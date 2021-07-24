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Шишкин: «Карпин не будет вызывать Дзюбу в сборную»

24 июля 2021, 10:59
15

Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин считает, что новый тренер сборной России Валерий Карпин не будет вызывать в национальную команду нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.

«У меня с Карпиным была не совсем хорошая история – я не играл и ушeл при нeм. Но после того, как он ушeл из «Спартака», он немного перезагрузился, переосмыслил тренерское видение.

Сейчас видно, что он это сделал не зря – в его работе есть плюсы. Всe больше строится на амбициях и мотивации, но почему бы не попробовать? Он был хорошим футболистом, доказал, что хороший тренер в РПЛ. Он может строить игру.

История с Дзюбой? Я бы мог сказать, исходя из наших отношений, что Карпин – вообще худший вариант, ха-ха. Но я смотрю на профессионализм, на его работу – а индивидуальные истории, как моя и Дзюбы – это лишь маленькая часть.

Но мой прогноз – Карпин вызывать Дзюбу не будет. Свою историю с ним я перевернул и смотрел бы на сегодняшний день, но что в голове у Валерия Георгиевича я не знаю», – сказал Шишкин.

  • Штаб Карпина за 5 месяцев в сборной России заработает менее 700 тысяч.
  • В штаб Карпина войдут отечественные и зарубежные тренеры.
  • В сентябре возобновится отборочный цикл ЧМ-2022, где Россия занимает 2-е место в группе.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем Шишкин Роман Карпин Валерий
Комментарии (15)
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житель СПб
1627113843
Не Шишкину делать какие-либо прогнозы. А Карпин, считаю, сделает ошибку, если Дзюбу не вызовет. Это будет эмоциональный поступок, а не обоснованный. Другое дело, что надо вообще омолаживать сборную на 50% и более процентов. Но - это задача не на полгода. Сейчас задача на ЧМ выйти.
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Garrincha58
1627115708
только у нас в стране после назначения тренера в сборную больше обсуждают тему вызовет ли Д или нет лучше бы нет с ним ничего не изменится неужели Карпин будет проповедовать такой колхозный футбол Семака и Черчесова тогда зачем его туда поставили уж лучше бы Че продолжил работу
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"supermax"
1627119491
не вызовет и не вызовет...х.й бы с ним.....кипрам и мальтам и Заболотный с Соболевым забьют...Макарова возьмут из Рубина ...разве что заставят вызвать...герой какой ни какой
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CSKA57
1627123124
Не думаю, что Карпин на зло бабушке будет морозить свои уши. Если замену Дзюбе не найдет, то пригласит.
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Soccerdealer63
1627125387
Ложная повестка))) Зачем вызывать.. уже вызванное?)) По игре Зюбы в сборной и в Зените вопросов вообще ни у кого давно нет: всё понятно и со схемой и с возможной эффективностью против тех или иных соперников... Вопросы к сборной связаны не с Зюбой и его игрой, а наоборот: с ИГРОЙ СБОРНОЙ В ОТСУТСТВИЕ ЗЮБЫ или -точнее - НЕ ПО СХЕМЕ З.ЮЫ))) Кем играть м как играть... Варианты есть...Причём, они достаточно очевидны и их не мало. Вполне понятно, что тренер-вратарь не был способен "допетрить"))) А, учитывая ещё и изобретённый Черчесовым для самого себя защитный статус тренера-чиновника, дотошно выполняющего некий согласованный с руководстовм незыблемый "план", рассчитывать на то, что осетин пойдёт на риски креатива, даже при жесткой необхдимости быстро реагироват на изменившиеся обстоятельства, было наивно... Карпин (да и не только он!), как тренер-игровик и с учётом ситуации, когда показать игру и результат ХУЖЕ ЧЕРЧЕСОВСКИХ просто невозможно, обязан представить несколько новых игровых моделей, кроме одной существующей: "минуя центр бьём верхом на З. и ловим отскок"!)))
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Боцман59rus
1627126286
- а при чем здесь личные отношения, если Дзюба мертвый на поле? ...он и в Зените давно чужое место занимает, в РПЛ его может и хватит, а в ЛЧ что он покажет, верховые единоборства?
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Ловкий Бубен
1627128806
Ну что клоуны, счастливы? главное нет Черчесова и Дзюбы, теперь финал чемпионата мира обеспечен, правильно ? представляю сколько Соболев со Смоловым наколотят Бельгии в полуфинале, штук пять, шесть
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Plyash
1627130052
Если горе-онанист спустится с небес,да пасть свою злую огнедышащую прикроет,то какая то надежда у Дзюблы есть.Карпин гадости не забывает,но и мстить никогда не станет,если его оппонент тупить снова не будет.
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portero
1627140922
так как он с Химками играет, зачем он в сборной??? днище нулевое а не игрок...
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