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    La Gazzetta dello Sport: «Зенит» предложил 25 миллионов за Влашича

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может перейти в «Зенит».

    По информации La Gazzetta dello Sport, петербургский клуб предложил за игрока сборной Хорватии 25 миллионов евро. Чемпион России готов заплатить всю сумму сразу.

    На Влашича претендует «Милан», который хочет взять футболиста в аренду с правом выкупа. ЦСКА не устраивает этот вариант, клуб настаивает на полноценном трансфере.

    • Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.
    • В минувшем сезоне он провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 11:44
    Комментарии26
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      Рейтинг: +2788

      Дедуктор 1 час назад

      Влашич мне сильно конского Витиньо напоминает. Так же много бьет из любых позиций Также постоянно игру на себя берет. И в такой же степени посредственный игрочишко. Пожалуй, даже еще более посредственный. Очень много самомнения, и совсем немного мастерства. И, кстати, совсем на паспортный возраст не тянет. Мужику под тридцатку, не меньше.

      1
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      Рейтинг: +11166

      ilichkadr > Дедуктор 55 минут назад

      Он больше тянет на реальный рост. Чем меньше рост, тем гомнистей человек.

      0
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      Рейтинг: -47

      6pbIH 2 часа назад

      С "немытых", и 35 можно вытянуть попробовать.

      2
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      Рейтинг: +11166

      ilichkadr 2 часа назад

      Очередная бредятина от дешёвой газетенки. До начала следующего тура Зенит объявит, что Влашича и в мыслях не было приобретать.

      1
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      Рейтинг: +2439

      Derzkiy1 3 часа назад

      Жаль он не хочет в рпл играть

      1
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      Рейтинг: +15671

      JTherry 3 часа назад

      бомжи решили Влашича утопить в "болоте" РПЛ... согласен ли цск с этим?

      2
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      Рейтинг: +1883

      Spirit_78 > JTherry 2 часа назад

      Хряки как всегда показывают свой низкий уровень интеллекта, доверяя каждому газетному вбросу. Про Влашича такие "новости" уже не первый год выходят.

      3
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      Рейтинг: +15671

      JTherry > Spirit_78 1 час назад

      бомжара, у тебя интеллект - как у овцы, а туда же, про "газетные вбросы" напоминаешь "про Влашича"...)) смешной, ей богу...

      0
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      Рейтинг: +11885

      paracetamol 3 часа назад

      Да не нужен он, нужен нормальный нап! Купите Вернера.

      1
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      Рейтинг: +2439

      Derzkiy1 > paracetamol 3 часа назад

      Мбаппе лучше сразу

      2
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      Рейтинг: +13693

      Garrincha58 > paracetamol 2 часа назад

      у Зенита нет столько денюшков

      1
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      Рейтинг: +1883

      Spirit_78 > paracetamol 2 часа назад

      Транжирить моменты может и Дзюба. А если нет разницы - зачем платить больше?

      0
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      Рейтинг: +13693

      Garrincha58 3 часа назад

      хватит уже про Влашича он в РПЛ будет только деградировать ему надо уезжать из России и как можно скорей

      2
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      Рейтинг: +11166

      ilichkadr > Garrincha58 2 часа назад

      Влашич и до РПЛ мягко говоря не блистал.

      0
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      Рейтинг: +349

      вальтер79 3 часа назад

      влашич топ было бы отлично для Зенита

      0
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      ...
      Рейтинг: +19485

      vladimir-7 > вальтер79 1 час назад

      Можно было бы и продать за 25, но Влашич не согласится играть
      в РПЛ.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1105

      tarasofka 3 часа назад

      если есть 25 лямов на трансфер, то лучше вложить их в хвичу. и не отпускать азмуна. и тогда можно будет наблюдать отменное зарево в районе тарасовки)

      а влашича нужно оставить у коней, иначе они окончательно загнутся. хотя, вероятно, он сам хочет уйти куда-нибудь, раз в этом году не будет еврокубков.

      4
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      ...
      Рейтинг: +2811

      Dgad > tarasofka 3 часа назад

      Так а если Азмун решил поиграть в другом чемпионате, пойти на повышение, зачем его удерживать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1105

      tarasofka > Dgad 3 часа назад

      тогда продавать его за адекватные деньги, а не за 18 лямов от байера (при рыночной 25) - и искать замену.

      3
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      ...
      Рейтинг: +11885

      paracetamol > tarasofka 3 часа назад

      Не смеись, Хвича в Зените???

      0
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      Рейтинг: +1105

      tarasofka > paracetamol 3 часа назад

      через год он будет стоить под полтос, если уйдёт в европу. брать надо за любые деньги + с рубином можно договориться, например, скинуть им балласт в довесок к деньгам. это неосуществимый трансфер, но если вдруг случится - то будет огонь. хвича - топ игрок. такие в нашей лиге случаются раз в 10 лет.

      2
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      Рейтинг: +19485

      vladimir-7 > tarasofka 2 часа назад

      Тоже самое и с Влашичем, зачем его продавать за 25,
      если его рыночная стоимость 30. Да и сам Влашич хотел
      играть в европейском чемпионате, а ещё и ЗП повысить.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +15671

      JTherry > tarasofka 2 часа назад

      какие "18 лямов"? за Азмуна Байер предлагает 14 млн. евро плюс бонусы при определенных условиях, стороны близки к соглашению...

      0
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      ...
      Рейтинг: +10062

      Литейный4 > vladimir-7 2 часа назад

      "- Что вы такое говорите, Феодосья Ивановна, у меня воз сена стоит десять рублей.
      - Стоит-то оно стоит, да никто ж его не покупает! У вас же совсем никудышное сено! Разве что горит хорошо."(С)
      Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +1105

      tarasofka > JTherry 1 час назад

      ну я тут читал, как бы:

      bombardir.ru/news/632030

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      Рейтинг: +15671

      JTherry > tarasofka 1 час назад

      бомбардир как всегда отстает от новостей, последним публикует...) я тоже читал, как бы:
      https://www.sports.ru/football/1099539571-azmun-dogovorilsya-s-bajerom-o-perexode-zenitu-predlagayut-14-mln-evro.html

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