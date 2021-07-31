Пресс-атташе «Спартака» Кулемин – о возможном уходе: «Мне пока ничего неизвестно»

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин отреагировал на информацию о том, что он может уйти из клуба.

«Мне пока ничего об этом неизвестно. Я с большим уважением отношусь к клубу и к этой команде и продолжаю заниматься организационными вопросами перед матчем с «Бенфикой». И я предпочел бы обсуждать свое будущее с руководством клуба, с которым мы на эту тему не разговаривали», – сказал Кулемин.