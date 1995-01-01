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    Дзюба: «Я возвращаюсь. Хватит переживать за чемпионат Европы»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба обратился к болельщикам в инстаграме.

    «Все, я возвращаюсь. Ухожу из мира негатива обратно в мир позитива. Хватит переживать за чемпионат Европы, за все-все, а то так можно уйти не туда. Так что все. Я снова все тот же. Так что начинаем. Новый сезон уже стартовал, будем стараться – никаких для нас границ.

    И, кстати, ребята, спасибо всем за вашу доброту, переживания, все нормальненько. Чуть-чуть погрустили и хватит», – сказал Дзюба.

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    Источник: инстаграм Артема Дзюбы

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    Сегодня, 13:20
    Комментарии24
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      Рейтинг: +6271

      серега кашин 14 минут назад

      пора бы уже бессмысленный треп прекратить все равно толку нет

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      Рейтинг: +668

      NIK32RUS 15 минут назад

      Идиот!!!

      0
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      Рейтинг: +29

      fitt 25 минут назад

      Ты молча вернуться не можешь клоун? Обязательно в интервью все это говорить? Напомните мне пожалуйста, когда у него контракт с Зенитом истекает? Надоел...

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      Рейтинг: +1125

      tarasofka > fitt 17 минут назад

      ровно через 11 месяцев. 30 июня.

      0
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      Рейтинг: +830

      Сергей Каспийский 29 минут назад

      Приехали в сборную, пожили на халяву, получили бабло, тренировались халявно, вышли на поле и не бились за свою Родину... и теперь ОН предлагает, чтобы МЫ забыли всё это. Да, нужно убрать у всех клубов государственную поддержку, сделать зарплату из двух составляющих: минимальная плата + бонусы, а то порой смотришь как игрок от матча к матчу не может сделать нормальный пас, не залезать в офсайд, задаешься вопросом: А за что ему платят миллионы?

      0
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      Рейтинг: +2443

      Иван Петров 1986 30 минут назад

      Этот придурок опять появился.

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      Рейтинг: +6904

      playsh 33 минуты назад

      Дзюбло,если бы ты переживал,ты на поле был бы,копыта свои оттачивал к отбору.
      А так Европу просрал и отдыхать ушлёпал в "мир негатива",где ханку жрал вполне реальную.Ты теперь,после чабана,не только рукоблуд,но и главный словоблуд страны.

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      Рейтинг: +7393

      Cleaner 46 минут назад

      Дзюба, да ты и не переживал за Чемпионат Европы!..(

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      Рейтинг: +24312

      silver29 49 минут назад

      "Ухожу из мира негатива обратно в мир позитива" звучит двусмысленно, парнишка позитив в рукоблудстве видит.

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      Рейтинг: +362

      Врундель 50 минут назад

      Кто грустит,тот трансвестит

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      Рейтинг: +920

      R_a_i_n 52 минуты назад

      Дзюба возвращается, Азмун сбежал с тренировки.

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      Рейтинг: +6904

      playsh > R_a_i_n 31 минуту назад

      Тонко...подмечено.

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