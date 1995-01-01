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    Журналист Фридман: «ЦСКА разрешили 50-процентную посещаемость на матч с «Уфой»

    В отличие от «Спартака», Роспотребнадзор разрешил ЦСКА 50-процентную посещаемость на первый домашний матч сезона РПЛ. Речь идет об игре с «Уфой» 25 июля.

    «Любопытно, что ЦСКА, по моей информации, на матч с «Уфой» разрешили 50-процентную заполняемость «ВЭБ Арены» — это около 15000 зрителей.

    Никаких предписаний, как «Спартаку», о посещаемости 500 человек на «Нижний Новгород» из Роспотребнадзора в ЦСКА пока не приходило», – написал Максим Фридман.

    • В Москве продолжают действовать коронавирусные ограничения.
    • Матч ЦСКА – «Уфа» начнется в 20:00 по Москве.
    • За минувшие сутки в Москве коронавирусом заразились 3254 человека.

    «СЭ»: матч 3-го тура РПЛ «Спартак» – «Нижний Новгород» смогут посетить не более 500 зрителей

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Максима Фридмана

    Руководитель службы новостей информационного портала Eurostavka. Аудитория в телеграме - более 5,5 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 11:48
    Комментарии6
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      Рейтинг: +20454

      slavutiq70 3 часа назад

      Это просто какой то бред ...что у нас две разных Москвы ???в одной ковид в другой всё норм ???И для чего нагнетать обстановку с первого тура???

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      Рейтинг: +19262

      vladimir-7 3 часа назад

      Фридман приятель Федуна, чтобы разжечь ситуацию среди болельщиков
      команд РПЛ, выхватил старую информацию о разрешении 50% зрителей,
      но Роспотребнадзор не давал никаких указаний по игре ЦСКА с Уфой, а дал
      ограничение, пока, об игре спартака с Нижним Новгородом.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4755

      Гавроша 3 часа назад

      Ничего, зато сартак будет в 5 раз больше бить пенальти на юбилей!!!

      1
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      Рейтинг: +8225

      житель СПб 4 часа назад

      То есть зрители ЦСКА не болеют?!

      1
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      Рейтинг: +7150

      Alekxei Z. > житель СПб 4 часа назад

      Мы можем с тобой спорить, ругаться , но сам факт нашей системы двойных стандартов отрицать наверно бессмысленно...
      С первого тура начинается своего рода "травля".
      Ну вот зачем им это надо ?

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      Рейтинг: +19262

      vladimir-7 > Alekxei Z. 3 часа назад

      Но журналист пишет, что это по его непроверенным данным,
      значит надо ждать сообщение Роспотребнадзора.

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