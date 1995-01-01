Дзюба: «Я возвращаюсь. Хватит переживать за чемпионат Европы»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба обратился к болельщикам в инстаграме.

«Все, я возвращаюсь. Ухожу из мира негатива обратно в мир позитива. Хватит переживать за чемпионат Европы, за все-все, а то так можно уйти не туда. Так что все. Я снова все тот же. Так что начинаем. Новый сезон уже стартовал, будем стараться – никаких для нас границ.

И, кстати, ребята, спасибо всем за вашу доброту, переживания, все нормальненько. Чуть-чуть погрустили и хватит», – сказал Дзюба.