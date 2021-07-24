Шишкин: «Карпин не будет вызывать Дзюбу в сборную»

Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин считает, что новый тренер сборной России Валерий Карпин не будет вызывать в национальную команду нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.

«У меня с Карпиным была не совсем хорошая история – я не играл и ушeл при нeм. Но после того, как он ушeл из «Спартака», он немного перезагрузился, переосмыслил тренерское видение.

Сейчас видно, что он это сделал не зря – в его работе есть плюсы. Всe больше строится на амбициях и мотивации, но почему бы не попробовать? Он был хорошим футболистом, доказал, что хороший тренер в РПЛ. Он может строить игру.

История с Дзюбой? Я бы мог сказать, исходя из наших отношений, что Карпин – вообще худший вариант, ха-ха. Но я смотрю на профессионализм, на его работу – а индивидуальные истории, как моя и Дзюбы – это лишь маленькая часть.

Но мой прогноз – Карпин вызывать Дзюбу не будет. Свою историю с ним я перевернул и смотрел бы на сегодняшний день, но что в голове у Валерия Георгиевича я не знаю», – сказал Шишкин.