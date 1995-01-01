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    Сигурдссон перешел из ЦСКА в «Венецию»

    ЦСКА объявил об уходе форварда Арнора Сигурдссона. Его арендовал новичок Серии А «Венеция».

    «Сигурдссон будет выступать за «Венецию» до окончания сезона-2021/22. Соглашение не предусматривает опции дальнейшего выкупа трансфера.

    Перед уходом в аренду Сигурдссон продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2023/24. Желаем Арнору успешного сезона в Италии!» – написали москвичи.

    • В прошлом сезоне Сигурдссон забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 31 матче.
    • Рыночная стоимость 22-летнего игрока – 4,5 миллиона евро.
    • Футболист вызывается в сборную Исландии.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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