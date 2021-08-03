Football Italia: 34-летний Педро не поехал на предсезонку «Ромы». Им интересуется «Зенит»

Полузащитник «Ромы» Педро может продолжить карьеру в РПЛ.
По информации Football Italia со ссылкой на il Romanista, 34-летним испанцем интересуется «Зенит».
Педро не поехал на предсезонный сбор с «Ромой». Он не входит в планы нового главного тренера клуба Жозе Моуринью.
- Ранее «Рома» предлагала обменять Педро на Сердара Азмуна с доплатой.
- Педро пришел в «Рому» в прошлом году из «Челси».
- В минувшем сезоне Серии А испанец провел 27 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.
Источник: Football Italia