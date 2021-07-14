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  • Ракицкий: «Зениту» под силу выйти в плей-офф ЛЧ. В атаке по два человека на позицию»

Ракицкий: «Зениту» под силу выйти в плей-офф ЛЧ. В атаке по два человека на позицию»

14 июля 2021, 15:36
11

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий считает, что клуб из Санкт-Петербурга сможет выйти из группы ЛЧ в сезоне-2021/22.

– Количество трофеев обо всем говорит. Но надо смотреть вперeд. Мы уже забыли о прошлом. Мне очень хочется выиграть этот чемпионат. Хочется достойно сыграть в Лиге чемпионов – показать свой футбол. Лучше проиграть, но не бояться.

– Ты понимаешь, как сделать так, чтобы по итогам осени «Зенит» оказался в плей-офф? И есть ли в команде какая-то дополнительная ответственность из-за этого?

– Посмотрим, кто попадeтся. Все команды разберeм. Наша главная проблема – игра с большими командами. Если покажем свой футбол: атакующий, агрессивный, всe может получиться.

– Не очень понимаю. Все же взрослые мужчины с опытом. Что мешает его показать?

– Поэтому и должны с этим разобраться. Может, ещe дело в концентрации. Но получили негативный опыт, а он воспринимается лучше всего. Надо кайфовать от футбола. Думаю, всe будет в норме.

– С нынешним составом «Зениту» под силу выйти в плей-офф? Или необходимо усиление?

– Под силу. У нас всe хорошо, в атаке вообще по два человека на позицию. Так что обойма нормальная, нужно найти свою игру. Главное, чтобы все были здоровы.

  • «Зенит» в двух последних сезонах занял последнее место в группе ЛЧ.
  • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Ракицкий Ярослав
Комментарии (11)
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maygli
1626267474
Бесполезный игрок.
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Боцман59rus
1626270312
- вы в Дортмунде показали атакующий футбол, так что сидите на попе ровно и не моросите)))
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alp
1626272390
меньше слов - больше дела.
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Garrincha58
1626273868
балаболка с таким защитником как ты и Ловрен вам не только в ЛЧ нельзя играть но и в ЛК ловить нечего тем более и вратаря нет это же надо в такой богатой команде и нет вратаря
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portero
1626276464
Ярик ты уже слишком медленный, да и все наши игроки еле живые на поле и тормоза в принятие решений, и не могут пас дать на 15 метров, потому как уже устали и умирают на поле... лять смотрим мертвецов на футблльном поле....
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Мортус
1626611037
"В атаке вообще по два человека на позицию" (с). Дзюба и эээээээээээээ...... Дзюба?
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житель СПб
1626691590
1) Слова все хорошие и понятные (кроме одного- см. ниже). Но вот только дела совершенно другие! И что эти дела изменит?! 2) В атаке по 2 человека на место? Ракицкий, надо проснуться!! У нас в атаке только 1 человек - Азмун. Назовем реально - больше атакующих форвардов в команде нет ВООБЩЕ. А для ЛЧ их надо 3-4 - причем высокого уровня. Как известно, я неплохо отношусь к Дзюбе, но он при хорошем настрое больше 1 тайма уже играть качественно не может. Нужно покупать 1-2 напов достойного уровня (примерно по 25-30 млн), и об этом говорил Семак еще в прошлом году - но деньги спонсор и клуб сейчас не тратят.
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SPACE TRUCKIN
1626693832
ну началось опять победное надувание щёк...((
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Иван Петров 1986
1626796615
Бомжи опять хорохорятся перед играми. У вас в атаке великий онанист зюба, и такой великий п***р азмун. Вперед бомжи - оле,оле, оле.
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