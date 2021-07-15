Джикия: «Был ли у меня шок после вылета с Евро-2020? Давайте разговаривать о «Спартаке»

Защитник сборной России и «Спартака» Георгий Джикия не захотел говорить на тему вылета с Евро-2020. Он сосредоточен на клубе.

– Отошли от шока после Евро?

– Я переключился, когда прибыл в «Спартак». Сегодня все мысли только о «Спартаке».

– У вас был шок после того, как все закончилось?

– О Евро мы уже разговаривали. Давайте разговаривать теперь о «Спартаке».