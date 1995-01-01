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    Слуцкий: «Готов помогать Карпину в сборной России»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий изъявил желание помогать Валерию Карпину в сборной России. Его назначили на пост на этой неделе.

    «Готов помогать Валерию Карпину, у нас дружеские отношения. Я его ещe не поздравил: в день перед игрой и день игры я не общаюсь по телефону. Но обязательно отправлю ему поздравления и пожелаю удачи. Если что: с огромным удовольствием готов оказать любую помощь, но она вряд ли ему понадобится: он очень квалифицированный и сильный специалист», – сказал Слуцкий.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2415

      Derzkiy1 1 час назад

      За такую ЗП как у усатого, можно сразу двух топ тренеров в стране взять ….

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      Рейтинг: +5944

      vladik12 1 час назад

      Леня, не надо. Нам хватило Евро-2016.

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