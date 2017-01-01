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    Экс-защитник «Шахтера» Якуба: «Отказался от перехода в «Сочи», я все-таки со Львова»

    Защитник латвийской «Валмиеры» Роман Якуба рассказал о несостоявшемся переходе в «Сочи».

    «Перед тем, как на меня вышла «Валмиера», у меня было два варианта – «Ракув» и «Сочи». С поляками не получилось договориться из-за компенсации, они испугались, что сумма будет для них слишком большой.

    «Сочи» хотел подписать меня еще зимой. Им даже удалось договориться с «Шахтeром» по поводу суммы трансфера, но я всe-таки со Львова, так что решил отказаться от возможности поиграть в России», – сказал Якуба.

    • Якуба перешел в «Валмиеру» на правах свободного агента этим летом.

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    Источник: Footboom

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +8654

      alp 1 час назад

      ну и дурак..

      0
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      Рейтинг: +2418

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      У хохлов хоть какие то принципы есть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4829

      Давид59 2 часа назад

      Мечта сбылась! ВАЛМИЕРА! Клуб мечты!

      2
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      Рейтинг: +8654

      alp > Давид59 1 час назад

      да он всю жизнь за нее топил

      1
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      Рейтинг: +5867

      Fusballer > alp 1 час назад

      Ахаха)

      0
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      Рейтинг: +5867

      Fusballer 2 часа назад

      Скакал хоть во время интервью?

      1
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      Рейтинг: +11168

      Hektor 84 2 часа назад

      Та и на х.. ты нам в России нужен?

      2
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      Рейтинг: +11781

      paracetamol 3 часа назад

      Сиди в своей дыре и не тявкай, больше дороги тебе в Рашу нет!

      2
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      Рейтинг: +12601

      Skull_Boy 4 часа назад

      Ну да Латвия же супер чемпионат Европы, просто все мечтают поиграть там и самый прикол, что я не знаю ни один клуб оттуда

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      Рейтинг: +11781

      paracetamol 4 часа назад

      «Сочи» не много потеряла.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7190

      Cleaner 5 часов назад

      Ну и ........ .

      1
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      Рейтинг: +49444

      portero 5 часов назад

      Решил что Ротенберг обманет...

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