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  • Сборная России поздравила с Днем металлурга и показала трубу в свою поддержку

Сборная России поздравила с Днем металлурга и показала трубу в свою поддержку

18 июля 2021, 18:33
8

Сегодня. 18 июля, в России отмечается День металлурга. С праздником поздравила сборная России и показала трубу в свою честь.

«С Днeм металлурга! Поздравляем всех металлургов, а также коллектив Трубной Металлургической Компании с профессиональным праздником.

Знали ли вы, что на Синарском трубном заводе в Каменске-Уральском существует настоящий арт-объект в поддержку сборной, представляющий собой трубу длиной 12 метров?» – написала пресс-служба.

  • На минувшем Евро-2020 Россия 3-й раз подряд не вышла из группы.
  • Ближайший матч команда проведет в сентябре против Хорватии.
  • День металлурга учрежден в 1957 году.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер сборной России
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (8)
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Garrincha58
1626624406
своей игрой позорите металлургов
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BRO_football
1626626863
Весь наш российский футбол "вылетел в трубу"!
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MaxRnD
1626631033
Значит в день слесаря покажет болт, т.е. всё у нас ещё впереди ...
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вальтер79
1626638279
ппц дожили сборной россии только и остаеться что трубы показывать играть то в футбол они все равно не умеют трубачи футбольные)))))))
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Стаz
1626669084
- дядя, а что это из трубы черный дым идёт? - а это с твоего папы забыли сапоги снять
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