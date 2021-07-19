Появилось фото формы «Спартака» на сезон-2021/22

«Спорт-Экспресс» показал, как будет выглядеть форма «Спартака» в сезоне-2021/22.
Домашний комплект выполнен в красном цвете с белой поперечной полосой. На этой версии экипировки есть отложной воротник.
Гостевой комплект выполнен в белом цвете с красной полосой.
Технический спонсор клуба – компания Nike.
- «Спартак» стартует в РПЛ 24 июля игрой против «Рубина».
- Соперником команды по 3-му отборочному раунду ЛЧ будет «Бенфика».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: «Спорт-Экспресс»