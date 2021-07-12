Сборная Италии провела чемпионский парад по улицам Рима

Сборная Италии продолжает праздновать победу в чемпионате Европы-2020.

Сегодня утром команда вернулась из Лондона в Рим. А ближе к вечеру футболисты и тренеры поехали на автобусе с кубком по улицам столицы.

На чемпионский парад итальянской сборной вышли тысячи болельщиков.

В финале Евро-2020 Италия обыграла Англию в серии пенальти.

Для итальянцев это вторая в истории победа на Евро, первая была в 1968 году.

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