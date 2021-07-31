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  • «СЭ»: директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Фетисов покинет команду. Зарема обвиняла его в сливе клубной информации

«СЭ»: директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Фетисов покинет команду. Зарема обвиняла его в сливе клубной информации

31 июля 2021, 09:26
16

Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов уйдет из столичного клуба на следующей неделе.

По информации «Спорт-Экспресса», главным претендентом на его место считается пресс-атташе РПЛ Дмитрий Зеленов.

  • Фетисов был назначен на этот пост в июне 2020 года. Он сменил Антона Лисина.
  • Причиной ухода Фетисова могла стать позиция жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой, которая неоднократно обвиняла его в критике Доменико Тедеско в публичном поле.
  • Зарема также считала, что Фетисов сливает клубную информацию в анонимные телеграм-каналы.

Зарема – Попову и Фетисову: «Еще одна попытка накидать говна на Тедеско – вылетите оба! Я и Тедеско – лучшее, что было в «Спартаке»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Фетисов Антон
Комментарии (16)
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кто там
1627713273
до***делся фетиска)
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ilichkadr
1627713488
Стоило ожидать такого исхода. Язык журналиста, как правило, его враг.
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vladimir-7
1627714343
Зарема засучила рукава и приступила к отбору хрюшек и перестройке свинарника
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житель СПб
1627715020
Салихова пытается положительно влиять на дела в Спартаке. Похвально.
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paracetamol
1627719874
Зарема рулит! Только чем - секрет.
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derrik2000
1627719875
Откровенно говоря, мне этот Фетисов не нравился своей трепливостью "не в такт" событиям. Нук, видимо, он именно ТАК понимал свои обязанности в клубе. Только странно, что НИКТО из руководства клубом не замечал этого. Очень странно. Может, тоже "чей-то сын", как и Цорн??? )))
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Генрих121
1627721035
Не знаю ситуации....Но вижу одно, человек левый рулит ... Это неправильно...
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NewLife
1627721872
Синит-экспресс опять залез в бак с грязным бельем - просто фетиш у них, бомжатские гены. Но, видимо, это грязное белье он сам туда и положил на радость немытым.
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slavа0508
1627722098
Баба явно мутит воду и цель её понятно сделать так что бы дела пошли в команде хуже некуда . а потом приходит блин она такая спасительница . только вот дела лучше не будет...Командой должны управлять специалисты а не братья . жёны и зятья....
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JTherry
1627742351
припомнили Фетисову и мордобой у выхода из бара, и элитные кроссовки от Nike, и девочек в командировках и офисе, и пи*дежь для прессы, и слив инфы для телеграм-каналов "у Кузьмича" и "Дай ударить"... слишком возомнил себя "директором всего"...
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