Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    3 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?

    Ерохин: «Хотелось бы иметь больше игрового времени, но быть джокером тоже здорово»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о своей роли в петербургской команде.

    – У вас остался год контракта. Готовы дальше исполнять роль джокера, выручающего «Зенит» в период кадровых проблем, как в октябре прошлого года? Или, если не станете чаще попадать в основу, начнете искать клуб с большими шансами регулярно выходить в старте?

    – Точно не думаю об этом в ходе подготовки к сезону. Честно говоря, у нас ближайшие несколько месяцев будут из-за Лиги чемпионов и чемпионата России очень насыщенными.

    Самое главное, чтобы «Зенит» добивался высоких результатов во всех турнирах, поэтому завоевав три золота, хочу играть и побеждать с «Зенитом» и чувствую, что могу и дальше помогать в этом команде, поэтому пока не смотрю на то, что остался год контракта.

    Есть взаимопонимание с руководством и тренерами, работаю на сборах и готовлюсь к следующему сезону, который также будет непростым для нас.

    В любом случае быть джокером – тоже здорово, если получается в этом качестве приносить пользу клубу. Разумеется, мне бы хотелось чаще выходить с первых минут, иметь больше игрового времени.

    • 31-летний Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года.
    • В прошлом сезоне хавбек провел 31 матч, забил 8 голов и сделал 3 ассиста.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.07.2021 09:56
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13631

      Garrincha58 17 июля, 13:07

      В прошлом сезоне хавбек провел 31 матч из них 25 матчей по 5-10 мин. джокер ты наш блин лавочник.....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7843

      САДЫЧОК > Garrincha58 17 июля, 13:17

      Лавочник , он во многом из за бездаря Семака !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +724

      sерж 17 июля, 12:08

      из-за лимита только торчит в команде

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4537

      Ганнибал Лектор 17 июля, 11:30

      Ерохин еще года два-три будет полезен команде, поэтому надо продлять

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13631

      Garrincha58 > Ганнибал Лектор 17 июля, 13:08

      и Жиркова обязательно он будет полезен не только Зениту но и сборной

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2916

      Kollljan 17 июля, 11:17

      Надо начинать думать о дембеле.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87484
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66872
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru