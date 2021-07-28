Кверквелия: «Если бы «Локомотив» не взял меня, то не выиграл бы чемпионат и столько Кубков»

Бывший защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия рассказал о своем отношении к клубу.

– Как расстались с «Локомотивом»? Встречались с руководством?

– Нет, контракт закончился – и все.

– С Семиным общаетесь?

– Конечно. Из тех, кто связан с «Локомотивом», Палыч – мой самый близкий, самый лучший друг.

– Правда, что вы могли закончить с футболом, если бы он не забрал вас из «Рубина»?

– Можно и так сказать. А можно по-другому: если бы «Локомотив» не взял Кверквелию, то не выиграл бы чемпионат и столько Кубков. Мы друг другу помогли просто, ха-ха. За эту возможность – спасибо Палычу, его штабу и всем ребятам. «Локомотив» я очень люблю и уважаю.

Кверквелия выступал за «Локо» с 2017 года.

На его счету 108 матчей за московскую команду.

Вместе с клубом он один раз выиграл РПЛ и дважды Кубок России.

Кверквелия – об уходе из «Локомотива»: «Я приехал ради Семина. Мне пора уже ехать в Европу»