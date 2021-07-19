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«Крылья Советов» интересуются Глушенковым

19 июля 2021, 09:46
9

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков может перейти в «Крылья Советов».

Генеральный директор самарского клуба Вадим Андреев подтвердил интерес к 21-летнему футболисту.

«Будут ли ещe приобретения? Мы работаем над этим. Рассматриваем варианты как с арендой, так и с покупкой.

Вариант с арендой Максима Глушенкова? Нам он интересен. Кроме «Крыльев» им также интересуются «Химки». Мы ведeм переговоры. Надеюсь, что скоро вы всe узнаете», – сказал Андреев.

  • По информации «СЭ», Глушенков не входит в планы нового тренера «Спартака» Руя Витории.
  • Хавбек с февраля по май выступал за «Химки» на правах аренды.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Глушенков Максим
Комментарии (9)
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berty790
1626677393
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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oyabun
1626678504
Надо отдавать в аренду. И туда же Тимофеева, Ломовицкого, Мелкадзе
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Solist345345
1626680023
Надо парню сваливать, если хочет играть.
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АКС-74У
1626694396
В Крыльях в 20-м году игра пошла, надо туда же возвращаться.
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zigbert
1626694802
Хороший игрок. Есть вероятность что в Крыльях или Химках он раскроет еще свой талант.
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