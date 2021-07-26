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  • «СЭ»: Кукуляку снизили оценку за назначенный пенальти в ворота «Химок» в матче с «Зенитом»

«СЭ»: Кукуляку снизили оценку за назначенный пенальти в ворота «Химок» в матче с «Зенитом»

26 июля 2021, 14:30
14

Инспектор матча 1-го тура РПЛ «Химки»«Зенит» (1:3) Эдуард Малый посчитал ошибочным решение арбитра Евгения Кукуляка назначить пенальти в ворота подмосковного клуба, сообщает «СЭ».

Главный судья встречи назначил 11-метровый в пользу «Зенита» на 76-й минуте. Кукуляк посчитал, что защитник Душан Стойинович нарушил правила на Алексее Сутормине. Полузащитник «Зенита» сам реализовал пенальти, установив окончательный счет – 3:1.

Малый посчитал решение Кукуляка ошибочным и значительно снизил ему итоговую оценку.

  • Кукуляк судит РПЛ с прошлого сезона.
  • «Химки» не побеждают в 8 матчах подряд (с учетом товарищеских).
  • «Зенит» в следующем туре сыграет с «Ростовом».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Химки Сутормин Алексей Кукуляк Евгений
Комментарии (14)
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NewLife
1627300142
Куку Чемпиен синит, только за счет судей и могут в РПЛ. Скоро ваш надутый шарик проткнут в Европе.(как всегда). У Спартака отнять гол, синиту подарить пенку, правильно начался чемп имени Дюкова.
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Andrew01
1627305142
Ну не знаю 50/50, грамотно подставился.
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Spirit_78
1627306681
Что за бред? Игры в мяч не было, Сутормина сбили. Защитник своим нарушением предотвратил выход 1 на 1. Чистый пенальти.
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хряк СМ
1627306924
50 на 50, в матче Урал Быки оба пенальти как и этот.
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Persona_non_Grata
1627307853
Всё как всегда - понеслись " ошибки " в пользу " чемпиона " с первого тура (((
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Hektor 84
1627308334
Тянут бомжарник в чемпионы в очередной сезон! Из семачихи лепят героя. Зато обсер в ЛЧ и снова бред о том что в контракте не был прописан выход из группы.
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FCSpartakM
1627309053
по классике, ничего удивительного
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житель СПб
1627313046
Я тоже полагаю, что все формальные основания для пенальти были. Да, Сутормин технически этому способствовал, закрыл мяч корпусом от защитника, а защитник не играл в мяч, а играл в Сутормина - это футбол со своими правилами. Мое мнение не связано с результатом - Зенит вполне мог забивать еще парочку.
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paracetamol
1627314245
А Малый что, судья? Давно на поле его не видел, думал выгнали!
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Ганнибал Лектор
1627316301
Фу, мля, как в хлеву. Вся ветка засерата крючкохвостыми. Недовольное похрюкивание и прочий пердеж.
А пенальти по делу, хоть и нелогично
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