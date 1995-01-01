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    «Крылья Советов» открыли на своем стадионе сектор COVID-free

    «Крылья Советов» официально открыли на домашней «Солидарность Арене» сектор COVID-free. Туда уже продаются билеты на матч первого тура РПЛ против «Ахмата».

    «Доступ на сектор С123 (COVID-free) будет осуществляться при наличии сертификата о вакцинации (18+). У сектора имеется ряд преимуществ: отдельный вход, отличное расположение и льготная цена», – сообщили в Самаре.

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    Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19262

      vladimir-7 3 часа назад

      Власть дает возможность получить денег всем службам, кроме простолюдин.

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      Рейтинг: +825

      R_a_i_n 3 часа назад

      Через годик начнём черепушки мерять.

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      Рейтинг: +49358

      portero > R_a_i_n 3 часа назад

      Не..от барина разрешение будем брать, на посещение стадиона. Холопам барины-чиновники будут выдавать.

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