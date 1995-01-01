Слуцкий: «Готов помогать Карпину в сборной России»

За такую ЗП как у усатого, можно сразу двух топ тренеров в стране взять ….
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий изъявил желание помогать Валерию Карпину в сборной России. Его назначили на пост на этой неделе.
«Готов помогать Валерию Карпину, у нас дружеские отношения. Я его ещe не поздравил: в день перед игрой и день игры я не общаюсь по телефону. Но обязательно отправлю ему поздравления и пожелаю удачи. Если что: с огромным удовольствием готов оказать любую помощь, но она вряд ли ему понадобится: он очень квалифицированный и сильный специалист», – сказал Слуцкий.
- Слуцкий тренировал сборную с 2015 по 2016 год, не вышел с ней из группы на Евро-2016.
- В штабе Карпина будет работать Николай Писарев.
- Контракт с Карпиным рассчитан до декабря и имеет опцию продления.