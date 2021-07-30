Сигурдссон перешел из ЦСКА в «Венецию»

ЦСКА объявил об уходе форварда Арнора Сигурдссона. Его арендовал новичок Серии А «Венеция».
«Сигурдссон будет выступать за «Венецию» до окончания сезона-2021/22. Соглашение не предусматривает опции дальнейшего выкупа трансфера.
Перед уходом в аренду Сигурдссон продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2023/24. Желаем Арнору успешного сезона в Италии!» – написали москвичи.
- В прошлом сезоне Сигурдссон забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 31 матче.
- Рыночная стоимость 22-летнего игрока – 4,5 миллиона евро.
- Футболист вызывается в сборную Исландии.
Источник: официальный сайт ЦСКА