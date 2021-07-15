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    Джикия: «Был ли у меня шок после вылета с Евро-2020? Давайте разговаривать о «Спартаке»

    Защитник сборной России и «Спартака» Георгий Джикия не захотел говорить на тему вылета с Евро-2020. Он сосредоточен на клубе.

    – Отошли от шока после Евро?

    – Я переключился, когда прибыл в «Спартак». Сегодня все мысли только о «Спартаке».

    – У вас был шок после того, как все закончилось?

    – О Евро мы уже разговаривали. Давайте разговаривать теперь о «Спартаке».

    • Россия 3-й раз подряд не вышла из группы на Евро.
    • Для Джикии это был дебютный Евро.
    • Сезон РПЛ стартует 23 июля.

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    15.07.2021 00:49
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 15 июля 2021, 11:48

      Да всем игрокам сборной наплевать на последнее место в группе, никакущую игру и на вылет с Евро-2020.

      0
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      Рейтинг: +1608

      кто там 15 июля 2021, 10:12

      чё от грузина то хотели? ему насрать на сборную) ща насосёт кому надо что б 3 ляма в год получать и всё окю

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 15 июля 2021, 09:25

      Знаем, знаем. В сборной отдохнем, в свинарнике поиграем!

      1
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 15 июля 2021, 08:55

      Джикия -ты вчера убегал , оставляя свою позицию !-Только чудо и страховка левого защитника не позволила Рубину парочку вкатить , с твоей зоны...

      0
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner > САДЫЧОК 15 июля 2021, 11:49

      Тем же Джикия и в сборной занимался, только там соперник не прощал.

      0
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 15 июля 2021, 08:04

      Да ничего страшного не произошло, Жора. Главное сейчас - три ляма евро в год себе выбить.

      0
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 15 июля 2021, 05:16

      - Был ли у Вас шок после вылета Спартака из квалификации ЛЧ?
      - Нет, это предопределено. Это всего лишь вопрос времени.

      2
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      Рейтинг: +1170

      inzek 15 июля 2021, 01:56

      за игру сборной ответил недотренер

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5873

      maygli 15 июля 2021, 00:53

      Трудно говорить о том чего не было.
      Нечего сказать, потому как у него ничего не было.

      0
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