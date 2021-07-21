«Крылья Советов» открыли на своем стадионе сектор COVID-free

«Крылья Советов» официально открыли на домашней «Солидарность Арене» сектор COVID-free. Туда уже продаются билеты на матч первого тура РПЛ против «Ахмата».

«Доступ на сектор С123 (COVID-free) будет осуществляться при наличии сертификата о вакцинации (18+). У сектора имеется ряд преимуществ: отдельный вход, отличное расположение и льготная цена», – сообщили в Самаре.