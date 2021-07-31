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    «Лучший исход для всех сторон». Фетисов объявил об уходе из «Спартака»

    Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов объявил об уходе из клуба.

    «Наступило время, когда нужно расставаться. Такое решение будет лучшим исходом для всех сторон.

    Горд, что представилась возможность поработать в «Спартаке», которому желаю только побед на футбольном и медиа полях», – сказал Фетисов.

    По информации «Спорт-Экспресса», главным претендентом на его место считается пресс-атташе РПЛ Дмитрий Зеленов.

    • Фетисов был назначен на этот пост в июне 2020 года. Он сменил Антона Лисина.
    • Причиной ухода Фетисова могла стать позиция жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой, которая неоднократно обвиняла его в критике Доменико Тедеско в публичном поле.
    • Зарема также считала, что Фетисов сливает клубную информацию в анонимные телеграм-каналы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 11:44
    Комментарии8
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      Рейтинг: +5842

      Томик 6 минут назад

      Сколько этот отсудит?

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      Рейтинг: +11173

      ilichkadr 40 минут назад

      Теперь Антошу даже в Уфу не возьмут. Видимо придётся податься в "СЭ", там звездуны в почёте.

      0
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      Рейтинг: +2460

      Иван Петров 1986 58 минут назад

      Его уход меньше всего нас волнует.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12630

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Вот так Зарема !!! - съела неугодного , посмотрим , что изменится , может поменьше будет дебильных заявлений )))

      1
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      Рейтинг: +7247

      Alekxei Z. 1 час назад

      Увольнение наёмного работника это нормальное явление.

      0
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      Рейтинг: +24349

      Боцман59rus 1 час назад

      - Федун малохольный куколд, мало того что в футболе ноль без палочки, так ещё и внутри клуба не может порядок навести, да что там в клубе - дома бардак.
      Не команда, а цыганский табор))))

      3
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      Рейтинг: +11173

      ilichkadr > Боцман59rus 32 минуты назад

      В цыганском таборе есть начальник-барон. В свинарнике отродясь не было никого. Каждый сам за себя., отсюда и проблемы..

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      Рейтинг: +11917

      paracetamol 1 час назад

      Подрабатывал Фетисов по-немножку, ну и что? Все так делают, времена нынче такие!

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