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    Николич: «В «Локомотиве» все здоровы, кроме Зе Луиша»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался в преддверии старта сезона-2021/22.

    «Мы счастливы, что вернулись к футболу. Была пауза – месяц отдыха и месяц сборов. Рады, что уже скоро Суперкубок, потом в нашем доме – в Черкизово – будет игра первого тура с «Арсеналом» из Тулы.

    Важно то, что мы будем показывать на поле. Сборы были очень важны, прошли нормально. Слава богу, что у нас все здоровы, кроме Зе Луиша, он получил травму две-три недели назад.

    Остальные провели сборы полностью, сборники присоединились. Была сложная работа по их адаптации, у них не было паузы вообще. Я им разрешил провести пару дней отпуска, они вернулись и сразу приступили к тренировкам.

    Это непростая работа, но всe равно мы не будем менять наших целей. Наши цели всегда – побеждать в каждой игре и добиваться самых высоких результатов», – сказал Николич.

    • «Локомотив» в субботу разыграет с «Зенитом» Суперкубок России.
    • Матч против «Арсенала» запланирован на 24 июля.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    15.07.2021 21:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 16 июля 2021, 09:27

      Цэ Дуриш испугался матча с Зенитом. Это же ясно!

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