».

    Педро не поехал на предсезонный сбор с «Ромой». Он не входит в планы нового главного тренера клуба Жозе Моуринью.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 09:58
    Комментарии13
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      Рейтинг: +2184

      FRZZ 6 минут назад

      Если Педро не входит в планы Моура, то зачем он Зениту?

      0
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      Рейтинг: +1942

      Spirit_78 54 минуты назад

      Зениту нужен центральный защитник, новый лидер обороны уровня Гарая. А не вот это вот всё.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12038

      paracetamol 1 час назад

      Нахр нужен Зене этот старикашка. Разве что на Зюбу обменять, такого же бесполезного.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1167

      tarasofka 1 час назад

      этого только в спартак!

      3
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      Рейтинг: +49864

      portero 1 час назад

      нахера пенс Зениту, если только денег помыть чинушам....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8725

      житель СПб 1 час назад

      Надеюсь, журналисткие шуточки...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4881

      Давид59 2 часа назад

      О боже! Опять старпёром заинтересовались. Мало им Маркизио было.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1143

      FROL001 2 часа назад

      С таким именем только в Спартак. Гыгыгы

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +6098

      Fusballer > FROL001 2 часа назад

      С таким именем как раз пара Дзюбе)))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1035

      R_a_i_n > FROL001 2 часа назад

      Думаю Шлюбе понравился-бы))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4618

      Ганнибал Лектор 3 часа назад

      С тем же успехом можно Аршавина расчехлить - результат тот же, зато легионерская ставка свободная

      3
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      Рейтинг: +12642

      Skull_Boy 3 часа назад

      Нахрена им лавочный старпер

      1
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      Рейтинг: +19597

      vladimir-7 > Skull_Boy 3 часа назад

      Зачем им Пидро, может быть вместо Азмуна под Дзюбу?
      Но он уже пожилой, осталось вернуть Жиркова.

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