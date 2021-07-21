Журналист Фридман: «ЦСКА разрешили 50-процентную посещаемость на матч с «Уфой»

В отличие от «Спартака», Роспотребнадзор разрешил ЦСКА 50-процентную посещаемость на первый домашний матч сезона РПЛ. Речь идет об игре с «Уфой» 25 июля.
«Любопытно, что ЦСКА, по моей информации, на матч с «Уфой» разрешили 50-процентную заполняемость «ВЭБ Арены» — это около 15000 зрителей.
Никаких предписаний, как «Спартаку», о посещаемости 500 человек на «Нижний Новгород» из Роспотребнадзора в ЦСКА пока не приходило», – написал Максим Фридман.
- В Москве продолжают действовать коронавирусные ограничения.
- Матч ЦСКА – «Уфа» начнется в 20:00 по Москве.
- За минувшие сутки в Москве коронавирусом заразились 3254 человека.
«СЭ»: матч 3-го тура РПЛ «Спартак» – «Нижний Новгород» смогут посетить не более 500 зрителей
Источник: телеграм-канал Максима Фридмана
Руководитель службы новостей информационного портала Eurostavka. Аудитория в телеграме - более 5,5 тысячи подписчиков.