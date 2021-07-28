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  • Кверквелия: «Если бы «Локомотив» не взял меня, то не выиграл бы чемпионат и столько Кубков»

Кверквелия: «Если бы «Локомотив» не взял меня, то не выиграл бы чемпионат и столько Кубков»

28 июля 2021, 11:36
8

Бывший защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия рассказал о своем отношении к клубу.

– Как расстались с «Локомотивом»? Встречались с руководством?

– Нет, контракт закончился – и все.

– С Семиным общаетесь?

– Конечно. Из тех, кто связан с «Локомотивом», Палыч – мой самый близкий, самый лучший друг.

– Правда, что вы могли закончить с футболом, если бы он не забрал вас из «Рубина»?

– Можно и так сказать. А можно по-другому: если бы «Локомотив» не взял Кверквелию, то не выиграл бы чемпионат и столько Кубков. Мы друг другу помогли просто, ха-ха. За эту возможность – спасибо Палычу, его штабу и всем ребятам. «Локомотив» я очень люблю и уважаю.

  • Кверквелия выступал за «Локо» с 2017 года.
  • На его счету 108 матчей за московскую команду.
  • Вместе с клубом он один раз выиграл РПЛ и дважды Кубок России.

Кверквелия – об уходе из «Локомотива»: «Я приехал ради Семина. Мне пора уже ехать в Европу»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Кверквелия Соломон
Комментарии (8)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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vladimir-7
1627466046
И без Кверквелии Локомотив был чемпионом и брал кубки и не два раза, как с ним.
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Plyash
1627466579
Соломон от скромности не умрёт,это точно.Свою долю в успехах Локо он несколько переоценивает,но всё же внёс,ведь на поле выходил.
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GammiD
1627466812
шашлычник!
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житель СПб
1627468414
Все эти грузинские ребята чрезвычайно высокого мнения о себе.
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Паровоз888
1627484457
Кверквелия - очень хороший защитник!! Спасибо ему за всё!
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Plyash
1627505698
Посильнее видели - Муртаза Хурцилаву,Сашу Чивадзе,Тенгиза Сулаквелидзе,Каху Каладзе из Милана.Ещё столько же назову.
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inzek
1627514347
грузинский златан
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