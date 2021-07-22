РПЛ – о матчах без зрителей: «Просим отнестись с пониманием. Власти вынуждены идти на непопулярные меры»

РПЛ выступила с заявлением по поводу ограничения числа зрителей на матчах из-за коронавируса.

«22 июля на основании постановления Главного санитарного врача России и требования управления Роспотребнадзора по Ростовской области было принято решение о проведении первого матча сезона 2021/22 «Ростов» – «Динамо» без зрителей.

В связи с эпидемиологической ситуацией порядок допуска зрителей на другие матчи тура также определяют региональные управления Роспотребнадзора.

К сожалению, РПЛ и клубы не получают от Роспотребнадзора всю информацию заблаговременно, несмотря на официальные запросы и на то, что клубы начали реализацию билетов на игры первого тура заранее.

Просим болельщиков отнестись с пониманием к этой ситуации. Стремительное распространение коронавируса вынуждает власти идти на непопулярные меры, вместе с тем выражаем надежду, что Роспотребнадзор будет учитывать вопрос комфорта зрителей и своевременно информировать Лигу и клубы о своих решениях, а также подробно их разъяснять», – сообщили в РПЛ.