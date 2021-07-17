Ерохин: «Хотелось бы иметь больше игрового времени, но быть джокером тоже здорово»

В прошлом сезоне хавбек провел 31 матч из них 25 матчей по 5-10 мин. джокер ты наш блин лавочник.....
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о своей роли в петербургской команде.
– У вас остался год контракта. Готовы дальше исполнять роль джокера, выручающего «Зенит» в период кадровых проблем, как в октябре прошлого года? Или, если не станете чаще попадать в основу, начнете искать клуб с большими шансами регулярно выходить в старте?
– Точно не думаю об этом в ходе подготовки к сезону. Честно говоря, у нас ближайшие несколько месяцев будут из-за Лиги чемпионов и чемпионата России очень насыщенными.
Самое главное, чтобы «Зенит» добивался высоких результатов во всех турнирах, поэтому завоевав три золота, хочу играть и побеждать с «Зенитом» и чувствую, что могу и дальше помогать в этом команде, поэтому пока не смотрю на то, что остался год контракта.
Есть взаимопонимание с руководством и тренерами, работаю на сборах и готовлюсь к следующему сезону, который также будет непростым для нас.
В любом случае быть джокером – тоже здорово, если получается в этом качестве приносить пользу клубу. Разумеется, мне бы хотелось чаще выходить с первых минут, иметь больше игрового времени.
- 31-летний Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года.
- В прошлом сезоне хавбек провел 31 матч, забил 8 голов и сделал 3 ассиста.