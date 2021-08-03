Football Italia: 34-летний Педро не поехал на предсезонку «Ромы». Им интересуется «Зенит»

Полузащитник «Ромы» Педро может продолжить карьеру в РПЛ.

По информации Football Italia со ссылкой на il Romanista, 34-летним испанцем интересуется «Зенит».

Педро не поехал на предсезонный сбор с «Ромой». Он не входит в планы нового главного тренера клуба Жозе Моуринью.