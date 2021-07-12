Кузяев – о «Зените» в ЛЧ: «За два года набрались опыта. Постараемся выйти из группы»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев оценил перспективы клуба из Санкт-Петербурга в Лиге чемпионов.

– Новый сезон, судя по всему, начнет ровно та же команда, которая заканчивала прошлый. В связи с этим вопрос: на какой результат стоит рассчитывать в Лиге чемпионов?

– Это совершенно другой уровень, совершенно другие скорости, совершенно другая интенсивность. Мы на собственном опыте убедились, что там не прощаются ошибки.

Конечно, мы приложим максимум усилий, чтобы выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Хотя там нам попадаются соперники такого уровня, которого нет в чемпионате России. И нужно быть к этому готовым. И физически, и морально.

– Провала не будет?

– В новом сезоне соперники у нас будут еще сильнее, потому что мы будем в третьей корзине. Но за два года мы уже набрались опыта. И не должны допустить те ошибки, которые допускали в прошлом сезоне. Состав наш, по сути, не изменился. Но будем стараться выйти из группы.

А смысл тогда участвовать в Лиге чемпионов? Для галочки играть в этом турнире точно не надо. Шансы, думаю, есть. Хотя прошлогодняя еврокубковая кампания не только «Зенита», но и вообще всех российских команд, показала, что мы пока не готовы к такому уровню.

– А почему?

– Не хотел бы сейчас устраивать полемику на тему «что в нашем футболе не так». Да, результат неудовлетворительный. И на чемпионате Европы выступили неудачно. Думаю, что в российском футболе нужны перемены.

В 2 последних сезонах «Зенит» занял последнее место в группе ЛЧ.

В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов питерцы набрал 1 очко в 6 матчах.

Кузяев: «Последнее место в группе на Евро – не катастрофа. Хотели играть, но не получилось»