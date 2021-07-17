Смородская – после разгрома «Локомотива» «Зенитом»: «Просто караул. Безобразный состав. Плутник делает какую-то лабуду»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала нынешнее руководство клуба после поражения москвичей в матче за Суперкубок России от «Зенита» (0:3). Она недовольна председателем совета директоров Александром Плутником.

«Качество футбола мне не понравилось, а особенно не понравилась игра «Локомотива». Очень многие игроки, начиная от Гилерме и Федора Смолова, совершенно выпали из игры. Футболисты не чувствуют друг друга, а играет неизвестная молодeжь, которая непонятно почему оказалась в составе «Локомотива». Только из-за возраста? Потому что они молодые? Талантов там не видно. Очень слабая игра Рифата Жемалетдинова: не чувствует партнeров, не знает, что делать с мячом в конце атаки. Гилерме не узнать. Такие ошибки делать… Я даже не знаю. Просто караул.

Господин Плутник ставит себе какие-то задачи, которые выглядят очень непрофессионально, и я бы даже сказала нереально. «Мы сделаем молодую команду», – из кого? Где он увидел молодeжь, которая достойна играть на высоком уровне? У нас ни в одной команде нет нормальной молодeжи. Безобразный состав!

С одной стороны, это вопрос о лимите. С другой стороны, сейчас открыто трансферное окно, они могли бы купить нормальных игроков из Польши, Германии. Что это вообще за состав? Что они собираются делать в сезоне?

Конечно, так у «Зенита» снова не будет конкурентов по ходу сезона. Если делать какую-то лабуду вместо строительства нормального клуба… Я вообще не знаю, как Плутник собирается проходить финансовый фэйр-плей. Он назначает на должности маркетологов по продаже недвижимости. Что творится в клубе? Все делают вид, что этого не замечают. Естественно, всe это выливается на поле», – сказала Смородская.