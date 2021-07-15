Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джикия: «Раньше приезжали более качественные легионеры»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия порассуждал о лимите на легионеров в РПЛ.

    «Больше вопрос не по лимиту, а какие футболисты будут приезжать. Раньше приезжали более качественные.

    Пришло такое время, все меняется, меняется чемпионат. Решаю точно не я, они разрабатывают новые схемы развития, посмотрим, что будет», – сказал Джикия.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    Джикия: «Был ли у меня шок после вылета с Евро-2020? Давайте разговаривать о «Спартаке»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2021 10:57
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9

      Roberto_01 15 июля 2021, 18:51

      Джикия ты мертвый защитник, научись сначала играть!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 15 июля 2021, 16:55

      Ни один из ныне действующих российских футболеров ни разу не заикнулся про полную отмену лимита.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 июля 2021, 15:42

      К сожалению хорошие игроки к нам сейчас не едут.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3463

      acor94 15 июля 2021, 13:04

      А теперь всякие грузины джыкии...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16559

      Fusballer 15 июля 2021, 12:50

      Качественные легионеры, смотря на вас и ваши пенсионерские передвижения по полю. не захотят приезжать. Только всякие аферисты вроде Малкома.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 15 июля 2021, 12:49

      Что ни сделают бюрократы РФС, все коту под хвост, только хуже!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 июля 2021, 12:06

      Джикия возомнил себя звездой, а на международной арене пустышка как и Семёнов и остальные

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1608

      кто там 15 июля 2021, 10:59

      Раньше и отечественный игроки были качественнее. А сейчас вот такие *** со сы вроде тебя и зобы, дзюбы, которые только ******* на камеру могут.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18875

      Cleaner > кто там 15 июля 2021, 11:43

      С языка снял. Раньше были условные Аршавин и Кержаков, а сейчас Дзюба и Оздоев. И так в каждой команде.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11