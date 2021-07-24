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  • РПЛ. «Зенит» начал сезон с волевой гостевой победы над «Химками»

РПЛ. «Зенит» начал сезон с волевой гостевой победы над «Химками»

24 июля 2021, 19:24
81

«Зенит» уступал в счете «Химкам», но добился итоговой победы. Решающий гол во втором тайме забил вышедший на замену Александр Ерохин. Зенитовцы вышли на первое место в таблице.

«Химки» не побеждают в восьми матчах подряд (с учетом товарищеских).

Сердар Азмун в последних пяти играх РПЛ забил семь голов – лучший показатель в лиге за этот период (столько же у Артема Дзюбы).

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в 2021 году создал в матчах РПЛ четыре явных голевых момента. Это лучший показатель среди игроков его амплуа.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Химки – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кухарчук, 29; 1:1 – Азмун, 33; 1:2 – Ерохин, 72; 1:3 – Сутормин, 76 (с пенальти).

«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Филин, Набиуллин, Дагерсталь, Стоинович, Глушаков (Трошечкин, 84), Кухарчук (Камышев, 72), Сабович (Корян, 84), Себай.

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Круговой, 85), Ракицкий, Ловрен, Сантос, Оздоев (Кравцов, 11), Кузяев, Вендел (Чистяков, 85), Мостовой (Сутормин, 69), Дзюба (Ерохин, 69), Азмун.

Предупреждения: нет – Оздоев, 4.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Химки Зенит
Комментарии (81)
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Spirit_78
1627144035
Питер, с победой!
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Боцман59rus
1627144065
- пустите суки болельщиков на стадионы, хватит народ кошмарить)))
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BarStep
1627144230
Домучили всё-таки заМКАДышей.. Ладно, 3 очка не пахнут.. С почином нас!
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derrik2000
1627144741
Не сказал бы, что счёт на табло отражает характер прошедшей игры. Просто Химки СВОИ моменты растранжирило, а Зенит - НЕ ВСЕ растранжирил. Но, как бы то ни было: Зенит -3 очка, Химки - 0 очков.
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ArReal
1627146125
«Зенит» начал сезон с волевой гостевой победы над «Химками»....Здесь наверно опечатка - с "покупной", а не с волевой))
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portero
1627147004
как Семак осмелился убрать мертвого Дзюбу, так и игра лучше пошла у Зенита...
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ААМ
1627148620
Зенит победил, но не убедил.
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Из Твери Леха
1627150372
Ерохин это человек-гол, вышел - забил) Жаль, что большую часть времени на скамейке пребывает. А Семак может собой гордиться, что труп Дзюбы вовремя с поля убрал.
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mamba9090909
1627151852
Зенит ЧЕМПИОН! С победой!!!
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_Marqella_
1627153634
Победа на классе....Зенит с победой !!!!
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