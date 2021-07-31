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  • «Лучший исход для всех сторон». Фетисов объявил об уходе из «Спартака»

«Лучший исход для всех сторон». Фетисов объявил об уходе из «Спартака»

31 июля 2021, 11:44
15

Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов объявил об уходе из клуба.

«Наступило время, когда нужно расставаться. Такое решение будет лучшим исходом для всех сторон.

Горд, что представилась возможность поработать в «Спартаке», которому желаю только побед на футбольном и медиа полях», – сказал Фетисов.

По информации «Спорт-Экспресса», главным претендентом на его место считается пресс-атташе РПЛ Дмитрий Зеленов.

  • Фетисов был назначен на этот пост в июне 2020 года. Он сменил Антона Лисина.
  • Причиной ухода Фетисова могла стать позиция жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой, которая неоднократно обвиняла его в критике Доменико Тедеско в публичном поле.
  • Зарема также считала, что Фетисов сливает клубную информацию в анонимные телеграм-каналы.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Фетисов Антон
Комментарии (15)
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paracetamol
1627721225
Подрабатывал Фетисов по-немножку, ну и что? Все так делают, времена нынче такие!
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Боцман59rus
1627721666
- Федун малохольный куколд, мало того что в футболе ноль без палочки, так ещё и внутри клуба не может порядок навести, да что там в клубе - дома бардак. Не команда, а цыганский табор))))
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Persona_non_Grata
1627722503
Вот так Зарема !!! - съела неугодного , посмотрим , что изменится , может поменьше будет дебильных заявлений )))
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Иван Петров 1986
1627723466
Его уход меньше всего нас волнует.
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ilichkadr
1627724553
Теперь Антошу даже в Уфу не возьмут. Видимо придётся податься в "СЭ", там звездуны в почёте.
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Томик
1627726588
Сколько этот отсудит?
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Axe111
1627729935
Спасибо за информацию...спасибо
Ответить
nik55
1627730215
хорошо что еще рыло не начистили
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Andrew01
1627730254
Не надо было с женой владельца ссориться))))))) думал сможет выиграть медиа-войну, надо было пару детей с Федуном сначала завести хD)))))
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mahan
1627896950
Зря клуб его отпускает, он свою работу отлично делает. А Зареме пора уже помолчать.
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