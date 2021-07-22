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  • РПЛ – о матчах без зрителей: «Просим отнестись с пониманием. Власти вынуждены идти на непопулярные меры»

РПЛ – о матчах без зрителей: «Просим отнестись с пониманием. Власти вынуждены идти на непопулярные меры»

22 июля 2021, 17:39
4

РПЛ выступила с заявлением по поводу ограничения числа зрителей на матчах из-за коронавируса.

«22 июля на основании постановления Главного санитарного врача России и требования управления Роспотребнадзора по Ростовской области было принято решение о проведении первого матча сезона 2021/22 «Ростов»«Динамо» без зрителей.

В связи с эпидемиологической ситуацией порядок допуска зрителей на другие матчи тура также определяют региональные управления Роспотребнадзора.

К сожалению, РПЛ и клубы не получают от Роспотребнадзора всю информацию заблаговременно, несмотря на официальные запросы и на то, что клубы начали реализацию билетов на игры первого тура заранее.

Просим болельщиков отнестись с пониманием к этой ситуации. Стремительное распространение коронавируса вынуждает власти идти на непопулярные меры, вместе с тем выражаем надежду, что Роспотребнадзор будет учитывать вопрос комфорта зрителей и своевременно информировать Лигу и клубы о своих решениях, а также подробно их разъяснять», – сообщили в РПЛ.

  • Новый сезон РПЛ стартует завтра, 23 июля.

Источник: телеграм-канал РПЛ
Россия. Премьер-лига
Комментарии (4)
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kiop367
1626966948
Есть информация по договорным матчам, подробности здесь king-ball.ru
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vladimir-7
1626971826
Роспотребнадзор не может заблаговременно выдать информацию в клубы РПЛ о допуске зрителей на матчи из-за позднего указания руководства свыше, о заказе на необходимый уровень заразившихся в России.
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Hektor 84
1627023816
Зато перед выборами царь снова объявит об очередной победе над коронавирусом!!! И разрешит всем пойти на выборы.
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