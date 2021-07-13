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  • Азмун: «Не вижу смысла уходить из «Зенита» в другой российский клуб»

Азмун: «Не вижу смысла уходить из «Зенита» в другой российский клуб»

13 июля 2021, 14:00
12

Форвард «Зенита» Сердар Азмун ответил на вопросы о своем будущем в петербургском клубе.

– Как сами оцениваете вероятность своего ухода этим летом?

– У меня контракт с «Зенитом», и я думаю только о нем. Впереди у нас матч за Суперкубок России, больше ни о чем я не думаю.

– Но вы не раз говорили, что хотите играть в топ-чемпионате. В каком именно?

– Мне нравятся Германия, Италия, Англия. Я действительно говорил, что хочу попробовать себя в других лигах, но это нормальное желание для любого спортсмена. Только так я на самом деле узнаю, перерос ли я российскую лигу.

– А в другой российский клуб вы можете перейти?

– На сегодняшний день из «Зенита» – сто процентов нет. Не вижу смысла. Я играю в лучшей команде России, у меня великолепные отношения с болельщиками, тренерами, руководством клуба, партнерами.

В будущем всякое может быть, но прямо сейчас точно не уйду в другой российский клуб.

  • Контракт иранца с «Зенитом» истекает следующим летом.
  • В прошлом сезоне Азмун забил 19 голов и сделал 6 ассистов в 29 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

Азмун – об уходе Черчесова из сборной России: «Раз приняли такое решение, значит, надо было»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Азмун Сердар
Комментарии (12)
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Fusballer
1626174189
И правильно! Здесь ты герой - а там впахивать нужно. Причём за меньшие деньги.
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aaaaahhhh
1626176127
конечно, там же Дзюбы не будет:))))
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Иван Петров 1986
1626177612
Будет сидеть в бомжатнике пока не выгонят. Бабки, бабки и еще раз бабки решают все.
Ответить
paracetamol
1626179389
Свинарник может не надеяться!
Ответить
"supermax"
1626180238
Не вижу денег уходить из «Зенита» в другой российский клуб...да и вообще в какой-либо))
Ответить
vladimir-7
1626189145
Если клуб сможет выкупить Азмуна у Зенита и обеспечит игроку его финансовые требования, то почему и не перейти. Главное и Зенит, и Азмун будут довольны, а покупатель – его проблемы.
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