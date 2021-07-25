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Слуцкий: «Готов помогать Карпину в сборной России»

25 июля 2021, 01:02
12

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий изъявил желание помогать Валерию Карпину в сборной России. Его назначили на пост на этой неделе.

«Готов помогать Валерию Карпину, у нас дружеские отношения. Я его ещe не поздравил: в день перед игрой и день игры я не общаюсь по телефону. Но обязательно отправлю ему поздравления и пожелаю удачи. Если что: с огромным удовольствием готов оказать любую помощь, но она вряд ли ему понадобится: он очень квалифицированный и сильный специалист», – сказал Слуцкий.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Рубин Ростов Россия Слуцкий Леонид Карпин Валерий
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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vladik12
1627164272
Леня, не надо. Нам хватило Евро-2016.
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Derzkiy1
1627164912
За такую ЗП как у усатого, можно сразу двух топ тренеров в стране взять ….
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Dizgen
1627179919
Ну все национальный герой
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Niko
1627189805
Ну кстати круто было б их обоих посмотреть. Реально лучшие тренеры в России сейчас
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vladimir-7
1627191636
Леонид, лучше продолжай работать с Рубином и не отвлекайся на сборную. Тебе идет лучше мастер, чем подмастерье.
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portero
1627192810
Там уже имеются помощники...
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Sancho010365
1627193814
Слуцкий молодец! У него доброе сердце! Он знает толк в футболе, может красиво построить команду и проявляет хорошие качества человека такой большой и красивой страны. Я хочу, чтобы Рубин порол всех подряд особенно грандов таких как Спартак и Зенит и чтобы побольше наших футболистов играло в команде, а вспомнить есть что при Бердыеве. Чтобы футбол смотреть не отрываясь от телевизора, как это было с Ростовом, когда к тебе приходит вдохновение и восторг. Не каждому футболисту (Тимофей Калачёв) отдельно после игры Жозе Моуринью мог пожать руку после матча с МЮ .
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житель СПб
1627197023
Помощь Слуцкого пригодится!
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davydovbronislav
1627198935
Секс Знакомства и не только. Здесь все девки дают без вопросов, все анонимно и безопасно, ведь многие в отношениях. Осторожно можно встретить знакомую, это круче тиндера в разы и девок много----- https://tiny.pl/9xlqk
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GoLenaStop
1627240676
Эх, сборная России... менять надо не мамку, обои и кровати... Ха!
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