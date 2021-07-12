«Спи спокойно, мы охраняем тебя». Бонуччи опубликовал фото с Кьеллини и кубком в постели

Защитник «Ювентуса» сборной Италии Леонардо Бонуччи опубликовал фотографию с одноклубником Джорджо Кьеллини и кубком, полученным за победу в финале Евро-2020 над Англией (1:1, 3:2 – по пенальти).

«Не беспокойся, спи спокойно. Мы охраняем тебя», – подписал фото Бонуччи.

Италия во второй раз в истории выиграла чемпионат Европы.

Итальянцы не проиграли в 34-м матче подряд. До повторения мирового рекорда осталась одна игра.