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    РПЛ – о матчах без зрителей: «Просим отнестись с пониманием. Власти вынуждены идти на непопулярные меры»

    РПЛ выступила с заявлением по поводу ограничения числа зрителей на матчах из-за коронавируса.

    «22 июля на основании постановления Главного санитарного врача России и требования управления Роспотребнадзора по Ростовской области было принято решение о проведении первого матча сезона 2021/22 «Ростов»«Динамо» без зрителей.

    В связи с эпидемиологической ситуацией порядок допуска зрителей на другие матчи тура также определяют региональные управления Роспотребнадзора.

    К сожалению, РПЛ и клубы не получают от Роспотребнадзора всю информацию заблаговременно, несмотря на официальные запросы и на то, что клубы начали реализацию билетов на игры первого тура заранее.

    Просим болельщиков отнестись с пониманием к этой ситуации. Стремительное распространение коронавируса вынуждает власти идти на непопулярные меры, вместе с тем выражаем надежду, что Роспотребнадзор будет учитывать вопрос комфорта зрителей и своевременно информировать Лигу и клубы о своих решениях, а также подробно их разъяснять», – сообщили в РПЛ.

    • Новый сезон РПЛ стартует завтра, 23 июля.

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    Сегодня, 17:39
    Комментарии5
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      Рейтинг: +19332

      vladimir-7 27 минут назад

      Роспотребнадзор не может заблаговременно выдать информацию в клубы
      РПЛ о допуске зрителей на матчи из-за позднего указания руководства свыше, о заказе на необходимый уровень заразившихся в России.

      0
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      Рейтинг: +7141

      Cleaner 1 час назад

      На выборы, Алые паруса, и День ВМФ в Питере собирают толпы. А болельщики настолько заразны, что в футбол приходится при пустых трибунах играть. Власть, ау!

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      Рейтинг: +19332

      vladimir-7 > Cleaner 21 минуту назад

      Власть отвечает: нам нужно провести натурные испытания
      вакцины на людях и после этого, и если умрет не много людей, мы возможно проведем вакцинацию на собственном организме.

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      Рейтинг: +7141

      Cleaner 1 час назад

      Я отношусь к этим мерам С НЕПОНИМАНИЕМ!!!

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      Рейтинг: +10

      kiop367 1 час назад

      Есть информация по договорным матчам, подробности здесь king-ball.ru

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