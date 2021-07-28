Журналист Алланазаров: трансфер Шомуродова в «Рому» должны закрыть на следующей неделе

Форвард «Дженоа» Эльдор Шомуродов близок к трансферу в «Рому». Речь идет об аренде футболиста.
«Ожидается, что не позже начала следующей недели сделка по переходу Эльдора Шомуродова в «Рому» будет закрыта», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.
- В октябре прошлого года Шомуродов перешел в «Дженоа» из «Ростова» за 7,5 миллиона евро.
- С тех пор форвард забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 32 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова