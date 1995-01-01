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    РПЛ. «Зенит» начал сезон с волевой гостевой победы над «Химками»

    «Зенит» уступал в счете «Химкам», но добился итоговой победы. Решающий гол во втором тайме забил вышедший на замену Александр Ерохин. Зенитовцы вышли на первое место в таблице.

    «Химки» не побеждают в восьми матчах подряд (с учетом товарищеских).

    Сердар Азмун в последних пяти играх РПЛ забил семь голов – лучший показатель в лиге за этот период (столько же у Артема Дзюбы).

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в 2021 году создал в матчах РПЛ четыре явных голевых момента. Это лучший показатель среди игроков его амплуа.

    Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

    Химки – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Кухарчук, 29; 1:1 – Азмун, 33; 1:2 – Ерохин, 72; 1:3 – Сутормин, 76 (с пенальти).

    «Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Филин, Набиуллин, Дагерсталь, Стоинович, Глушаков (Трошечкин, 84), Кухарчук (Камышев, 72), Сабович (Корян, 84), Себай.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев (Круговой, 85), Ракицкий, Ловрен, Сантос, Оздоев (Кравцов, 11), Кузяев, Вендел (Чистяков, 85), Мостовой (Сутормин, 69), Дзюба (Ерохин, 69), Азмун.

    Предупреждения: нет – Оздоев, 4.

    Календарь РПЛ

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:24
    Комментарии51
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      Рейтинг: +5250

      mamba9090909 7 секунд назад

      Зенит ЧЕМПИОН! С победой!!!

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      Рейтинг: +1017

      tarasofka 2 минуты назад

      горит у рылов! ой, горит! ахаха!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4391

      Из Твери Леха 24 минуты назад

      Ерохин это человек-гол, вышел - забил) Жаль, что большую часть времени на скамейке пребывает. А Семак может собой гордиться, что труп Дзюбы вовремя с поля убрал.

      1
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      Рейтинг: +3434

      ФК Пупсик 34 минуты назад

      Всех с победой на классе!!!

      0
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      Рейтинг: +1141

      Muboraksho 36 минут назад

      У Химки игра поставлено на много лучше и они лучше разыгрывали комбинации, однако пешеход-Зенит победил... У Химок все впереди и желаем им побед в других матчах.

      0
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      Рейтинг: -316

      Аден 37 минут назад

      благодаря левому пенальти. Продолжение сезона. Стыдно за бЗденит.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8427

      knikos > Аден 34 минуты назад

      Дааа , паранойя не лечится ...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -316

      Аден > knikos 28 минут назад

      не отчаивайся, продолжай лечится :).

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7470

      GoLenaStop 41 минуту назад

      Химки были однозначно лучше, но судья нагадил победу газпрому...
      Удачи в еврожопе, зеня! Там все увидим!
      Хи!

      2
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      Рейтинг: +2238

      ААМ 53 минуты назад

      Зенит победил, но не убедил.

      5
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      Рейтинг: +667

      qawzsexdr 1 час назад

      Лучший игрок матча "замена Дзюбы"

      3
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      Рейтинг: +49494

      portero 1 час назад

      как Семак осмелился убрать мертвого Дзюбу, так и игра лучше пошла у Зенита...

      4
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