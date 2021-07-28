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La Gazzetta dello Sport: «Зенит» предложил 25 миллионов за Влашича

28 июля 2021, 11:44
39

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может перейти в «Зенит».

По информации La Gazzetta dello Sport, петербургский клуб предложил за игрока сборной Хорватии 25 миллионов евро. Чемпион России готов заплатить всю сумму сразу.

На Влашича претендует «Милан», который хочет взять футболиста в аренду с правом выкупа. ЦСКА не устраивает этот вариант, клуб настаивает на полноценном трансфере.

  • Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.
  • В минувшем сезоне он провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Милан
Комментарии (39)
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Garrincha58
1627464633
хватит уже про Влашича он в РПЛ будет только деградировать ему надо уезжать из России и как можно скорей
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paracetamol
1627464874
Да не нужен он, нужен нормальный нап! Купите Вернера.
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JTherry
1627465210
бомжи решили Влашича утопить в "болоте" РПЛ... согласен ли цск с этим?
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Derzkiy1
1627465387
Жаль он не хочет в рпл играть
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ilichkadr
1627466695
Очередная бредятина от дешёвой газетенки. До начала следующего тура Зенит объявит, что Влашича и в мыслях не было приобретать.
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6pbIH
1627467157
С "немытых", и 35 можно вытянуть попробовать.
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Дедуктор
1627469109
Влашич мне сильно конского Витиньо напоминает. Так же много бьет из любых позиций Также постоянно игру на себя берет. И в такой же степени посредственный игрочишко. Пожалуй, даже еще более посредственный. Очень много самомнения, и совсем немного мастерства. И, кстати, совсем на паспортный возраст не тянет. Мужику под тридцатку, не меньше.
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Hektor 84
1627495080
Все это напоминает на вытягивание с зенита побольше бабла
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slavа0508
1627563486
Сам Влашич неоднократно заявлял ,что ему интересен переход только в топ чемпионат , продолжение карьеры в другом клубе РПЛ ему не интересен , а если насильно и оставят в РПЛ то не ждите уже от него отдачи на все 100 ,,,только может в еврокубках,,,
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Томик
1627566765
Все предыдущие разговоры о зарубежных клубах были для этого? Даже можно не сомневатья - уже чемоданы собирает.
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