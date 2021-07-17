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Рейнджерс - Арсенал

17.07.2021, Суббота, 16:00 мск Товарищеские матчи, Июль Рейнджерс - Арсенал
Товарищеский турнир. Emirates Cup 2009
Финал
2 августа, воскресенье 19:15 Арсенал 3:0 Рейнджерс
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