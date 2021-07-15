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Джикия: «Раньше приезжали более качественные легионеры»

15 июля 2021, 10:57
12

Капитан «Спартака» Георгий Джикия порассуждал о лимите на легионеров в РПЛ.

«Больше вопрос не по лимиту, а какие футболисты будут приезжать. Раньше приезжали более качественные.

Пришло такое время, все меняется, меняется чемпионат. Решаю точно не я, они разрабатывают новые схемы развития, посмотрим, что будет», – сказал Джикия.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Джикия: «Был ли у меня шок после вылета с Евро-2020? Давайте разговаривать о «Спартаке»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (12)
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кто там
1626335959
Раньше и отечественный игроки были качественнее. А сейчас вот такие *** со сы вроде тебя и зобы, дзюбы, которые только ******* на камеру могут.
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Garrincha58
1626339978
Джикия возомнил себя звездой, а на международной арене пустышка как и Семёнов и остальные
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paracetamol
1626342540
Что ни сделают бюрократы РФС, все коту под хвост, только хуже!
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Fusballer
1626342621
Качественные легионеры, смотря на вас и ваши пенсионерские передвижения по полю. не захотят приезжать. Только всякие аферисты вроде Малкома.
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acor94
1626343443
А теперь всякие грузины джыкии...
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zigbert
1626352937
К сожалению хорошие игроки к нам сейчас не едут.
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Бухбух
1626357311
Ни один из ныне действующих российских футболеров ни разу не заикнулся про полную отмену лимита.
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Roberto_01
1626364284
Джикия ты мертвый защитник, научись сначала играть!
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