«СЭ»: Кукуляку снизили оценку за назначенный пенальти в ворота «Химок» в матче с «Зенитом»

Инспектор матча 1-го тура РПЛ «Химки» – «Зенит» (1:3) Эдуард Малый посчитал ошибочным решение арбитра Евгения Кукуляка назначить пенальти в ворота подмосковного клуба, сообщает «СЭ».
Главный судья встречи назначил 11-метровый в пользу «Зенита» на 76-й минуте. Кукуляк посчитал, что защитник Душан Стойинович нарушил правила на Алексее Сутормине. Полузащитник «Зенита» сам реализовал пенальти, установив окончательный счет – 3:1.
Малый посчитал решение Кукуляка ошибочным и значительно снизил ему итоговую оценку.
- Кукуляк судит РПЛ с прошлого сезона.
- «Химки» не побеждают в 8 матчах подряд (с учетом товарищеских).
- «Зенит» в следующем туре сыграет с «Ростовом».
Источник: «Спорт-Экспресс»
А пенальти по делу, хоть и нелогично