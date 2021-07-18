Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    2 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

    Сборная России поздравила с Днем металлурга и показала трубу в свою поддержку

    Сегодня. 18 июля, в России отмечается День металлурга. С праздником поздравила сборная России и показала трубу в свою честь.

    «С Днeм металлурга! Поздравляем всех металлургов, а также коллектив Трубной Металлургической Компании с профессиональным праздником.

    Знали ли вы, что на Синарском трубном заводе в Каменске-Уральском существует настоящий арт-объект в поддержку сборной, представляющий собой трубу длиной 12 метров?» – написала пресс-служба.

    • На минувшем Евро-2020 Россия 3-й раз подряд не вышла из группы.
    • Ближайший матч команда проведет в сентябре против Хорватии.
    • День металлурга учрежден в 1957 году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.07.2021 18:33
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1103

      Стаz 9 часов назад

      - дядя, а что это из трубы черный дым идёт?
      - а это с твоего папы забыли сапоги снять

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +349

      вальтер79 17 часов назад

      ппц дожили сборной россии только и остаеться что трубы показывать играть то в футбол они все равно не умеют трубачи футбольные)))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45417

      MaxRnD 19 часов назад

      Значит в день слесаря покажет болт, т.е. всё у нас ещё впереди ...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10095

      BRO_football 20 часов назад

      Весь наш российский футбол "вылетел в трубу"!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13641

      Garrincha58 21 час назад

      своей игрой позорите металлургов

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24509

      пьяныйхоровод > Garrincha58 19 часов назад

      Надо бы сборников на штрафные работы в литейный цех . В войлочной робе . На 8 часов . Без обеда , ***** !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      3meeeD > пьяныйхоровод 17 часов назад

      На 12 часов

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1781

      acor94 > пьяныйхоровод 8 часов назад

      на месяцок, как раз после того как вылетели, оставался месяц до начала рпл

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87501
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66898
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru