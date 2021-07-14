Ракицкий: «Зениту» под силу выйти в плей-офф ЛЧ. В атаке по два человека на позицию»

Бомжи опять хорохорятся перед играми. У вас в атаке великий онанист зюба, и такой великий п***р азмун. Вперед бомжи - оле,оле, оле.
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий считает, что клуб из Санкт-Петербурга сможет выйти из группы ЛЧ в сезоне-2021/22.
– Количество трофеев обо всем говорит. Но надо смотреть вперeд. Мы уже забыли о прошлом. Мне очень хочется выиграть этот чемпионат. Хочется достойно сыграть в Лиге чемпионов – показать свой футбол. Лучше проиграть, но не бояться.
– Ты понимаешь, как сделать так, чтобы по итогам осени «Зенит» оказался в плей-офф? И есть ли в команде какая-то дополнительная ответственность из-за этого?
– Посмотрим, кто попадeтся. Все команды разберeм. Наша главная проблема – игра с большими командами. Если покажем свой футбол: атакующий, агрессивный, всe может получиться.
– Не очень понимаю. Все же взрослые мужчины с опытом. Что мешает его показать?
– Поэтому и должны с этим разобраться. Может, ещe дело в концентрации. Но получили негативный опыт, а он воспринимается лучше всего. Надо кайфовать от футбола. Думаю, всe будет в норме.
– С нынешним составом «Зениту» под силу выйти в плей-офф? Или необходимо усиление?
– Под силу. У нас всe хорошо, в атаке вообще по два человека на позицию. Так что обойма нормальная, нужно найти свою игру. Главное, чтобы все были здоровы.
- «Зенит» в двух последних сезонах занял последнее место в группе ЛЧ.
- Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.