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  • Семак побил рекорд по выигранным Суперкубкам среди тренеров «Зенита», Азмун – по голам в турнире

Семак побил рекорд по выигранным Суперкубкам среди тренеров «Зенита», Азмун – по голам в турнире

17 июля 2021, 21:56
5

Сергей Семак в качестве тренера взял второй Суперкубок России. Это больше, чем у любого другого тренера в истории «Зенита».

Форвард «Зенита» Сердар Азмун забил третий гол в турнире, что тоже рекорд. Столько же у экс-нападающего ЦСКА Жо.

  • «Зенит» взял 6-й Суперкубок России.
  • В финале разгромлен «Локомотив» (3:0).
  • На следующей неделе стартует РПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Азмун Сердар Семак Сергей
Комментарии (5)
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paracetamol
1626549333
Зенит всегда и везде лучший!
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Fusballer
1626549697
Админ-ресурс лучший!)))
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lek!
1626550826
И начнётся ЛЧ , начнутся у Семака кошмары .
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Ганнибал Лектор
1626583214
Это админресурс вчера на 5 метров отдавал пас Баринову, который перехватил Кузяев и без помех забил гол.
Это админресурс научил футболистов локомотива пасами назад заставлять своего вратаря привозить гол на ровном месте.
Это админресурс позволяет Азмуну заходить с мячом в ворота команды, победившей в Кубке России.
Всё понятно
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