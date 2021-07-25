Директор «Рубина» Сайманов: «Не буду голосовать за реформу РПЛ от Hypercube. Лучше поменять лимит, уменьшив количество россиян на поле»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов не одобряет реформу РПЛ, которую приготовила нидерландская компания Hypercube. Он предлагает изменить лимит на легионеров.
«Я не буду голосовать за эту реформу. Я не увидел, чем предложенная голландцами система проведения чемпионата выгодна нам. Я не уверен, что мы что-то выиграем от нее.
Может, лучше насчет лимита подумать. Ясно, что лимит надо поменять, нужно уменьшить количество российских игроков на поле», – сказал Сайманов.
- Речь идет о проекте реформы «Юпитер 16» – вариант с 16-ю командами предусматривает игру по швейцарской системе: команды разобьют на 4 корзины, в каждую из которых войдут по 4 клуба. Внутри корзины каждая команда играет с каждой по 2 раза – в общей сложности проведет 6 встреч.
- С 3 командами из других корзин будет проведено по 2 матча, а еще с 3 не будет сыграно ни одного (с какими именно, определит компьютер). С учетом игр в своей группе в итоге получится 24 тура.
- Проект реформы РПЛ отправлен в правительство РФ.
Дюков: «Оптимальная система – в которой нет лимита. Обсуждаем этот вопрос с правительством»
РФС – о лимите: «Hypercube рекомендовал убрать количественные ограничения и добавить «налог на роскошь»
Федун: «Реформа РПЛ «Юпитер 16» – безусловный шаг вперед. Я поддерживаю»
Hypercube: «В России большой поток талантливых детей, осталось лишь найти их и помочь стать профессиональными игроками»
Hypercube: «Предлагаем отменить лимит в РПЛ и внедрить систему кнута и пряника»