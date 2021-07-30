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  • Главные новости дня. «Зенит» купит за 30 миллионов Белотти, Сигурдссон перешел из ЦСКА в «Венецию»

Главные новости дня. «Зенит» купит за 30 миллионов Белотти, Сигурдссон перешел из ЦСКА в «Венецию»

30 июля 2021, 23:19

«Чемпионат»: Крыховяк попрощался с «Локомотивом».

«Краснодар» готов подписать 2-летний контракт с Крыховяком. Игрок хочет 3-летнее соглашение.

O Jogo: «Краснодар» предложил 8 миллионов за опорника «Бенфики» Габриэла. Им интересовался «Спартак».

Дзюба: «Я возвращаюсь. Хватит переживать за чемпионат Европы».

«Чемпионат»: Черчесов отказался возглавить сборную Ирака.

The Telegraph: «Сити» предложил 100 миллионов за Грилиша.

Чемпион России Тарасов – игрок «Велеса».

«Арсенал» купил за 50 миллионов защитника Уайта.

Сигурдссон перешел из ЦСКА в «Венецию».

Ди Марцио: «Зенит» купит форварда Белотти за 30 миллионов.

Источник: Бомбардир.ру
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