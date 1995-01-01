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    Директор «Рубина» Сайманов: «Не буду голосовать за реформу РПЛ от Hypercube. Лучше поменять лимит, уменьшив количество россиян на поле»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов не одобряет реформу РПЛ, которую приготовила нидерландская компания Hypercube. Он предлагает изменить лимит на легионеров.

    «Я не буду голосовать за эту реформу. Я не увидел, чем предложенная голландцами система проведения чемпионата выгодна нам. Я не уверен, что мы что-то выиграем от нее.

    Может, лучше насчет лимита подумать. Ясно, что лимит надо поменять, нужно уменьшить количество российских игроков на поле», – сказал Сайманов.

    • Речь идет о проекте реформы «Юпитер 16» – вариант с 16-ю командами предусматривает игру по швейцарской системе: команды разобьют на 4 корзины, в каждую из которых войдут по 4 клуба. Внутри корзины каждая команда играет с каждой по 2 раза – в общей сложности проведет 6 встреч.
    • С 3 командами из других корзин будет проведено по 2 матча, а еще с 3 не будет сыграно ни одного (с какими именно, определит компьютер). С учетом игр в своей группе в итоге получится 24 тура.
    • Проект реформы РПЛ отправлен в правительство РФ.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 14:47
    Комментарии12
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      Рейтинг: +561

      Лфшт 17 минут назад

      Хрень полная

      0
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      Рейтинг: +87721

      zigbert 1 час назад

      Пусть сначала в Голландии отработают эту систему.

      2
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      Рейтинг: +1334

      Ловкий Бубен 2 часа назад

      есть люди с мозгом слава богу

      0
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      Рейтинг: +24196

      Боцман59rus 2 часа назад

      -у Спартака во втором тайме, на поле было только два легионера, Жиго и Айртон, не думаю, что отмена лимита, координально изменит ситуацию

      2
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      Рейтинг: +753

      sерж > Боцман59rus 2 часа назад

      при этом те 9 русских играют на раслабоне, не бьются в каждом матче. Не хотят по спортивному принципу забить за собой место в основе. Какой контракт себе Джикия выбил? Они все в зоне комфорта

      2
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      Рейтинг: +753

      sерж > Боцман59rus 2 часа назад

      И обратная сторона лимита, легионеры тоже в зоне комфорта. Они по приходу сами понимают, что место им в основе гарантированно. Нет конкуренции

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      Рейтинг: +12609

      Skull_Boy > Боцман59rus 2 часа назад

      Лимит жестко сказывается на сборной, что нехер кормить мудачье и если он так хорош, то пусть это доказывает наравне с иностранцем, а сейчас убого лавочника иностранца чуть ли не на руках носят, за то, что он в РПЛ на голову выше уровнем, чем россиянин, который играет в старте и если взять топ-5, то там на каждую позицию в сборную претендуют по 5 человек, а у нас и 11 нет, а потом в сборную людей набирают из подвала лиги, как Семенов из Ахмата или еще хуже подвала Европы, как Кудряш или вовсе лавочников пенсов, как Жирок и за лимит можно сказать спаисбо клоунам из Газпрома и Мутко

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      Рейтинг: +24196

      Боцман59rus > sерж 2 часа назад

      я имею ввиду, что засилья легионеров, у нас не будет, как об этом говорят и боятся специалисты, у нас на них денег просто не хватит.А так отмена лимита, соответственно понижение зарплат, конкуренция с иностранцами и все нормально, когт не устраивает, в европу

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      Рейтинг: +753

      sерж > Боцман59rus 2 часа назад

      да тут далеко ходить не надо, взяли Халка и Витселя. Быстров и Денисов начали бузить по поводу их контрактов, вместо того чтоб попытаться выиграть у них конкуренцию. Скорее менталитет такой

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      Рейтинг: +24196

      Боцман59rus > sерж 2 часа назад

      - может быть, но это упущение руководства клуба.
      Должны находить инструменты для урегулирования таких ситуаций. Хотя таких футболистов, как Денисов и Быстров сейчас и близко нет.

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      Рейтинг: +753

      sерж > Боцман59rus 2 часа назад

      такие игроки плоды лимита начала 2000х, и последние успехи сборной и клубов были в те времена. Чм 18 не считаю успехом, отскочить от мертвых Испанцев, такое достижение

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      Рейтинг: +24196

      Боцман59rus > sерж 2 часа назад

      такие "успехи" нам вообще противопоказаны, все еще отойти не можем

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