Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кузяев – о «Зените» в ЛЧ: «За два года набрались опыта. Постараемся выйти из группы»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев оценил перспективы клуба из Санкт-Петербурга в Лиге чемпионов.

    – Новый сезон, судя по всему, начнет ровно та же команда, которая заканчивала прошлый. В связи с этим вопрос: на какой результат стоит рассчитывать в Лиге чемпионов?

    – Это совершенно другой уровень, совершенно другие скорости, совершенно другая интенсивность. Мы на собственном опыте убедились, что там не прощаются ошибки.

    Конечно, мы приложим максимум усилий, чтобы выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Хотя там нам попадаются соперники такого уровня, которого нет в чемпионате России. И нужно быть к этому готовым. И физически, и морально.

    – Провала не будет?

    – В новом сезоне соперники у нас будут еще сильнее, потому что мы будем в третьей корзине. Но за два года мы уже набрались опыта. И не должны допустить те ошибки, которые допускали в прошлом сезоне. Состав наш, по сути, не изменился. Но будем стараться выйти из группы.

    А смысл тогда участвовать в Лиге чемпионов? Для галочки играть в этом турнире точно не надо. Шансы, думаю, есть. Хотя прошлогодняя еврокубковая кампания не только «Зенита», но и вообще всех российских команд, показала, что мы пока не готовы к такому уровню.

    – А почему?

    – Не хотел бы сейчас устраивать полемику на тему «что в нашем футболе не так». Да, результат неудовлетворительный. И на чемпионате Европы выступили неудачно. Думаю, что в российском футболе нужны перемены.

    • В 2 последних сезонах «Зенит» занял последнее место в группе ЛЧ.
    • В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов питерцы набрал 1 очко в 6 матчах.

    Кузяев: «Последнее место в группе на Евро – не катастрофа. Хотели играть, но не получилось»

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.07.2021 18:39
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 12 июля 2021, 23:38

      Челси окунул шленит мордой в дерьмо, теперь их будут укатывать топы с первой корзины, как каждый сезон укатывали паровозов)))) посмотрим на нынешний уровень шлинита))) смешной долбонавт этот Кузяев! Ну да с первой корзины они занимали четвертые места, а теперь с третьев всех рвать начнут))))! Сам то хоть верит в свой бред?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4331

      Spirit_78 > Hektor 84 13 июля 2021, 13:44

      Окунут всех, как обычно. За свою помойку тоже не забудь порадоваться, когда это в очередной раз случится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3439

      FRZZ 12 июля 2021, 22:11

      Пока у вас в нападение Дзюба, то вряд ли получится.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > FRZZ 12 июля 2021, 23:23

      и ещё пока там Семак и Оздоев с Дзюбой им больше и в РПЛ ничего не светит не говоря уже о ЛЧ кстати это наверное их последняя ЛЧ потому что первого места в РПЛ думаю долго не будет если только не снимут Семака

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 12 июля 2021, 19:18

      ххахаххахах, какой он долбае_6, вас пацаны школьники имееют опыта они набрались

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат 12 июля 2021, 19:15

      Все мы уже видели, к чему приводят ваши старания.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18875

      Cleaner 12 июля 2021, 19:12

      За два года вы деградировали. И четвертое место забронировали. А смысл играть в ЛЧ для зенита один. Получить деньги за то, что попали в группу.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4331

      Spirit_78 > Cleaner 13 июля 2021, 13:43

      Как будто другие туда для других целей выходят)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18875

      Cleaner > Spirit_78 13 июля 2021, 13:58

      Кто то "туда выходит" для того, чтобы эту самую ЛЧ выиграть.)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4331

      Spirit_78 > Cleaner 13 июля 2021, 14:24

      Я же не про клубы АПЛ, Ла-лиги, Серии А и Бундеслиги говорю, а про наших "родненьких".

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11