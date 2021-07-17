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  • Ерохин: «Хотелось бы иметь больше игрового времени, но быть джокером тоже здорово»

Ерохин: «Хотелось бы иметь больше игрового времени, но быть джокером тоже здорово»

17 июля 2021, 09:56
7

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о своей роли в петербургской команде.

– У вас остался год контракта. Готовы дальше исполнять роль джокера, выручающего «Зенит» в период кадровых проблем, как в октябре прошлого года? Или, если не станете чаще попадать в основу, начнете искать клуб с большими шансами регулярно выходить в старте?

– Точно не думаю об этом в ходе подготовки к сезону. Честно говоря, у нас ближайшие несколько месяцев будут из-за Лиги чемпионов и чемпионата России очень насыщенными.

Самое главное, чтобы «Зенит» добивался высоких результатов во всех турнирах, поэтому завоевав три золота, хочу играть и побеждать с «Зенитом» и чувствую, что могу и дальше помогать в этом команде, поэтому пока не смотрю на то, что остался год контракта.

Есть взаимопонимание с руководством и тренерами, работаю на сборах и готовлюсь к следующему сезону, который также будет непростым для нас.

В любом случае быть джокером – тоже здорово, если получается в этом качестве приносить пользу клубу. Разумеется, мне бы хотелось чаще выходить с первых минут, иметь больше игрового времени.

  • 31-летний Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года.
  • В прошлом сезоне хавбек провел 31 матч, забил 8 голов и сделал 3 ассиста.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Зенит Ерохин Александр
Комментарии (7)
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Kollljan
1626509876
Надо начинать думать о дембеле.
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Ганнибал Лектор
1626510640
Ерохин еще года два-три будет полезен команде, поэтому надо продлять
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sерж
1626512911
из-за лимита только торчит в команде
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Garrincha58
1626516460
В прошлом сезоне хавбек провел 31 матч из них 25 матчей по 5-10 мин. джокер ты наш блин лавочник.....
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