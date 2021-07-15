Джикия: «Был ли у меня шок после вылета с Евро-2020? Давайте разговаривать о «Спартаке»

Защитник сборной России и «Спартака» Георгий Джикия не захотел говорить на тему вылета с Евро-2020. Он сосредоточен на клубе.
– Отошли от шока после Евро?
– Я переключился, когда прибыл в «Спартак». Сегодня все мысли только о «Спартаке».
– У вас был шок после того, как все закончилось?
– О Евро мы уже разговаривали. Давайте разговаривать теперь о «Спартаке».
- Россия 3-й раз подряд не вышла из группы на Евро.
- Для Джикии это был дебютный Евро.
- Сезон РПЛ стартует 23 июля.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»