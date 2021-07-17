Ерохин: «Хотелось бы иметь больше игрового времени, но быть джокером тоже здорово»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о своей роли в петербургской команде.

– У вас остался год контракта. Готовы дальше исполнять роль джокера, выручающего «Зенит» в период кадровых проблем, как в октябре прошлого года? Или, если не станете чаще попадать в основу, начнете искать клуб с большими шансами регулярно выходить в старте?

– Точно не думаю об этом в ходе подготовки к сезону. Честно говоря, у нас ближайшие несколько месяцев будут из-за Лиги чемпионов и чемпионата России очень насыщенными.

Самое главное, чтобы «Зенит» добивался высоких результатов во всех турнирах, поэтому завоевав три золота, хочу играть и побеждать с «Зенитом» и чувствую, что могу и дальше помогать в этом команде, поэтому пока не смотрю на то, что остался год контракта.

Есть взаимопонимание с руководством и тренерами, работаю на сборах и готовлюсь к следующему сезону, который также будет непростым для нас.

В любом случае быть джокером – тоже здорово, если получается в этом качестве приносить пользу клубу. Разумеется, мне бы хотелось чаще выходить с первых минут, иметь больше игрового времени.