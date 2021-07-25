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  • Директор «Рубина» Сайманов: «Не буду голосовать за реформу РПЛ от Hypercube. Лучше поменять лимит, уменьшив количество россиян на поле»

Директор «Рубина» Сайманов: «Не буду голосовать за реформу РПЛ от Hypercube. Лучше поменять лимит, уменьшив количество россиян на поле»

25 июля 2021, 14:47
12

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов не одобряет реформу РПЛ, которую приготовила нидерландская компания Hypercube. Он предлагает изменить лимит на легионеров.

«Я не буду голосовать за эту реформу. Я не увидел, чем предложенная голландцами система проведения чемпионата выгодна нам. Я не уверен, что мы что-то выиграем от нее.

Может, лучше насчет лимита подумать. Ясно, что лимит надо поменять, нужно уменьшить количество российских игроков на поле», – сказал Сайманов.

  • Речь идет о проекте реформы «Юпитер 16» – вариант с 16-ю командами предусматривает игру по швейцарской системе: команды разобьют на 4 корзины, в каждую из которых войдут по 4 клуба. Внутри корзины каждая команда играет с каждой по 2 раза – в общей сложности проведет 6 встреч.
  • С 3 командами из других корзин будет проведено по 2 матча, а еще с 3 не будет сыграно ни одного (с какими именно, определит компьютер). С учетом игр в своей группе в итоге получится 24 тура.
  • Проект реформы РПЛ отправлен в правительство РФ.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (12)
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Боцман59rus
1627218456
-у Спартака во втором тайме, на поле было только два легионера, Жиго и Айртон, не думаю, что отмена лимита, координально изменит ситуацию
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Ловкий Бубен
1627220574
есть люди с мозгом слава богу
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zigbert
1627222585
Пусть сначала в Голландии отработают эту систему.
Ответить
Лфшт
1627228202
Хрень полная
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