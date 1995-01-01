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    «Маразм по-русски!». Фанаты «Локомотива» возмутились, что на матче с «Зенитом» им не дали повесить баннер с надписью «Кенигсберг»

    Калининградские болельщики «Локомотива» выразили недовольство тем, что на матче за Суперкубок России против «Зенита» (0:3) им не дали повесить согласованный баннер. Ситуацию фанаты объяснили в инстаграме.

    «Маразм по-русски! Вчера на матче, при развешивании баннеров, к нам подошeл стюард и вежливо попросил снять баннер, заявив, что он не согласован. Мы тактично объяснили, что данный атрибут поддержки есть в каталоге клуба на весь сезон и согласован с РФС и РПЛ. Так же пояснили, что баннер данного размера не требует отдельного согласования.

    В ответ услышали лишь: «Снимайте, мне сказали».Попросив объяснить причину, он повествовал, что это из за слова «Königsberg». К дискуссии подключились сотрудники полиции, а в рацию им орали «Че ты с ними церемонишься, выводи, ***, или пусть снимают»... Схожие случаи уже были в другом матче на Суперкубок, но именно в Калининграде к старому названию города сейчас относятся максимально странно, стараясь его стереть из памяти.

    Калининградская область – уникальный регион, с богатейшей историей, которой нет ни у одного российского города. Кeнигсберг – большая ее часть. Именно поэтому в далеком 2010 мы утвердили такое название движа, а центральным элементом на эмблеме стали Королевские Ворота.

    Спустя 11 лет на этой земле слово «Кeнигсберг» приравнивают к экстремизму и фашизму. Что является вопиющей глупостью. RGK (расшифровывается как «красно-зеленый Кенигсберг» – прим. «Бомбардира») активно посещает матчи команды, где бы она ни играла и продолжит это делать. Как и продолжит в своeм названии отражать многогранную историю региона!» – написали фанаты «Локомотива».

    • До 1946 года Калининград носил название Кенигсберг.
    • Калининградская область – самый западный регион России.
    • Новый сезон РПЛ стартует на следующей неделе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм rgkfans

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    Сегодня, 11:55
    Комментарии75
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    • ...
      Рейтинг: +8399

      ivany4 1 час назад

      Ладно футболисты, ни в футбол играть не умеют, ни истории не знают.
      Но у болельщиков больше времени для самообразования и понимания ситуации. Зачем лезть на рожон, как тупые студенты следовали за насральным? Зачем создавать ситуацию, когда будут за каждый чих выписывать денежное покаяние?
      Наверное лучше сначала думать, а потом делать. Полагаю так спокойнее будет для всех.

      2
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      Рейтинг: +489

      стоп кран 1 час назад

      «Маразм по-русски!....========Такой маразм по всей Расее идет.

      1
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      ...
      Рейтинг: +808

      kosmonaft > стоп кран 1 час назад

      лох это судьба

      2
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      ...
      Рейтинг: +489

      стоп кран > kosmonaft 1 час назад

      серёга..ты это правильно...о своей судьбе

      0
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      ...
      Рейтинг: -297

      Спартач80 > стоп кран 1 час назад

      Хохлятина,ты за своей недостраной следи....

      1
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      Рейтинг: +808

      kosmonaft > стоп кран 1 час назад

      а вот снял бы кастрюлю глядишь человеком бы стал

      1
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      ...
      Рейтинг: +489

      стоп кран > Спартач80 1 час назад

      Хохлятина========Хмм..Прикольно...Все у кого фамилия заканчивается на -ук или - ко --хохлы.
      МатвиенКО Валентина --российский политический и государственный деятель
      ГригоренКО Дмитрий --руководитель аппарата правительства
      АбрамченКО Виктория --заместитель председателя правительства.

      http://government.ru/gov/persons/

      0
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      Рейтинг: +8399

      ivany4 > стоп кран 57 минут назад

      Есть украинцы, а есть хохлобандеры.
      Вот где прикольно.
      Тебя уже занесли в список как последователя бандеры? Украинцы ждут прихода вежливых людей, списки готовят.

