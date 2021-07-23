Экс-защитник «Шахтера» Якуба: «Отказался от перехода в «Сочи», я все-таки со Львова»

Защитник латвийской «Валмиеры» Роман Якуба рассказал о несостоявшемся переходе в «Сочи».

«Перед тем, как на меня вышла «Валмиера», у меня было два варианта – «Ракув» и «Сочи». С поляками не получилось договориться из-за компенсации, они испугались, что сумма будет для них слишком большой.

«Сочи» хотел подписать меня еще зимой. Им даже удалось договориться с «Шахтeром» по поводу суммы трансфера, но я всe-таки со Львова, так что решил отказаться от возможности поиграть в России», – сказал Якуба.