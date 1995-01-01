Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста

    Пресс-атташе «Спартака» Кулемин – о возможном уходе: «Мне пока ничего неизвестно»

    Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин отреагировал на информацию о том, что он может уйти из клуба.

    «Мне пока ничего об этом неизвестно. Я с большим уважением отношусь к клубу и к этой команде и продолжаю заниматься организационными вопросами перед матчем с «Бенфикой». И я предпочел бы обсуждать свое будущее с руководством клуба, с которым мы на эту тему не разговаривали», – сказал Кулемин.

    • Ранее из «Спартака» ушел директор по развитию и коммуникациям Антон Фетисов.
    • Причиной его ухода мог стать конфликт с женой Леонида Федуна Заремой Салиховой. Она считала, что тот сливает клубную информацию.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:51
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7537

      Cleaner 1 час назад

      Известно Кулемину или не известно, но Зарема уже все решила.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87930
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67032
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru