Семак побил рекорд по выигранным Суперкубкам среди тренеров «Зенита», Азмун – по голам в турнире

Сергей Семак в качестве тренера взял второй Суперкубок России. Это больше, чем у любого другого тренера в истории «Зенита».

Форвард «Зенита» Сердар Азмун забил третий гол в турнире, что тоже рекорд. Столько же у экс-нападающего ЦСКА Жо.