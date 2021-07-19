Появилось фото формы «Спартака» на сезон-2021/22

«Спорт-Экспресс» показал, как будет выглядеть форма «Спартака» в сезоне-2021/22.

Домашний комплект выполнен в красном цвете с белой поперечной полосой. На этой версии экипировки есть отложной воротник.

Гостевой комплект выполнен в белом цвете с красной полосой.

Технический спонсор клуба – компания Nike.