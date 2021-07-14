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    Ракицкий: «Зениту» под силу выйти в плей-офф ЛЧ. В атаке по два человека на позицию»

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий считает, что клуб из Санкт-Петербурга сможет выйти из группы ЛЧ в сезоне-2021/22.

    – Количество трофеев обо всем говорит. Но надо смотреть вперeд. Мы уже забыли о прошлом. Мне очень хочется выиграть этот чемпионат. Хочется достойно сыграть в Лиге чемпионов – показать свой футбол. Лучше проиграть, но не бояться.

    – Ты понимаешь, как сделать так, чтобы по итогам осени «Зенит» оказался в плей-офф? И есть ли в команде какая-то дополнительная ответственность из-за этого?

    – Посмотрим, кто попадeтся. Все команды разберeм. Наша главная проблема – игра с большими командами. Если покажем свой футбол: атакующий, агрессивный, всe может получиться.

    – Не очень понимаю. Все же взрослые мужчины с опытом. Что мешает его показать?

    – Поэтому и должны с этим разобраться. Может, ещe дело в концентрации. Но получили негативный опыт, а он воспринимается лучше всего. Надо кайфовать от футбола. Думаю, всe будет в норме.

    – С нынешним составом «Зениту» под силу выйти в плей-офф? Или необходимо усиление?

    – Под силу. У нас всe хорошо, в атаке вообще по два человека на позицию. Так что обойма нормальная, нужно найти свою игру. Главное, чтобы все были здоровы.

    • «Зенит» в двух последних сезонах занял последнее место в группе ЛЧ.
    • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

    Источник: «Чемпионат»

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    14.07.2021 15:36
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4062

      Иван Петров 1986 20 июля 2021, 18:56

      Бомжи опять хорохорятся перед играми. У вас в атаке великий онанист зюба, и такой великий п***р азмун. Вперед бомжи - оле,оле, оле.

      0
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 19 июля 2021, 14:23

      ну началось опять победное надувание щёк...((

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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 19 июля 2021, 13:46

      1) Слова все хорошие и понятные (кроме одного- см. ниже). Но вот только дела совершенно другие! И что эти дела изменит?!
      2) В атаке по 2 человека на место? Ракицкий, надо проснуться!! У нас в атаке только 1 человек - Азмун. Назовем реально - больше атакующих форвардов в команде нет ВООБЩЕ. А для ЛЧ их надо 3-4 - причем высокого уровня. Как известно, я неплохо отношусь к Дзюбе, но он при хорошем настрое больше 1 тайма уже играть качественно не может. Нужно покупать 1-2 напов достойного уровня (примерно по 25-30 млн), и об этом говорил Семак еще в прошлом году - но деньги спонсор и клуб сейчас не тратят.

      1
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      Рейтинг: +294

      Мортус 18 июля 2021, 15:23

      "В атаке вообще по два человека на позицию" (с). Дзюба и эээээээээээээ...... Дзюба?

      1
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      Рейтинг: +67330

      portero 14 июля 2021, 18:27

      Ярик ты уже слишком медленный, да и все наши игроки еле живые на поле и тормоза в принятие решений, и не могут пас дать на 15 метров, потому как уже устали и умирают на поле... лять смотрим мертвецов на футблльном поле....

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 июля 2021, 17:44

      балаболка с таким защитником как ты и Ловрен вам не только в ЛЧ нельзя играть но и в ЛК ловить нечего тем более и вратаря нет это же надо в такой богатой команде и нет вратаря

      2
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб > Garrincha58 19 июля 2021, 13:47

      Да, по вратарю - это вообще удивительно, особенно в свете ситуации с Луневым.

      1
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      Рейтинг: +11242

      alp 14 июля 2021, 17:19

      меньше слов - больше дела.

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 14 июля 2021, 16:45

      - вы в Дортмунде показали атакующий футбол, так что сидите на попе ровно и не моросите)))

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      Рейтинг: +5873

      maygli 14 июля 2021, 15:57

      Бесполезный игрок.

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      Рейтинг: +18116

      житель СПб > maygli 19 июля 2021, 13:48

      Ну, это тоже через край... Но болтун, как выясняется.

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