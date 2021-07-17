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    Семак побил рекорд по выигранным Суперкубкам среди тренеров «Зенита», Азмун – по голам в турнире

    Сергей Семак в качестве тренера взял второй Суперкубок России. Это больше, чем у любого другого тренера в истории «Зенита».

    Форвард «Зенита» Сердар Азмун забил третий гол в турнире, что тоже рекорд. Столько же у экс-нападающего ЦСКА Жо.

    • «Зенит» взял 6-й Суперкубок России.
    • В финале разгромлен «Локомотив» (3:0).
    • На следующей неделе стартует РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2021 21:56
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4537

      Ганнибал Лектор 9 часов назад

      Это админресурс вчера на 5 метров отдавал пас Баринову, который перехватил Кузяев и без помех забил гол.

      Это админресурс научил футболистов локомотива пасами назад заставлять своего вратаря привозить гол на ровном месте.

      Это админресурс позволяет Азмуну заходить с мячом в ворота команды, победившей в Кубке России.

      Всё понятно

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      Рейтинг: +1458

      lek! 18 часов назад

      И начнётся ЛЧ , начнутся у Семака кошмары .

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      Рейтинг: +5650

      Fusballer > lek! 18 часов назад

      Семау пофиг. Главное - РПЛ.

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      Рейтинг: +5650

      Fusballer 18 часов назад

      Админ-ресурс лучший!)))

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      Рейтинг: +11673

      paracetamol 18 часов назад

      Зенит всегда и везде лучший!

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      Рейтинг: +9695

      Литейный4 18 часов назад

      У Семака и Зенита позитивные рекорды ещё впереди. Гыгыгы

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