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Появилось фото формы «Спартака» на сезон-2021/22

19 июля 2021, 20:17
26

«Спорт-Экспресс» показал, как будет выглядеть форма «Спартака» в сезоне-2021/22.

Домашний комплект выполнен в красном цвете с белой поперечной полосой. На этой версии экипировки есть отложной воротник.

Гостевой комплект выполнен в белом цвете с красной полосой.

Технический спонсор клуба – компания Nike.

  • «Спартак» стартует в РПЛ 24 июля игрой против «Рубина».
  • Соперником команды по 3-му отборочному раунду ЛЧ будет «Бенфика».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (26)
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oyabun
1626715558
Ну обычная наша форма. Главное полоса на месте. )))
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Fusballer
1626715667
Золотой стандарт)))
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Fusballer
1626716292
А ещё нравится эмблема без мяча. Как-то более лаконично, просто, по-народному. В детстве значок был такой. Возможно, это и повлияло на выбор клуба.
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Алехсбургер.
1626716558
Лихо. А трусы-то будут?
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Zlatan2718
1626727188
а Лукойл нельзя побольше сделать ?
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inzek
1626735725
на 100летие можно ретро что-то сделать было! nike облажал как обычно. форма совсем не чемпионская
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Cules2013
1626760246
Лучше вот такая простая классика, чем те попытки выпендриться, которые последние годы так популярны по всему миру - оттенки розового, непонятные полосы и пятна, подложки и т.п., когда форма выглядит так, будто это китайская палёнка, которая полиняла после первой стирки. А то, что у десятка клубов Европы 2-я или 3-я форма тупо выглядит одинаково (кроме спонсора и герба клуба), потому как производитель не стал париться и всем сделал стандартный шаблон - это вообще зашквар.
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zigbert
1626763553
Приемлемая форма без особых изъянов.
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Из Твери Леха
1626768223
Прикуплю пожалуй, но только в комплекте со шваброй.
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sir_Alex
1626770134
Очень даже ничего!
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