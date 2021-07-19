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    Появилось фото формы «Спартака» на сезон-2021/22

    «Спорт-Экспресс» показал, как будет выглядеть форма «Спартака» в сезоне-2021/22.

    Домашний комплект выполнен в красном цвете с белой поперечной полосой. На этой версии экипировки есть отложной воротник.

    Гостевой комплект выполнен в белом цвете с красной полосой.

    Технический спонсор клуба – компания Nike.

    • «Спартак» стартует в РПЛ 24 июля игрой против «Рубина».
    • Соперником команды по 3-му отборочному раунду ЛЧ будет «Бенфика».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.07.2021 20:17
    Комментарии31
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      Рейтинг: +1444

      sir_Alex 28 минут назад

      Очень даже ничего!

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      Рейтинг: +4378

      Из Твери Леха 1 час назад

      Прикуплю пожалуй, но только в комплекте со шваброй.

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      Рейтинг: +4728

      Гавроша > Из Твери Леха 33 минуты назад

      Да ты что, таравскими тряпками даже пол мыть противно!!!

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      Рейтинг: +87548

      zigbert 2 часа назад

      Приемлемая форма без особых изъянов.

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      Рейтинг: +12595

      Cules2013 3 часа назад

      Лучше вот такая простая классика, чем те попытки выпендриться, которые последние годы так популярны по всему миру - оттенки розового, непонятные полосы и пятна, подложки и т.п., когда форма выглядит так, будто это китайская палёнка, которая полиняла после первой стирки. А то, что у десятка клубов Европы 2-я или 3-я форма тупо выглядит одинаково (кроме спонсора и герба клуба), потому как производитель не стал париться и всем сделал стандартный шаблон - это вообще зашквар.

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      Рейтинг: +550

      inzek 10 часов назад

      на 100летие можно ретро что-то сделать было! nike облажал как обычно. форма совсем не чемпионская

      1
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      Рейтинг: +53

      Zlatan2718 12 часов назад

      а Лукойл нельзя побольше сделать ?

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      Рейтинг: +2412

      Иван Петров 1986 14 часов назад

      Это не Спартак - это лукойл.

      0
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      Рейтинг: +311

      Жорик секс обжорик 14 часов назад

      В прицепи ни чего нового...

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      Рейтинг: +3336

      АртурZaСМ 15 часов назад

      П....ц скучная форма. Белая ещё куда ни шло, а красная отстой с этим сс.а.ным воротником. Найк и Адидас давно уже кал... , но главное не форма...

      1
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      Рейтинг: +3228

      Алехсбургер. 15 часов назад

      Лихо.
      А трусы-то будут?

      2
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      Рейтинг: +2514

      Nerlinger > Алехсбургер. 14 часов назад

      Так они без трусов будут, дабы ...Амно не прилипало

      0
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      Рейтинг: +7170

      "supermax" > Nerlinger 13 часов назад

      А шо у тебя таки бывали случаи прилипания?

      4
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      Рейтинг: -141

      Зенит гавно 2*2 > Nerlinger 12 часов назад

      У вас как и в прошло сезоне наприлипает)

      0
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      Рейтинг: +169

      FС Spаrtак > Nerlinger 4 часа назад

      ты то видно спец по чиркашам конь

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