РПЛ. «Зенит» начал сезон с волевой гостевой победы над «Химками»

«Зенит» уступал в счете «Химкам», но добился итоговой победы. Решающий гол во втором тайме забил вышедший на замену Александр Ерохин. Зенитовцы вышли на первое место в таблице.

«Химки» не побеждают в восьми матчах подряд (с учетом товарищеских).

Сердар Азмун в последних пяти играх РПЛ забил семь голов – лучший показатель в лиге за этот период (столько же у Артема Дзюбы).

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в 2021 году создал в матчах РПЛ четыре явных голевых момента. Это лучший показатель среди игроков его амплуа.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Химки – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кухарчук, 29; 1:1 – Азмун, 33; 1:2 – Ерохин, 72; 1:3 – Сутормин, 76 (с пенальти).

«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Филин, Набиуллин, Дагерсталь, Стоинович, Глушаков (Трошечкин, 84), Кухарчук (Камышев, 72), Сабович (Корян, 84), Себай.

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Круговой, 85), Ракицкий, Ловрен, Сантос, Оздоев (Кравцов, 11), Кузяев, Вендел (Чистяков, 85), Мостовой (Сутормин, 69), Дзюба (Ерохин, 69), Азмун.

Предупреждения: нет – Оздоев, 4.

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