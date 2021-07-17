Сергей Семак в качестве тренера взял второй Суперкубок России. Это больше, чем у любого другого тренера в истории «Зенита».
Форвард «Зенита» Сердар Азмун забил третий гол в турнире, что тоже рекорд. Столько же у экс-нападающего ЦСКА Жо.
- «Зенит» взял 6-й Суперкубок России.
- В финале разгромлен «Локомотив» (3:0).
- На следующей неделе стартует РПЛ.
Источник: Бомбардир.ру
Это админресурс научил футболистов локомотива пасами назад заставлять своего вратаря привозить гол на ровном месте.
Это админресурс позволяет Азмуну заходить с мячом в ворота команды, победившей в Кубке России.
Всё понятно