Появилось фото формы «Спартака» на сезон-2021/22

«Спорт-Экспресс» показал, как будет выглядеть форма «Спартака» в сезоне-2021/22.

Домашний комплект выполнен в красном цвете с белой поперечной полосой. На этой версии экипировки есть отложной воротник.

Гостевой комплект выполнен в белом цвете с красной полосой.

Технический спонсор клуба – компания Nike.

«Спартак» стартует в РПЛ 24 июля игрой против «Рубина».

Соперником команды по 3-му отборочному раунду ЛЧ будет «Бенфика».