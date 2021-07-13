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    Азмун: «Не вижу смысла уходить из «Зенита» в другой российский клуб»

    Форвард «Зенита» Сердар Азмун ответил на вопросы о своем будущем в петербургском клубе.

    – Как сами оцениваете вероятность своего ухода этим летом?

    – У меня контракт с «Зенитом», и я думаю только о нем. Впереди у нас матч за Суперкубок России, больше ни о чем я не думаю.

    – Но вы не раз говорили, что хотите играть в топ-чемпионате. В каком именно?

    – Мне нравятся Германия, Италия, Англия. Я действительно говорил, что хочу попробовать себя в других лигах, но это нормальное желание для любого спортсмена. Только так я на самом деле узнаю, перерос ли я российскую лигу.

    – А в другой российский клуб вы можете перейти?

    – На сегодняшний день из «Зенита» – сто процентов нет. Не вижу смысла. Я играю в лучшей команде России, у меня великолепные отношения с болельщиками, тренерами, руководством клуба, партнерами.

    В будущем всякое может быть, но прямо сейчас точно не уйду в другой российский клуб.

    • Контракт иранца с «Зенитом» истекает следующим летом.
    • В прошлом сезоне Азмун забил 19 голов и сделал 6 ассистов в 29 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

    Азмун – об уходе Черчесова из сборной России: «Раз приняли такое решение, значит, надо было»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.07.2021 14:00
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    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18875

      Cleaner 13 июля 2021, 18:28

      В других Российских клубах такую зарплату не предложат.)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 июля 2021, 18:12

      Если клуб сможет выкупить Азмуна у Зенита и обеспечит игроку его
      финансовые требования, то почему и не перейти. Главное и Зенит, и Азмун будут довольны, а покупатель – его проблемы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3439

      FRZZ 13 июля 2021, 18:02

      Дурацкий вопрос журналиста...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11283

      "supermax" 13 июля 2021, 15:43

      Не вижу денег уходить из «Зенита» в другой российский клуб...да и вообще в какой-либо))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11283

      "supermax" > KPCCSPB 13 июля 2021, 17:49

      Не ну какой разговор... Вот только довольствоваться одним чемпионатом России пока ты молод и на что-то способен .. Ну такое чёт... Хорошо если ему не наскучит и он не станет кокориным, тилем и выше упомянутыми

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 13 июля 2021, 15:29

      Свинарник может не надеяться!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11283

      "supermax" > paracetamol 13 июля 2021, 15:41

      о...ты и тут все про Спартак...ахах....продолжай, неудачник))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12266

      R_a_i_n > KPCCSPB 13 июля 2021, 16:49

      Написал прыщавый ********, сидя у мамки под юбкой.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11283

      "supermax" > KPCCSPB 13 июля 2021, 17:48

      Решил за свою девчонку заступиться?... Судя по все эту именно девчонка раз молчит... Только тявкает из под тишка, как собачонка))

      0
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      Рейтинг: +11283

      "supermax" > R_a_i_n 13 июля 2021, 18:15

      Да там другое... Траблы с головой и детские травмы.. Сейчас начнёт орать про наших матерей и тд..может даже назовёт кого-то из нас дырявой Мальвиной...жуткий тип.. Ахах))

      1
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      Рейтинг: +4062

      Иван Петров 1986 13 июля 2021, 15:00

      Будет сидеть в бомжатнике пока не выгонят. Бабки, бабки и еще раз бабки решают все.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 13 июля 2021, 14:35

      конечно, там же Дзюбы не будет:))))

      1
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 13 июля 2021, 14:03

      И правильно! Здесь ты герой - а там впахивать нужно. Причём за меньшие деньги.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1452

      Mariner > Fusballer 13 июля 2021, 17:11

      Где там? За бугром? Ну так он туда как раз и хочет уехать. Он кстати реально пашет и у нас. В отличии от многих легов что у нас, что в других клубах.

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