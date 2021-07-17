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  • Смородская – после разгрома «Локомотива» «Зенитом»: «Просто караул. Безобразный состав. Плутник делает какую-то лабуду»

Смородская – после разгрома «Локомотива» «Зенитом»: «Просто караул. Безобразный состав. Плутник делает какую-то лабуду»

17 июля 2021, 21:47
10

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала нынешнее руководство клуба после поражения москвичей в матче за Суперкубок России от «Зенита» (0:3). Она недовольна председателем совета директоров Александром Плутником.

«Качество футбола мне не понравилось, а особенно не понравилась игра «Локомотива». Очень многие игроки, начиная от Гилерме и Федора Смолова, совершенно выпали из игры. Футболисты не чувствуют друг друга, а играет неизвестная молодeжь, которая непонятно почему оказалась в составе «Локомотива». Только из-за возраста? Потому что они молодые? Талантов там не видно. Очень слабая игра Рифата Жемалетдинова: не чувствует партнeров, не знает, что делать с мячом в конце атаки. Гилерме не узнать. Такие ошибки делать… Я даже не знаю. Просто караул.

Господин Плутник ставит себе какие-то задачи, которые выглядят очень непрофессионально, и я бы даже сказала нереально. «Мы сделаем молодую команду», – из кого? Где он увидел молодeжь, которая достойна играть на высоком уровне? У нас ни в одной команде нет нормальной молодeжи. Безобразный состав!

С одной стороны, это вопрос о лимите. С другой стороны, сейчас открыто трансферное окно, они могли бы купить нормальных игроков из Польши, Германии. Что это вообще за состав? Что они собираются делать в сезоне?

Конечно, так у «Зенита» снова не будет конкурентов по ходу сезона. Если делать какую-то лабуду вместо строительства нормального клуба… Я вообще не знаю, как Плутник собирается проходить финансовый фэйр-плей. Он назначает на должности маркетологов по продаже недвижимости. Что творится в клубе? Все делают вид, что этого не замечают. Естественно, всe это выливается на поле», – сказала Смородская.

  • При Смородской «Локомотив» брал Кубок России.
  • «Локомотив» во 2-й раз подряд уступил «Зениту» в матче за Суперкубок.
  • Для «Зенита» это 6-й Суперкубок.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Смородская Ольга
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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fhnv
1626548517
Вот тут с этой барышней соглашусь
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paracetamol
1626549288
Как ЮрШпалыча ушли, так началось разворовывание клупа. Согласен с Ольгой!
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житель СПб
1626550349
Как говорится в таких случаях, смешала "мед, говно и пчелы". Да, уровень игры плохой. Да Гилерме играл безобразно. Да, при такой игре у Зенита опять не будет конкурентов. Молодежь - есть у Федотова в Сочи! Стоило бы ей посмотреть. При Смородской брали кубок? Но и в этом году кубок взяли. Говорит, что неизвестно, как финансовый фэйр-плей проходить - и сама предлагает накупить игроков из Польши и Германии. В общем, у Смородской самой в голове непонятно что. Главное - Семин был лучший!
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wobaekat
1626550649
Чья бы корова мычала
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Korsar_03
1626572016
Чья б корова мычала
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Hektor 84
1626581002
Ты та еще деятель
Ответить
Smekaev
1626599494
Блин, можно подумать, при ней Локо всех рвал! Смородская - яркий пример правдивости пословицы "Баба с возу - локомотиву легче":) Про кобылу писать не стал - это к другому клубу отношение более прямое имеет.
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zigbert
1626608920
Тут дело даже не в составе. Ниже своих возможностей сыграли: Жемалетдинов, Гилерме, Смолов, Баринов.
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Decorhome
1626622587
А что скажет Зарема по этому поводу?)
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Дедуктор
1626623655
Да, уж. Смородская очень грамотное и компетентное мнение высказала. Всё по полочкам разложила. Это совсем не похоже на натужные дебильные высеры полоумной пассии Федрищенки.
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