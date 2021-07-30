Главные новости дня. «Зенит» купит за 30 миллионов Белотти, Сигурдссон перешел из ЦСКА в «Венецию»

«Чемпионат»: Крыховяк попрощался с «Локомотивом».
«Краснодар» готов подписать 2-летний контракт с Крыховяком. Игрок хочет 3-летнее соглашение.
O Jogo: «Краснодар» предложил 8 миллионов за опорника «Бенфики» Габриэла. Им интересовался «Спартак».
Дзюба: «Я возвращаюсь. Хватит переживать за чемпионат Европы».
«Чемпионат»: Черчесов отказался возглавить сборную Ирака.
The Telegraph: «Сити» предложил 100 миллионов за Грилиша.
Чемпион России Тарасов – игрок «Велеса».
«Арсенал» купил за 50 миллионов защитника Уайта.
Сигурдссон перешел из ЦСКА в «Венецию».
Ди Марцио: «Зенит» купит форварда Белотти за 30 миллионов.
Источник: Бомбардир.ру