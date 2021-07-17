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    Смородская – после разгрома «Локомотива» «Зенитом»: «Просто караул. Безобразный состав. Плутник делает какую-то лабуду»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала нынешнее руководство клуба после поражения москвичей в матче за Суперкубок России от «Зенита» (0:3). Она недовольна председателем совета директоров Александром Плутником.

    «Качество футбола мне не понравилось, а особенно не понравилась игра «Локомотива». Очень многие игроки, начиная от Гилерме и Федора Смолова, совершенно выпали из игры. Футболисты не чувствуют друг друга, а играет неизвестная молодeжь, которая непонятно почему оказалась в составе «Локомотива». Только из-за возраста? Потому что они молодые? Талантов там не видно. Очень слабая игра Рифата Жемалетдинова: не чувствует партнeров, не знает, что делать с мячом в конце атаки. Гилерме не узнать. Такие ошибки делать… Я даже не знаю. Просто караул.

    Господин Плутник ставит себе какие-то задачи, которые выглядят очень непрофессионально, и я бы даже сказала нереально. «Мы сделаем молодую команду», – из кого? Где он увидел молодeжь, которая достойна играть на высоком уровне? У нас ни в одной команде нет нормальной молодeжи. Безобразный состав!

    С одной стороны, это вопрос о лимите. С другой стороны, сейчас открыто трансферное окно, они могли бы купить нормальных игроков из Польши, Германии. Что это вообще за состав? Что они собираются делать в сезоне?

    Конечно, так у «Зенита» снова не будет конкурентов по ходу сезона. Если делать какую-то лабуду вместо строительства нормального клуба… Я вообще не знаю, как Плутник собирается проходить финансовый фэйр-плей. Он назначает на должности маркетологов по продаже недвижимости. Что творится в клубе? Все делают вид, что этого не замечают. Естественно, всe это выливается на поле», – сказала Смородская.

    • При Смородской «Локомотив» брал Кубок России.
    • «Локомотив» во 2-й раз подряд уступил «Зениту» в матче за Суперкубок.
    • Для «Зенита» это 6-й Суперкубок.

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    Источник: «Чемпионат»

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    17.07.2021 21:47
    Комментарии10
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      Рейтинг: +87493

      zigbert 2 часа назад

      Тут дело даже не в составе. Ниже своих возможностей сыграли: Жемалетдинов, Гилерме, Смолов, Баринов.

      0
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      Рейтинг: +1051

      Smekaev 4 часа назад

      Блин, можно подумать, при ней Локо всех рвал! Смородская - яркий пример правдивости пословицы "Баба с возу - локомотиву легче":) Про кобылу писать не стал - это к другому клубу отношение более прямое имеет.

      0
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      Рейтинг: +11113

      Hektor 84 9 часов назад

      Ты та еще деятель

      1
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      Рейтинг: +426

      FCLM_FCRM 12 часов назад

      Чья б корова мычала

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7021

      Cleaner 17 часов назад

      Столько вреда Локомотиву, сколько принесла Смородская, Локомотиву не приносил НИКТО!!!

      2
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      Рейтинг: +1008

      wobaekat 18 часов назад

      Чья бы корова мычала

      0
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      Рейтинг: +8152

      житель СПб 18 часов назад

      Как говорится в таких случаях, смешала "мед, говно и пчелы".
      Да, уровень игры плохой.
      Да Гилерме играл безобразно.
      Да, при такой игре у Зенита опять не будет конкурентов.
      Молодежь - есть у Федотова в Сочи! Стоило бы ей посмотреть.
      При Смородской брали кубок? Но и в этом году кубок взяли.
      Говорит, что неизвестно, как финансовый фэйр-плей проходить - и сама предлагает накупить игроков из Польши и Германии.
      В общем, у Смородской самой в голове непонятно что.
      Главное - Семин был лучший!

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      Рейтинг: +11673

      paracetamol 18 часов назад

      Как ЮрШпалыча ушли, так началось разворовывание клупа. Согласен с Ольгой!

      1
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      Рейтинг: +9695

      Литейный4 18 часов назад

      Проводницы как и свиньи стали для Зенита поставщики очков. Гыгыгы

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      Рейтинг: +902

      fhnv 18 часов назад

      Вот тут с этой барышней соглашусь

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