Сигурдссон перешел из ЦСКА в «Венецию»

ЦСКА объявил об уходе форварда Арнора Сигурдссона. Его арендовал новичок Серии А «Венеция».

«Сигурдссон будет выступать за «Венецию» до окончания сезона-2021/22. Соглашение не предусматривает опции дальнейшего выкупа трансфера.

Перед уходом в аренду Сигурдссон продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2023/24. Желаем Арнору успешного сезона в Италии!» – написали москвичи.