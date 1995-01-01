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    «СЭ»: директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Фетисов покинет команду. Зарема обвиняла его в сливе клубной информации

    Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов уйдет из столичного клуба на следующей неделе.

    По информации «Спорт-Экспресса», главным претендентом на его место считается пресс-атташе РПЛ Дмитрий Зеленов.

    • Фетисов был назначен на этот пост в июне 2020 года. Он сменил Антона Лисина.
    • Причиной ухода Фетисова могла стать позиция жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой, которая неоднократно обвиняла его в критике Доменико Тедеско в публичном поле.
    • Зарема также считала, что Фетисов сливает клубную информацию в анонимные телеграм-каналы.

    Зарема – Попову и Фетисову: «Еще одна попытка накидать говна на Тедеско – вылетите оба! Я и Тедеско – лучшее, что было в «Спартаке»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:26
    Комментарии21
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      Рейтинг: +20754

      slavutiq70 1 час назад

      Баба явно мутит воду и цель её понятно сделать так что бы дела пошли в команде хуже некуда . а потом приходит блин она такая спасительница . только вот дела лучше не будет...Командой должны управлять специалисты а не братья . жёны и зятья....

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      Рейтинг: +9195

      NewLife 1 час назад

      Синит-экспресс опять залез в бак с грязным бельем - просто фетиш у них, бомжатские гены. Но, видимо, это грязное белье он сам туда и положил на радость немытым.

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      Рейтинг: +49

      Генрих121 1 час назад

      Не знаю ситуации....Но вижу одно, человек левый рулит ... Это неправильно...

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      Рейтинг: +7504

      Cleaner 1 час назад

      В Спартаке бардак. Зарема мутит воду. В составе середнячки. Лидера нет. Не стать команде в этом сезоне чемпионом. Несмотря на юбилей и старания некоторых судей.

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      Рейтинг: +16060

      derrik2000 1 час назад

      Откровенно говоря, мне этот Фетисов не нравился своей трепливостью "не в такт" событиям.
      Нук, видимо, он именно ТАК понимал свои обязанности в клубе.
      Только странно, что НИКТО из руководства клубом не замечал этого.
      Очень странно.
      Может, тоже "чей-то сын", как и Цорн???
      )))

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      Рейтинг: +11917

      paracetamol 1 час назад

      Зарема рулит! Только чем - секрет.

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      Рейтинг: +3953

      rash1959 2 часа назад

      Через год-два Она будет во главе Спартака. Это не оля смородская, она даст многим просраться в клубе. Федун обещал передать клуб, он это сделает.

      0
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      Рейтинг: +11173

      ilichkadr > rash1959 2 часа назад

      Ранее Федун обещал передать клуб "народу" или Зарема и есть тот народ, о котором всё время говорил Лёня-большевик?

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      Рейтинг: +7504

      Cleaner > rash1959 1 час назад

      Чем кончилось руление Смородской в Локомотиве все помнят? Развалом. Тем же закончит и Спартак с Заремой. Она и сейчас сеет в команде смуту, а если получит власть, то кранты команде.

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      Рейтинг: +498

      ПалкоВводецъ 3 часа назад

      Протекает в свинарнике. Грызутся как пауки в банке за мазутное бабло. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +8585

      житель СПб 3 часа назад

      Салихова пытается положительно влиять на дела в Спартаке. Похвально.

      2
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      Рейтинг: +7247

      Alekxei Z. > житель СПб 2 часа назад

      Согласен !!!

      0
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      Рейтинг: +7504

      Cleaner > житель СПб 1 час назад

      Пока "Салихова пытается положительно влиять на дела в Спартаке" у Зенита есть хорошие шансы на очередное чемпионство.)

      2
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      Рейтинг: +2591

      Бухбух 3 часа назад

      Зарема, кажись, решила взять на себя роль Смородской в Локо.

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