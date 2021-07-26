«СЭ»: Кукуляку снизили оценку за назначенный пенальти в ворота «Химок» в матче с «Зенитом»

Инспектор матча 1-го тура РПЛ «Химки» – «Зенит» (1:3) Эдуард Малый посчитал ошибочным решение арбитра Евгения Кукуляка назначить пенальти в ворота подмосковного клуба, сообщает «СЭ».

Главный судья встречи назначил 11-метровый в пользу «Зенита» на 76-й минуте. Кукуляк посчитал, что защитник Душан Стойинович нарушил правила на Алексее Сутормине. Полузащитник «Зенита» сам реализовал пенальти, установив окончательный счет – 3:1.

Малый посчитал решение Кукуляка ошибочным и значительно снизил ему итоговую оценку.