«СЭ»: директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Фетисов покинет команду. Зарема обвиняла его в сливе клубной информации

Баба явно мутит воду и цель её понятно сделать так что бы дела пошли в команде хуже некуда . а потом приходит блин она такая спасительница . только вот дела лучше не будет...Командой должны управлять специалисты а не братья . жёны и зятья....
Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов уйдет из столичного клуба на следующей неделе.
По информации «Спорт-Экспресса», главным претендентом на его место считается пресс-атташе РПЛ Дмитрий Зеленов.
- Фетисов был назначен на этот пост в июне 2020 года. Он сменил Антона Лисина.
- Причиной ухода Фетисова могла стать позиция жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой, которая неоднократно обвиняла его в критике Доменико Тедеско в публичном поле.
- Зарема также считала, что Фетисов сливает клубную информацию в анонимные телеграм-каналы.
Зарема – Попову и Фетисову: «Еще одна попытка накидать говна на Тедеско – вылетите оба! Я и Тедеско – лучшее, что было в «Спартаке»