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      Рейтинг: +489

      стоп кран > ivany4 49 минут назад

      ivany4 --А тебя уже занесли в список как поклонника Запада...За то что ты не иваныч, а ivany4..
      Ты ivany4 наверное помнишь СССР 50-60 -х годов.?.Когда поклонников Запада карали по полной...Хочешь тех времен ?

      0
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      Рейтинг: +8399

      ivany4 > стоп кран 41 минуту назад

      Очень хочу!!!
      Поскольку вижу, что полная свобода только вредит отдельным элементам общества. И из нормальных людей делает дебилов, тунеядцев и крохоборов.
      Ты видимо настолько юн и туп, и не знаешь, что раньше зарегистрировать аккаунт можно было только на латинице. Вместо того чтобы здесь чушь нести, лучше бы образование подтянул. А то так и будешь объедки с чужого стола собирать, да на всех вокруг лаять.

      0
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      Рейтинг: +489

      стоп кран > ivany4 33 минуты назад

      раньше зарегистрировать аккаунт можно было только на латинице====А вот щас можно и на кирилице. Однако ты не спешишь поменять ник ))) Точно так же не спешишь отвергнуть изобретения ненавистного для тебя Запада...А именно--компьютер,смартфон,Интернет, банковская карта и прочее )))

      0
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      Рейтинг: +8399

      ivany4 > стоп кран 20 минут назад

      Ты полный дебил!!!
      Набери хотя бы в википедии, кто первый создал - комп, переносной телефон, структуру инета, оплату чипами, полетел в космос, построил АЭС и много чего еще. А, вспомнил, в хохляцкой вики только про копание черного моря написано.

      0
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      ...
      Рейтинг: +489

      стоп кран > ivany4 6 минут назад

      кто первый создал - комп, переносной телефон, структуру инета, оплату чипами, =====Ну точно не в Расее...В Расее только крики ----«Маразм по-русски!»

      0
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      Рейтинг: -287

      kadim 1 час назад

      Жители Кенигсберга очень жалеют,что вернулись в родное болото/ гавань. Были бы сейчас немцами, с зарплатой в 3000-4000 тысячи евро, с хорошими дорогами и медициной, качественным футболом и пивом.И не было бы им дело до не мытых росиянцах.Мда свернули не туда.

      2
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      Рейтинг: +4684

      Гавроша > kadim 1 час назад

      Стыдно за укров!!!

      3
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      ...
      Рейтинг: +5130

      BarStep > kadim 1 час назад

      Ещё один хохломечтатель!
      Милый друг, 3000-4000 тысячи евро, а ровно как и 30-40 просто евро, никто на ровном месте платить не будет, - их нужно заработать.. Причём как в РФ, так и в Германии..

      3
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      Рейтинг: +808

      kosmonaft > kadim 1 час назад

      кастрюляголовый ты хоть иногда бесталковку свою включай сейчас границы открыты езжай куда хочешь а платить и у нас сейчас платят было бы желание работать посмотри сколько немцев имеет собственное жильё и сколько мы

      2
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      ...
      Рейтинг: +489

      стоп кран > kosmonaft 1 час назад

      посмотри сколько немцев имеет собственное жильё и сколько мы====И сколько ?...Немцы живут хуже расеян ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +808

      kosmonaft > стоп кран 1 час назад

      открой статистику дегенерат

      1
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      Рейтинг: -297

      Спартач80 > стоп кран 1 час назад

      У меня своя квартира,3 дачи,машина и лодка.У жены своя квартира.Ты не пробовало работать то,чудо хохлатое,а не кляньчить и мриями жить?

      1
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      ...
      Рейтинг: +489

      стоп кран > kosmonaft 1 час назад

      Каку статистику ?

      0
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      Рейтинг: -297

      Спартач80 > стоп кран 1 час назад

      Тебе,чубатому рассказывают,что в России можно заработать,а не у вас,в стране-попрошайке.

