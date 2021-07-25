Слуцкий: «Готов помогать Карпину в сборной России»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий изъявил желание помогать Валерию Карпину в сборной России. Его назначили на пост на этой неделе.

«Готов помогать Валерию Карпину, у нас дружеские отношения. Я его ещe не поздравил: в день перед игрой и день игры я не общаюсь по телефону. Но обязательно отправлю ему поздравления и пожелаю удачи. Если что: с огромным удовольствием готов оказать любую помощь, но она вряд ли ему понадобится: он очень квалифицированный и сильный специалист», – сказал Слуцкий.