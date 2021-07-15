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  • Джикия: «Был ли у меня шок после вылета с Евро-2020? Давайте разговаривать о «Спартаке»

Джикия: «Был ли у меня шок после вылета с Евро-2020? Давайте разговаривать о «Спартаке»

15 июля 2021, 00:49
7

Защитник сборной России и «Спартака» Георгий Джикия не захотел говорить на тему вылета с Евро-2020. Он сосредоточен на клубе.

– Отошли от шока после Евро?

– Я переключился, когда прибыл в «Спартак». Сегодня все мысли только о «Спартаке».

– У вас был шок после того, как все закончилось?

– О Евро мы уже разговаривали. Давайте разговаривать теперь о «Спартаке».

  • Россия 3-й раз подряд не вышла из группы на Евро.
  • Для Джикии это был дебютный Евро.
  • Сезон РПЛ стартует 23 июля.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия Спартак Джикия Георгий
Комментарии (7)
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maygli
1626299620
Трудно говорить о том чего не было. Нечего сказать, потому как у него ничего не было.
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inzek
1626303394
за игру сборной ответил недотренер
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Урия Гип
1626315373
- Был ли у Вас шок после вылета Спартака из квалификации ЛЧ? - Нет, это предопределено. Это всего лишь вопрос времени.
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Fusballer
1626325492
Да ничего страшного не произошло, Жора. Главное сейчас - три ляма евро в год себе выбить.
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САДЫЧОК
1626328524
Джикия -ты вчера убегал , оставляя свою позицию !-Только чудо и страховка левого защитника не позволила Рубину парочку вкатить , с твоей зоны...
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paracetamol
1626330307
Знаем, знаем. В сборной отдохнем, в свинарнике поиграем!
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кто там
1626333164
чё от грузина то хотели? ему насрать на сборную) ща насосёт кому надо что б 3 ляма в год получать и всё окю
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