Николич: «В «Локомотиве» все здоровы, кроме Зе Луиша»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался в преддверии старта сезона-2021/22.

«Мы счастливы, что вернулись к футболу. Была пауза – месяц отдыха и месяц сборов. Рады, что уже скоро Суперкубок, потом в нашем доме – в Черкизово – будет игра первого тура с «Арсеналом» из Тулы.

Важно то, что мы будем показывать на поле. Сборы были очень важны, прошли нормально. Слава богу, что у нас все здоровы, кроме Зе Луиша, он получил травму две-три недели назад.

Остальные провели сборы полностью, сборники присоединились. Была сложная работа по их адаптации, у них не было паузы вообще. Я им разрешил провести пару дней отпуска, они вернулись и сразу приступили к тренировкам.

Это непростая работа, но всe равно мы не будем менять наших целей. Наши цели всегда – побеждать в каждой игре и добиваться самых высоких результатов», – сказал Николич.