Белоруссия сыграет с Уэльсом и Бельгией в отборе ЧМ-2022 в Казани

Сборная Белоруссии выбрала место проведения домашних сентябрьских матчей квалификации ЧМ-2022.
Матчи с Уэльсом и Бельгией, которые состоятся 5 и 8 сентября, пройдут на стадионе «Центральный» в Казани.
- Ранее УЕФА запретил проведение матчей в Белоруссии, если туда нет прямого рейса из страны, с которой сыграет команда.
- Ограничения появились после посадки самолета Ryanair с журналистом Романом Протасевичем в Минске и последующим запретом европейских стран на полеты своих компаний в Белоруссию.
Источник: сайт УЕФА