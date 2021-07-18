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  • «Маразм по-русски!». Фанаты «Локомотива» возмутились, что на матче с «Зенитом» им не дали повесить баннер с надписью «Кенигсберг»

«Маразм по-русски!». Фанаты «Локомотива» возмутились, что на матче с «Зенитом» им не дали повесить баннер с надписью «Кенигсберг»

18 июля 2021, 11:55
84

Калининградские болельщики «Локомотива» выразили недовольство тем, что на матче за Суперкубок России против «Зенита» (0:3) им не дали повесить согласованный баннер. Ситуацию фанаты объяснили в инстаграме.

«Маразм по-русски! Вчера на матче, при развешивании баннеров, к нам подошeл стюард и вежливо попросил снять баннер, заявив, что он не согласован. Мы тактично объяснили, что данный атрибут поддержки есть в каталоге клуба на весь сезон и согласован с РФС и РПЛ. Так же пояснили, что баннер данного размера не требует отдельного согласования.

В ответ услышали лишь: «Снимайте, мне сказали».Попросив объяснить причину, он повествовал, что это из за слова «Königsberg». К дискуссии подключились сотрудники полиции, а в рацию им орали «Че ты с ними церемонишься, выводи, ***, или пусть снимают»... Схожие случаи уже были в другом матче на Суперкубок, но именно в Калининграде к старому названию города сейчас относятся максимально странно, стараясь его стереть из памяти.

Калининградская область – уникальный регион, с богатейшей историей, которой нет ни у одного российского города. Кeнигсберг – большая ее часть. Именно поэтому в далеком 2010 мы утвердили такое название движа, а центральным элементом на эмблеме стали Королевские Ворота.

Спустя 11 лет на этой земле слово «Кeнигсберг» приравнивают к экстремизму и фашизму. Что является вопиющей глупостью. RGK (расшифровывается как «красно-зеленый Кенигсберг» – прим. «Бомбардира») активно посещает матчи команды, где бы она ни играла и продолжит это делать. Как и продолжит в своeм названии отражать многогранную историю региона!» – написали фанаты «Локомотива».

  • До 1946 года Калининград носил название Кенигсберг.
  • Калининградская область – самый западный регион России.
  • Новый сезон РПЛ стартует на следующей неделе.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм rgkfans
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
Комментарии (84)
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sined1951
1626599286
В данной политической обстановке баннер со словом Кенигсберг не уместен и правильно его не разрешили вывешивать.
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Garrincha58
1626601095
а зачем его вывешивать особенно тем кто даже ещё не только не вылупился, а вообще в проекте не планировался, а все туда же как бы поднасрать России, я уверен что всё это спецом воду баломутят политиканы повылазевшие из нор
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Spirit_78
1626602322
Немчура очень даже оценит подобное лакейство.
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neveldomha
1626604833
Может вам маразм по французски показать. Слезоточивый газ в глаза и дубинкой по роже
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Дедуктор
1626608120
Либерастия никого и никогда до добра не доведет. Разве что, сами либерасты "суповой набор добряков" поимеют. Об этом, кстати, в Бандерiстане очень хорошо понимают. Попробовали бы эти либерасты развернуть баннер с вполне приличным и славным названием "Днепропетровск". В некоем бандеристанском граде "Днiпро". Не факт, что сии либерасты только сломанными челюстями отделались. Причем - совершенно без участия бандеро-полиции
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portero
1626609107
Когда нет результата можно на другую тему перевести стрелки.... около футбольные игры.
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ivany4
1626612656
Ладно футболисты, ни в футбол играть не умеют, ни истории не знают. Но у болельщиков больше времени для самообразования и понимания ситуации. Зачем лезть на рожон, как тупые студенты следовали за насральным? Зачем создавать ситуацию, когда будут за каждый чих выписывать денежное покаяние? Наверное лучше сначала думать, а потом делать. Полагаю так спокойнее будет для всех.
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житель СПб
1626623585
Не надо изображать из себя идиотов и пай-мальчиков! Не надо на футбольных матчах заниматься политикой. И не надо беспокоиться о Кенигсберге, при взятии которого погибли тысячи советских (российских) солдат. Еще мало дали им, пожалели. Лучше бы вывешивали баннеры с рекомендацией игры в футбол Локомотиву!
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kazak1975
1626626194
Абсолютно согласен с болелами из Кёнига. Сам живу в старом городе Выборге, и если завтра ж0полизы из администрации города переименуют его в путинбург, он останется тем самым шведским городом Выборг, основанным в 1293 году. Задолго до ВОВ.
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kazak161
1626639356
Был кенисберг СТАЛ КАЛИНИНГРАДОМ, ВСЕХ "нацистов" С 9 МАЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Что бы твари хровали и мыслей на нашу РОДИНУ свою поганую пасть не разевали!!!!!!!!!!!
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