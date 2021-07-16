«Р-Спорт»: 5 из 6 топ-клубов РПЛ поддержали реформу «Юпитер 16»

РФС совместно с компанией Hypercube презентовал клубам и журналистам проект реформы формата чемпионата, который получил название «Юпитер 16». Большинство топ-клубов лиги (пять из шести) поддержали нововведение, пишет источник.

Главное в «Юпитер 16»: лига перейдет на швейцарскую систему проведения по аналогии с тем, что будет в Лиге чемпионов.

«Юпитер 16» – вариант с 16-ю командами предусматривает игру по швейцарской системе: команды разобьют на четыре корзины, в каждую из которых войдут по четыре клуба. Внутри корзины каждая команда играет с каждой по два раза – в общей сложности проведет шесть встреч.

С тремя командами из других корзин будет проведено по два матча, а еще с тремя не будет сыграно ни одного (с какими именно определит компьютер). С учетом игр в своей группе в итоге получится 24 тура.

Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

Федун: «Реформа РПЛ «Юпитер 16» – безусловный шаг вперед. Я поддерживаю»