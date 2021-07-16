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    «Р-Спорт»: 5 из 6 топ-клубов РПЛ поддержали реформу «Юпитер 16»

    РФС совместно с компанией Hypercube презентовал клубам и журналистам проект реформы формата чемпионата, который получил название «Юпитер 16». Большинство топ-клубов лиги (пять из шести) поддержали нововведение, пишет источник.

    Главное в «Юпитер 16»: лига перейдет на швейцарскую систему проведения по аналогии с тем, что будет в Лиге чемпионов.

    • «Юпитер 16» – вариант с 16-ю командами предусматривает игру по швейцарской системе: команды разобьют на четыре корзины, в каждую из которых войдут по четыре клуба. Внутри корзины каждая команда играет с каждой по два раза – в общей сложности проведет шесть встреч.
    • С тремя командами из других корзин будет проведено по два матча, а еще с тремя не будет сыграно ни одного (с какими именно определит компьютер). С учетом игр в своей группе в итоге получится 24 тура.
    • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

    Федун: «Реформа РПЛ «Юпитер 16» – безусловный шаг вперед. Я поддерживаю»

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    Источник: «Р-Спорт»

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    16.07.2021 19:45
    Комментарии9
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      Рейтинг: +20433

      slavutiq70 17 июля, 11:22

      Подскажите страны где чемпионат по такой системе ???Мы что решили пойти своим путём в развитие футбола???по такой системе клубам не из столиц вообще не выжить так как не будут играть со Спартаком . ЦСКА ю Зенитом а это наибольшие кассовые сборы ....

      0
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      Рейтинг: +133

      Venom888 17 июля, 04:16

      Как придумают какую то хрень ((

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7021

      Cleaner 16 июля, 22:36

      Командам чем меньше туров, тем лучше. 24 тура для них лучше, чем 30. Меньше затрат на перелеты и все остальное. Да и игроки в российском чемпионате НУ ОЧЕНЬ устают от большого количества игр. Не успевают после кабаков к играм восстановиться...

      1
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      Рейтинг: +4537

      Ганнибал Лектор 16 июля, 20:53

      откуда в РПЛ взялись 6 топ-клубов? Максимум - 4. Это с огромной натяжкой

      1
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      Рейтинг: +5650

      Fusballer 16 июля, 20:25

      А кто в топ-6 входит? Спартак, Зенит, ЦСКА, Локомотив, Краснодар, Сочи?

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      Рейтинг: +7021

      Cleaner > Fusballer 16 июля, 22:37

      ТАМБОВ!!!

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      Рейтинг: +12562

      Skull_Boy 16 июля, 19:47

      Е_6анутизм

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      Рейтинг: +3201

      Алехсбургер. > Skull_Boy 16 июля, 19:56

      Эзотерический эксгибиционизм.)

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      Рейтинг: +7021

      Cleaner > Skull_Boy 16 июля, 22:37

      Не выражайтесь!..)

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