«Крылья Советов» интересуются Глушенковым

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков может перейти в «Крылья Советов».
Генеральный директор самарского клуба Вадим Андреев подтвердил интерес к 21-летнему футболисту.
«Будут ли ещe приобретения? Мы работаем над этим. Рассматриваем варианты как с арендой, так и с покупкой.
Вариант с арендой Максима Глушенкова? Нам он интересен. Кроме «Крыльев» им также интересуются «Химки». Мы ведeм переговоры. Надеюсь, что скоро вы всe узнаете», – сказал Андреев.
- По информации «СЭ», Глушенков не входит в планы нового тренера «Спартака» Руя Витории.
- Хавбек с февраля по май выступал за «Химки» на правах аренды.
Источник: «Чемпионат»