«Лучший исход для всех сторон». Фетисов объявил об уходе из «Спартака»

Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов объявил об уходе из клуба.
«Наступило время, когда нужно расставаться. Такое решение будет лучшим исходом для всех сторон.
Горд, что представилась возможность поработать в «Спартаке», которому желаю только побед на футбольном и медиа полях», – сказал Фетисов.
По информации «Спорт-Экспресса», главным претендентом на его место считается пресс-атташе РПЛ Дмитрий Зеленов.
- Фетисов был назначен на этот пост в июне 2020 года. Он сменил Антона Лисина.
- Причиной ухода Фетисова могла стать позиция жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой, которая неоднократно обвиняла его в критике Доменико Тедеско в публичном поле.
- Зарема также считала, что Фетисов сливает клубную информацию в анонимные телеграм-каналы.
Источник: «Р-Спорт»