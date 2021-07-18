«Маразм по-русски!». Фанаты «Локомотива» возмутились, что на матче с «Зенитом» им не дали повесить баннер с надписью «Кенигсберг»

Калининградские болельщики «Локомотива» выразили недовольство тем, что на матче за Суперкубок России против «Зенита» (0:3) им не дали повесить согласованный баннер. Ситуацию фанаты объяснили в инстаграме.

«Маразм по-русски! Вчера на матче, при развешивании баннеров, к нам подошeл стюард и вежливо попросил снять баннер, заявив, что он не согласован. Мы тактично объяснили, что данный атрибут поддержки есть в каталоге клуба на весь сезон и согласован с РФС и РПЛ. Так же пояснили, что баннер данного размера не требует отдельного согласования.

В ответ услышали лишь: «Снимайте, мне сказали».Попросив объяснить причину, он повествовал, что это из за слова «Königsberg». К дискуссии подключились сотрудники полиции, а в рацию им орали «Че ты с ними церемонишься, выводи, ***, или пусть снимают»... Схожие случаи уже были в другом матче на Суперкубок, но именно в Калининграде к старому названию города сейчас относятся максимально странно, стараясь его стереть из памяти.

Калининградская область – уникальный регион, с богатейшей историей, которой нет ни у одного российского города. Кeнигсберг – большая ее часть. Именно поэтому в далеком 2010 мы утвердили такое название движа, а центральным элементом на эмблеме стали Королевские Ворота.

Спустя 11 лет на этой земле слово «Кeнигсберг» приравнивают к экстремизму и фашизму. Что является вопиющей глупостью. RGK (расшифровывается как «красно-зеленый Кенигсберг» – прим. «Бомбардира») активно посещает матчи команды, где бы она ни играла и продолжит это делать. Как и продолжит в своeм названии отражать многогранную историю региона!» – написали фанаты «Локомотива».

До 1946 года Калининград носил название Кенигсберг.

Калининградская область – самый западный регион России.

Новый сезон РПЛ стартует на следующей неделе.