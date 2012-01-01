Шишкин: «Карпин не будет вызывать Дзюбу в сборную»

Если горе-онанист спустится с небес,да пасть свою злую огнедышащую прикроет,то какая то надежда у Дзюблы есть.Карпин гадости не забывает,но и мстить никогда не станет,если его оппонент тупить снова не будет.
Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин считает, что новый тренер сборной России Валерий Карпин не будет вызывать в национальную команду нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.
«У меня с Карпиным была не совсем хорошая история – я не играл и ушeл при нeм. Но после того, как он ушeл из «Спартака», он немного перезагрузился, переосмыслил тренерское видение.
Сейчас видно, что он это сделал не зря – в его работе есть плюсы. Всe больше строится на амбициях и мотивации, но почему бы не попробовать? Он был хорошим футболистом, доказал, что хороший тренер в РПЛ. Он может строить игру.
История с Дзюбой? Я бы мог сказать, исходя из наших отношений, что Карпин – вообще худший вариант, ха-ха. Но я смотрю на профессионализм, на его работу – а индивидуальные истории, как моя и Дзюбы – это лишь маленькая часть.
Но мой прогноз – Карпин вызывать Дзюбу не будет. Свою историю с ним я перевернул и смотрел бы на сегодняшний день, но что в голове у Валерия Георгиевича я не знаю», – сказал Шишкин.
- Штаб Карпина за 5 месяцев в сборной России заработает менее 700 тысяч.
- В штаб Карпина войдут отечественные и зарубежные тренеры.
- В сентябре возобновится отборочный цикл ЧМ-2022, где Россия занимает 2-е место в группе.