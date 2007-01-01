Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    3 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?

    Белоруссия сыграет с Уэльсом и Бельгией в отборе ЧМ-2022 в Казани

    Сборная Белоруссии выбрала место проведения домашних сентябрьских матчей квалификации ЧМ-2022.

    Матчи с Уэльсом и Бельгией, которые состоятся 5 и 8 сентября, пройдут на стадионе «Центральный» в Казани.

    • Ранее УЕФА запретил проведение матчей в Белоруссии, если туда нет прямого рейса из страны, с которой сыграет команда.
    • Ограничения появились после посадки самолета Ryanair с журналистом Романом Протасевичем в Минске и последующим запретом европейских стран на полеты своих компаний в Белоруссию.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:58
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7537

      Cleaner 3 часа назад

      А что не в Калининграде? Он же ближе. Или это план такой - вымотать соперника дальним перелетом!..)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      Nevskij 3 часа назад

      А ничего, что и игрокам сборной Белоруссии с такими же логистическими проблемами придется иметь дело? Двойные стандарты? А... забыл. "Это другое".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3176

      Axe111 4 часа назад

      Ужас

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87930
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67032
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru