Сборная России поздравила с Днем металлурга и показала трубу в свою поддержку

- дядя, а что это из трубы черный дым идёт?
- а это с твоего папы забыли сапоги снять
Сегодня. 18 июля, в России отмечается День металлурга. С праздником поздравила сборная России и показала трубу в свою честь.
«С Днeм металлурга! Поздравляем всех металлургов, а также коллектив Трубной Металлургической Компании с профессиональным праздником.
Знали ли вы, что на Синарском трубном заводе в Каменске-Уральском существует настоящий арт-объект в поддержку сборной, представляющий собой трубу длиной 12 метров?» – написала пресс-служба.
- На минувшем Евро-2020 Россия 3-й раз подряд не вышла из группы.
- Ближайший матч команда проведет в сентябре против Хорватии.
- День металлурга учрежден в 1957 году.
С Днeм металлурга!Поздравляем всех металлургов, а также коллектив @TMKgroup, с профессиональным праздникомЗнали ли вы, что на Синарском трубном заводе в Каменске-Уральском существует настоящий арт-объект в поддержку сборной, представляющий собой трубу длиной 12 метров? pic.twitter.com/XNVHDT4uls— Сборная России (@TeamRussia) July 18, 2021