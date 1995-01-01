Пресс-атташе «Спартака» Кулемин – о возможном уходе: «Мне пока ничего неизвестно»

Известно Кулемину или не известно, но Зарема уже все решила.
Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин отреагировал на информацию о том, что он может уйти из клуба.
«Мне пока ничего об этом неизвестно. Я с большим уважением отношусь к клубу и к этой команде и продолжаю заниматься организационными вопросами перед матчем с «Бенфикой». И я предпочел бы обсуждать свое будущее с руководством клуба, с которым мы на эту тему не разговаривали», – сказал Кулемин.
- Ранее из «Спартака» ушел директор по развитию и коммуникациям Антон Фетисов.
- Причиной его ухода мог стать конфликт с женой Леонида Федуна Заремой Салиховой. Она считала, что тот сливает клубную информацию.