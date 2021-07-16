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  • «Р-Спорт»: 5 из 6 топ-клубов РПЛ поддержали реформу «Юпитер 16»

«Р-Спорт»: 5 из 6 топ-клубов РПЛ поддержали реформу «Юпитер 16»

16 июля 2021, 19:45
6

РФС совместно с компанией Hypercube презентовал клубам и журналистам проект реформы формата чемпионата, который получил название «Юпитер 16». Большинство топ-клубов лиги (пять из шести) поддержали нововведение, пишет источник.

Главное в «Юпитер 16»: лига перейдет на швейцарскую систему проведения по аналогии с тем, что будет в Лиге чемпионов.

  • «Юпитер 16» – вариант с 16-ю командами предусматривает игру по швейцарской системе: команды разобьют на четыре корзины, в каждую из которых войдут по четыре клуба. Внутри корзины каждая команда играет с каждой по два раза – в общей сложности проведет шесть встреч.
  • С тремя командами из других корзин будет проведено по два матча, а еще с тремя не будет сыграно ни одного (с какими именно определит компьютер). С учетом игр в своей группе в итоге получится 24 тура.
  • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

Федун: «Реформа РПЛ «Юпитер 16» – безусловный шаг вперед. Я поддерживаю»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (6)
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Skull_Boy
1626454030
Е_6анутизм
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Fusballer
1626456312
А кто в топ-6 входит? Спартак, Зенит, ЦСКА, Локомотив, Краснодар, Сочи?
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Ганнибал Лектор
1626458024
откуда в РПЛ взялись 6 топ-клубов? Максимум - 4. Это с огромной натяжкой
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Venom888
1626484601
Как придумают какую то хрень ((
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slavа0508
1626510123
Подскажите страны где чемпионат по такой системе ???Мы что решили пойти своим путём в развитие футбола???по такой системе клубам не из столиц вообще не выжить так как не будут играть со Спартаком . ЦСКА ю Зенитом а это наибольшие кассовые сборы ....
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