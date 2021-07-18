Сборная России поздравила с Днем металлурга и показала трубу в свою поддержку

Сегодня. 18 июля, в России отмечается День металлурга. С праздником поздравила сборная России и показала трубу в свою честь.
«С Днeм металлурга! Поздравляем всех металлургов, а также коллектив Трубной Металлургической Компании с профессиональным праздником.
Знали ли вы, что на Синарском трубном заводе в Каменске-Уральском существует настоящий арт-объект в поддержку сборной, представляющий собой трубу длиной 12 метров?» – написала пресс-служба.
- На минувшем Евро-2020 Россия 3-й раз подряд не вышла из группы.
- Ближайший матч команда проведет в сентябре против Хорватии.
- День металлурга учрежден в 1957 году.
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Источник: твиттер сборной России