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  • Белоруссия сыграет с Уэльсом и Бельгией в отборе ЧМ-2022 в Казани

Белоруссия сыграет с Уэльсом и Бельгией в отборе ЧМ-2022 в Казани

31 июля 2021, 13:58
2

Сборная Белоруссии выбрала место проведения домашних сентябрьских матчей квалификации ЧМ-2022.

Матчи с Уэльсом и Бельгией, которые состоятся 5 и 8 сентября, пройдут на стадионе «Центральный» в Казани.

  • Ранее УЕФА запретил проведение матчей в Белоруссии, если туда нет прямого рейса из страны, с которой сыграет команда.
  • Ограничения появились после посадки самолета Ryanair с журналистом Романом Протасевичем в Минске и последующим запретом европейских стран на полеты своих компаний в Белоруссию.

Источник: сайт УЕФА
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Беларусь Уэльс Бельгия
Комментарии (2)
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Axe111
1627729892
Ужас
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Nevskij
1627732079
А ничего, что и игрокам сборной Белоруссии с такими же логистическими проблемами придется иметь дело? Двойные стандарты? А... забыл. "Это другое".
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