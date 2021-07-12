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    «Спи спокойно, мы охраняем тебя». Бонуччи опубликовал фото с Кьеллини и кубком в постели

    Защитник «Ювентуса» сборной Италии Леонардо Бонуччи опубликовал фотографию с одноклубником Джорджо Кьеллини и кубком, полученным за победу в финале Евро-2020 над Англией (1:1, 3:2 – по пенальти).

    «Не беспокойся, спи спокойно. Мы охраняем тебя», – подписал фото Бонуччи.

    • Италия во второй раз в истории выиграла чемпионат Европы.
    • Итальянцы не проиграли в 34-м матче подряд. До повторения мирового рекорда осталась одна игра.
    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: инстаграм Леонардо Бонуччи

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    12.07.2021 14:49
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    Комментарии1
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    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 13 июля 2021, 08:34

      Да , круто же -два старичка Сделали Это !

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