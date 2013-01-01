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    Кверквелия: «Если бы «Локомотив» не взял меня, то не выиграл бы чемпионат и столько Кубков»

    Бывший защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия рассказал о своем отношении к клубу.

    – Как расстались с «Локомотивом»? Встречались с руководством?

    – Нет, контракт закончился – и все.

    – С Семиным общаетесь?

    – Конечно. Из тех, кто связан с «Локомотивом», Палыч – мой самый близкий, самый лучший друг.

    – Правда, что вы могли закончить с футболом, если бы он не забрал вас из «Рубина»?

    – Можно и так сказать. А можно по-другому: если бы «Локомотив» не взял Кверквелию, то не выиграл бы чемпионат и столько Кубков. Мы друг другу помогли просто, ха-ха. За эту возможность – спасибо Палычу, его штабу и всем ребятам. «Локомотив» я очень люблю и уважаю.

    • Кверквелия выступал за «Локо» с 2017 года.
    • На его счету 108 матчей за московскую команду.
    • Вместе с клубом он один раз выиграл РПЛ и дважды Кубок России.

    Кверквелия – об уходе из «Локомотива»: «Я приехал ради Семина. Мне пора уже ехать в Европу»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:36
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8508

      житель СПб 2 часа назад

      Все эти грузинские ребята чрезвычайно высокого мнения о себе.

      2
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      Рейтинг: +528

      GammiD 2 часа назад

      шашлычник!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6877

      playsh 2 часа назад

      Соломон от скромности не умрёт,это точно.Свою долю в успехах Локо он несколько переоценивает,но всё же внёс,ведь на поле выходил.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +19485

      vladimir-7 2 часа назад

      И без Кверквелии Локомотив был чемпионом и брал кубки и не два раза,
      как с ним.

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