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  • Football Italia: 34-летний Педро не поехал на предсезонку «Ромы». Им интересуется «Зенит»

Football Italia: 34-летний Педро не поехал на предсезонку «Ромы». Им интересуется «Зенит»

3 августа 2021, 09:58
13

Полузащитник «Ромы» Педро может продолжить карьеру в РПЛ.

По информации Football Italia со ссылкой на il Romanista, 34-летним испанцем интересуется «Зенит».

Педро не поехал на предсезонный сбор с «Ромой». Он не входит в планы нового главного тренера клуба Жозе Моуринью.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Рома Зенит Педро
Комментарии (13)
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Skull_Boy
1627975017
Нахрена им лавочный старпер
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Ганнибал Лектор
1627975431
С тем же успехом можно Аршавина расчехлить - результат тот же, зато легионерская ставка свободная
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Давид59
1627977540
О боже! Опять старпёром заинтересовались. Мало им Маркизио было.
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житель СПб
1627981834
Надеюсь, журналисткие шуточки...
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portero
1627982015
нахера пенс Зениту, если только денег помыть чинушам....
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paracetamol
1627983833
Нахр нужен Зене этот старикашка. Разве что на Зюбу обменять, такого же бесполезного.
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Spirit_78
1627984990
Зениту нужен центральный защитник, новый лидер обороны уровня Гарая. А не вот это вот всё.
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razoryy
1628054798
опять ХОСПИС собирают
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Hektor 84
1628113974
Будет и у бзенита свой Педро))) новая любовница шлюбы
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FС Spаrtак
1628218752
зенет весь шлак решил собрать ухахахаххах
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