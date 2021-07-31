«Лучший исход для всех сторон». Фетисов объявил об уходе из «Спартака»

Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов объявил об уходе из клуба.

«Наступило время, когда нужно расставаться. Такое решение будет лучшим исходом для всех сторон.

Горд, что представилась возможность поработать в «Спартаке», которому желаю только побед на футбольном и медиа полях», – сказал Фетисов.

По информации «Спорт-Экспресса», главным претендентом на его место считается пресс-атташе РПЛ Дмитрий Зеленов.