Товарищеские матчи. «Бавария» уступила «Кельну», «Арсенал» и «Рейнджерс» обменялись двумя голами

«Бавария» в товарищеском матче уступила «Кельну». Кельнцы в прошлом сезоне спаслись от вылета из Бундеслиги только в переходных встречах.

«Арсенал» сыграл вничью с чемпионом Шотландии «Рейнджерс», который тренирует Стивен Джеррард.

Товарищеские матчи

Рейнджерс (Шотландия) – Арсенал (Англия) – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Балогун, 14; 1:1 – Тавареш, 23; 2:1 – Иттен, 75; 2:2 – Нкетиа, 83.

Кельн (Германия) – Бавария (Германия) – 3:2 (2:2)

Голы: 0:1 – Зиб, 7; 1:1 – Тильман, 19; 2:1 – Ют, 26; 2:2 – Зиркзее, 33; 3:2 – Ют, 56.

Лейтон Ориент (Англия) – Тоттенхэм (Англия) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Скарлетт, 38; 1:1 – Сотириу, 72.