      1
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      Рейтинг: +489

      стоп кран > Спартач80 59 минут назад

      меня своя квартира...У жены своя квартира.======Разбежался с женой? Зачем свои семейные проблемы для всех выносить ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +8399

      ivany4 > стоп кран 54 минуты назад

      Дурень ты.
      В одной живут, другую хохлам-гастарбайтерам сдают, за хорошие бабки.

      0
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      ...
      Рейтинг: +489

      стоп кран > ivany4 25 минут назад

      А прикольно получается то ли ivany4 , то ли иваныч...Я вопрос задаю для Спартач80 ...А отвечаешь ты, а не он...Ты у него пресс секретарем служишь ? )))

      0
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      ...
      Рейтинг: +489

      стоп кран > Спартач80 22 минуты назад

      У меня ......3 дачи========3 дачи ?....Зачем тебе 3 ? Коноплю сажаешь чи шо ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +8399

      ivany4 > стоп кран 16 минут назад

      Человек работает, поэтому ему некогда лохам рассказывать ка деньги зарабатывать.
      А я на пенсии, есть время, лохов учу. Если надоедает, еду отдохнуть куда-нибудь.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +49199

      portero 2 часа назад

      Когда нет результата можно на другую тему перевести стрелки.... около футбольные игры.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2755

      Дедуктор 2 часа назад

      Либерастия никого и никогда до добра не доведет. Разве что, сами либерасты "суповой набор добряков" поимеют. Об этом, кстати, в Бандерiстане очень хорошо понимают. Попробовали бы эти либерасты развернуть баннер с вполне приличным и славным названием "Днепропетровск". В некоем бандеристанском граде "Днiпро". Не факт, что сии либерасты только сломанными челюстями отделались. Причем - совершенно без участия бандеро-полиции

      4
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      ...
      Рейтинг: +4374

      Из Твери Леха > Дедуктор 2 часа назад

      Нет никакого днепропетровска, это шизофрения большевиков. Есть Екатеринослав. Всему свое время.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2755

      Дедуктор > Из Твери Леха 1 час назад

      Может, оно и так. Но больших успехов как в экономике, так и в футболе, между прочим, город добился именно как Днепропетровск. Кстати, признаюсь - был фанатом "Днепра". В середине 80-х очень крутая команда была. Протасов-Литовченко, чемпионский титул. Красивая история.

      2
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      ...
      Рейтинг: +489

      стоп кран > Дедуктор 1 час назад

      Кстати, признаюсь - был фанатом "Днепра".====Вот вам всем и камингаут )))

      0
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      ...
      Рейтинг: +489

      стоп кран > Из Твери Леха 54 минуты назад

      Нет никакого днепропетровска, это шизофрения большевиков======Леха...это же прям удар ножом в спину ...Большевикам и сочуствующим.
      Как дедухтор это стерпел ? Наверное стиснув зубы )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4374

      Из Твери Леха 2 часа назад

      Переименовать в "Королевец" и никаких проблем.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5492

      порт 2 часа назад

      Ну вот, опять кочегаров щемят.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +410

      Riot Zero 2 часа назад

      Читаю комментарии и понимаю, что люди с голубыми львами на аватарках не знают историю, а может от канибализма, какие-то дефекты появились.

      1
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      Рейтинг: +4684

      Гавроша > Riot Zero 1 час назад

      Почитал твои коментарии - там один русский мат, так сразу и понял что ты немец!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4279

      3a zenit 2 часа назад

      конечно мелкие утырки с айфонами будут пищать,чтоб отдали всё за что столетиями кровь проливали.

      4
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      Рейтинг: +3201

      Алехсбургер. 3 часа назад

      Как-то..ну,не вовремя что-ли..
      Мои друзья из Калининграда не писают в воздух от названия города, гордо и упорно зовут его Кёнигом..ещё с 70-х..
      Но никак не Кенигсбергом.

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