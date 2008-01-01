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    «СЭ»: Кукуляку снизили оценку за назначенный пенальти в ворота «Химок» в матче с «Зенитом»

    Инспектор матча 1-го тура РПЛ «Химки»«Зенит» (1:3) Эдуард Малый посчитал ошибочным решение арбитра Евгения Кукуляка назначить пенальти в ворота подмосковного клуба, сообщает «СЭ».

    Главный судья встречи назначил 11-метровый в пользу «Зенита» на 76-й минуте. Кукуляк посчитал, что защитник Душан Стойинович нарушил правила на Алексее Сутормине. Полузащитник «Зенита» сам реализовал пенальти, установив окончательный счет – 3:1.

    Малый посчитал решение Кукуляка ошибочным и значительно снизил ему итоговую оценку.

    • Кукуляк судит РПЛ с прошлого сезона.
    • «Химки» не побеждают в 8 матчах подряд (с учетом товарищеских).
    • «Зенит» в следующем туре сыграет с «Ростовом».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:30
    Комментарии21
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      Рейтинг: +36

      FCSpartakM 4 минуты назад

      по классике, ничего удивительного

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      Рейтинг: +11191

      Hektor 84 16 минут назад

      Тянут бомжарник в чемпионы в очередной сезон! Из семачихи лепят героя. Зато обсер в ЛЧ и снова бред о том что в контракте не был прописан выход из группы.

      0
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      Рейтинг: +12545

      Persona_non_Grata 24 минуты назад

      Всё как всегда - понеслись " ошибки " в пользу " чемпиона " с первого тура (((

      0
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      Рейтинг: +227

      хряк СМ 40 минут назад

      50 на 50, в матче Урал Быки оба пенальти как и этот.

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      Рейтинг: +7214

      Alekxei Z. 44 минуты назад

      Что делают люди на ВАРе умом не понять.
      Такое ощущение , что сами никогда не играли, понятие динамики им неизвестны. Увидят контакт и на точку...
      Такой же "левый" пенальти и Урал пробивал.
      Печально , что с первого тура начинается эта свистопляска.

      2
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      Рейтинг: +1874

      Spirit_78 44 минуты назад

      Что за бред? Игры в мяч не было, Сутормина сбили. Защитник своим нарушением предотвратил выход 1 на 1. Чистый пенальти.

      0
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      Рейтинг: +856

      Andrew01 1 час назад

      Ну не знаю 50/50, грамотно подставился.

      2
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      Рейтинг: +4829

      Гавроша 1 час назад

      Давайте всем свистунам писать оценки, а то почему только выборочно публикуют? И что значит значительно снизил - где цифры?

      4
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      Рейтинг: +3934

      TOMSON 2 часа назад

      Фигасе... Я даже пересмотрел, и там чистейший пеналь. Очень удивлён данным решением. Хотелось бы не только узнать оценку судьи, но и услышать почему это не пенальти! Там касание ноги было

      А то внесут решение без объяснений, а ты сиди гадай..А потом бац, новый тур и за то же самое противоположное решение. Очень удобная позиция.

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      Рейтинг: +36

      FCSpartakM > TOMSON 2 минуты назад

      там сутормин свою правую ногу специально заносил , чтобы защитник сфолил. То же самое, как Мальком в кубке с химарями. Игрок пытается играть в мяч, а атакущий под его ногу выставляет свою, контакт есть, судьи на это ведутся.

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      Рейтинг: +77

      не сайт а фуфло 2 часа назад

      проплаченый клоун газпрома

      0
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