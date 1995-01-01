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    «Крылья Советов» интересуются Глушенковым

    Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков может перейти в «Крылья Советов».

    Генеральный директор самарского клуба Вадим Андреев подтвердил интерес к 21-летнему футболисту.

    «Будут ли ещe приобретения? Мы работаем над этим. Рассматриваем варианты как с арендой, так и с покупкой.

    Вариант с арендой Максима Глушенкова? Нам он интересен. Кроме «Крыльев» им также интересуются «Химки». Мы ведeм переговоры. Надеюсь, что скоро вы всe узнаете», – сказал Андреев.

    • По информации «СЭ», Глушенков не входит в планы нового тренера «Спартака» Руя Витории.
    • Хавбек с февраля по май выступал за «Химки» на правах аренды.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:46
    Комментарии6
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      Рейтинг: +87521

      zigbert 1 час назад

      Хороший игрок. Есть вероятность что в Крыльях или Химках он раскроет еще свой талант.

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      Рейтинг: +708

      АКМ-74У 2 часа назад

      В Крыльях в 20-м году игра пошла, надо туда же возвращаться.

      0
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      Рейтинг: +135

      Solist345345 6 часов назад

      Надо парню сваливать, если хочет играть.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +28427

      oyabun 6 часов назад

      Надо отдавать в аренду. И туда же Тимофеева, Ломовицкого, Мелкадзе

      3
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      Рейтинг: +87521

      zigbert > oyabun 1 час назад

      Мелкадзе можно бы и оставить. Уж очень хорошо он проявил себя в товарищеских матчах и кубке Пари Матч.

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      Рейтинг: +10

      berty790 6 часов назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
      Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
      он, я бы его сейчас отблагодарил.

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