Джикия: «Раньше приезжали более качественные легионеры»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия порассуждал о лимите на легионеров в РПЛ.

«Больше вопрос не по лимиту, а какие футболисты будут приезжать. Раньше приезжали более качественные.

Пришло такое время, все меняется, меняется чемпионат. Решаю точно не я, они разрабатывают новые схемы развития, посмотрим, что будет», – сказал Джикия.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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