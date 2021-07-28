La Gazzetta dello Sport: «Зенит» предложил 25 миллионов за Влашича

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может перейти в «Зенит».
По информации La Gazzetta dello Sport, петербургский клуб предложил за игрока сборной Хорватии 25 миллионов евро. Чемпион России готов заплатить всю сумму сразу.
На Влашича претендует «Милан», который хочет взять футболиста в аренду с правом выкупа. ЦСКА не устраивает этот вариант, клуб настаивает на полноценном трансфере.
- Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.
- В минувшем сезоне он провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
Источник: La Gazzetta dello Sport