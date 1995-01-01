РПЛ – о матчах без зрителей: «Просим отнестись с пониманием. Власти вынуждены идти на непопулярные меры»

Роспотребнадзор не может заблаговременно выдать информацию в клубы
РПЛ о допуске зрителей на матчи из-за позднего указания руководства свыше, о заказе на необходимый уровень заразившихся в России.
РПЛ выступила с заявлением по поводу ограничения числа зрителей на матчах из-за коронавируса.
«22 июля на основании постановления Главного санитарного врача России и требования управления Роспотребнадзора по Ростовской области было принято решение о проведении первого матча сезона 2021/22 «Ростов» – «Динамо» без зрителей.
В связи с эпидемиологической ситуацией порядок допуска зрителей на другие матчи тура также определяют региональные управления Роспотребнадзора.
К сожалению, РПЛ и клубы не получают от Роспотребнадзора всю информацию заблаговременно, несмотря на официальные запросы и на то, что клубы начали реализацию билетов на игры первого тура заранее.
Просим болельщиков отнестись с пониманием к этой ситуации. Стремительное распространение коронавируса вынуждает власти идти на непопулярные меры, вместе с тем выражаем надежду, что Роспотребнадзор будет учитывать вопрос комфорта зрителей и своевременно информировать Лигу и клубы о своих решениях, а также подробно их разъяснять», – сообщили в РПЛ.
- Новый сезон РПЛ стартует завтра, 23 июля.