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  • Экс-защитник «Шахтера» Якуба: «Отказался от перехода в «Сочи», я все-таки со Львова»

Экс-защитник «Шахтера» Якуба: «Отказался от перехода в «Сочи», я все-таки со Львова»

23 июля 2021, 15:47
14

Защитник латвийской «Валмиеры» Роман Якуба рассказал о несостоявшемся переходе в «Сочи».

«Перед тем, как на меня вышла «Валмиера», у меня было два варианта – «Ракув» и «Сочи». С поляками не получилось договориться из-за компенсации, они испугались, что сумма будет для них слишком большой.

«Сочи» хотел подписать меня еще зимой. Им даже удалось договориться с «Шахтeром» по поводу суммы трансфера, но я всe-таки со Львова, так что решил отказаться от возможности поиграть в России», – сказал Якуба.

  • Якуба перешел в «Валмиеру» на правах свободного агента этим летом.

Источник: Footboom
Россия. Премьер-лига Шахтер Валмиера Сочи
Комментарии (14)
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Алехсбургер.
1627044975
Рванул "стоп-кран"..потому, что есть неизвестность "кто-там"...)
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Fusballer
1627045616
Правильно! Футбол вне политики)))
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portero
1627045683
Решил что Ротенберг обманет...
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paracetamol
1627050622
«Сочи» не много потеряла.
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Skull_Boy
1627052206
Ну да Латвия же супер чемпионат Европы, просто все мечтают поиграть там и самый прикол, что я не знаю ни один клуб оттуда
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paracetamol
1627054460
Сиди в своей дыре и не тявкай, больше дороги тебе в Рашу нет!
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Hektor 84
1627056190
Та и на х.. ты нам в России нужен?
Ответить
Fusballer
1627056498
Скакал хоть во время интервью?
Ответить
Давид59
1627057120
Мечта сбылась! ВАЛМИЕРА! Клуб мечты!
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alp
1627061639
ну и дурак..
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