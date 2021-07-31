«СЭ»: директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Фетисов покинет команду. Зарема обвиняла его в сливе клубной информации

Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов уйдет из столичного клуба на следующей неделе.

По информации «Спорт-Экспресса», главным претендентом на его место считается пресс-атташе РПЛ Дмитрий Зеленов.

Фетисов был назначен на этот пост в июне 2020 года. Он сменил Антона Лисина.

Причиной ухода Фетисова могла стать позиция жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой , которая неоднократно обвиняла его в критике Доменико Тедеско в публичном поле.

, которая неоднократно обвиняла его в критике в публичном поле. Зарема также считала, что Фетисов сливает клубную информацию в анонимные телеграм-каналы.

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