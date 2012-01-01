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    Шишкин: «Карпин не будет вызывать Дзюбу в сборную»

    Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин считает, что новый тренер сборной России Валерий Карпин не будет вызывать в национальную команду нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.

    «У меня с Карпиным была не совсем хорошая история – я не играл и ушeл при нeм. Но после того, как он ушeл из «Спартака», он немного перезагрузился, переосмыслил тренерское видение.

    Сейчас видно, что он это сделал не зря – в его работе есть плюсы. Всe больше строится на амбициях и мотивации, но почему бы не попробовать? Он был хорошим футболистом, доказал, что хороший тренер в РПЛ. Он может строить игру.

    История с Дзюбой? Я бы мог сказать, исходя из наших отношений, что Карпин – вообще худший вариант, ха-ха. Но я смотрю на профессионализм, на его работу – а индивидуальные истории, как моя и Дзюбы – это лишь маленькая часть.

    Но мой прогноз – Карпин вызывать Дзюбу не будет. Свою историю с ним я перевернул и смотрел бы на сегодняшний день, но что в голове у Валерия Георгиевича я не знаю», – сказал Шишкин.

    • Штаб Карпина за 5 месяцев в сборной России заработает менее 700 тысяч.
    • В штаб Карпина войдут отечественные и зарубежные тренеры.
    • В сентябре возобновится отборочный цикл ЧМ-2022, где Россия занимает 2-е место в группе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии15
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      Рейтинг: +6801

      playsh 1 минуту назад

      Если горе-онанист спустится с небес,да пасть свою злую огнедышащую прикроет,то какая то надежда у Дзюблы есть.Карпин гадости не забывает,но и мстить никогда не станет,если его оппонент тупить снова не будет.

      0
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      Рейтинг: +1332

      Ловкий Бубен 22 минуты назад

      Ну что клоуны, счастливы? главное нет Черчесова и Дзюбы, теперь финал чемпионата мира обеспечен, правильно ? представляю сколько Соболев со Смоловым наколотят Бельгии в полуфинале, штук пять, шесть

      0
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      Рейтинг: +24152

      Боцман59rus 1 час назад

      - а при чем здесь личные отношения, если Дзюба мертвый на поле? ...он и в Зените давно чужое место занимает, в РПЛ его может и хватит, а в ЛЧ что он покажет, верховые единоборства?

      1
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      Рейтинг: +70

      Soccerdealer63 1 час назад

      Ложная повестка)))
      Зачем вызывать.. уже вызванное?))
      По игре Зюбы в сборной и в Зените вопросов вообще ни у кого давно нет: всё понятно и со схемой и с возможной эффективностью против тех или иных соперников...
      Вопросы к сборной связаны не с Зюбой и его игрой, а наоборот: с ИГРОЙ СБОРНОЙ В ОТСУТСТВИЕ ЗЮБЫ или -точнее - НЕ ПО СХЕМЕ З.ЮЫ)))
      Кем играть м как играть...
      Варианты есть...Причём, они достаточно очевидны и их не мало. Вполне понятно, что тренер-вратарь не был способен "допетрить"))) А, учитывая ещё и изобретённый Черчесовым для самого себя защитный статус тренера-чиновника, дотошно выполняющего некий согласованный с руководстовм незыблемый "план", рассчитывать на то, что осетин пойдёт на риски креатива, даже при жесткой необхдимости быстро реагироват на изменившиеся обстоятельства, было наивно...
      Карпин (да и не только он!), как тренер-игровик и с учётом ситуации, когда показать игру и результат ХУЖЕ ЧЕРЧЕСОВСКИХ просто невозможно, обязан представить несколько новых игровых моделей, кроме одной существующей: "минуя центр бьём верхом на З. и ловим отскок"!)))

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      Рейтинг: +2619

      CSKA57 1 час назад

      Не думаю, что Карпин на зло бабушке будет морозить свои уши. Если замену Дзюбе не найдет, то пригласит.

      2
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      Рейтинг: +249

      сутулая собака и лисы > CSKA57 30 минут назад

      замена есть и очень напрашивалась на этом Евро - это Соболев.

      1
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      Рейтинг: +3929

      TOMSON 1 час назад

      Я против игры исключительно через Дзюбу в роли столба. Но Дзюба, кто бы что не говорил, сейчас один из лучших напов страны и для того же навала в концовке, когда нужно срочно забить, он лучшая кандидатура. Да и в пас низом он способен комбинировать и выдавать острые передачи. Отказ от него уменьшает вариативность игры. А у нас не такой уж большой выбор.
      Короче, свои 20 минут в матче он точно заслуживает.

      3
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      Рейтинг: +2242

      Andrering87 > TOMSON 1 час назад

      Он пешеход, он не бегает и на Евро это было прекрасно видно..20 минут как ты говоришь это его предел, а дальше банка...

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      Рейтинг: +3929

      TOMSON > Andrering87 35 минут назад

      Требуемый объём работы он выполнял. Да и габариты с возрастом ему не позволяют носится весь матч. Но опыт и мастерство позволяют держать уровень. На евро у него гол и передача из 2х забитых на всем турнире сб России.
      А на счёт где и как его хватает... Пусть другие хоть уровень Дзюбы в ЛЧ покажут, а то пока даже ЛЕ не тянут.,,

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      Рейтинг: +7195

      Cleaner 2 часа назад

      Прогнозист блин нашелся...

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      Рейтинг: +7224

      "supermax" 2 часа назад

      не вызовет и не вызовет...х.й бы с ним.....кипрам и мальтам и Заболотный с Соболевым забьют...Макарова возьмут из Рубина ...разве что заставят вызвать...герой какой ни какой

      2
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      Рейтинг: +13665

      Garrincha58 4 часа назад

      только у нас в стране после назначения тренера в сборную больше обсуждают тему вызовет ли Д или нет лучше бы нет с ним ничего не изменится неужели Карпин будет проповедовать такой колхозный футбол Семака и Черчесова тогда зачем его туда поставили уж лучше бы Че продолжил работу

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      Рейтинг: +1885

      Semushkin Roman Valerievi 4 часа назад

      Наивные хомячки слепо верят, что после того как Карпин собственными устами из года в год признавал его лучшим игроком, Дзюбу не вызовут в сборную. Ага-ага..

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