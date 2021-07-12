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  • Петржела – о Дзюбе: «Упрямый человек. Он никогда не извинится перед Манчини»

Петржела – о Дзюбе: «Упрямый человек. Он никогда не извинится перед Манчини»

12 июля 2021, 13:23
10

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал победу Италии над Англией (1:1, 3:2 – по пенальти) в финале Евро-2020.

67-летний чех также вспомнил критику капитана сборной России Артема Дзюбы в адрес главного тренера сборной Италии Роберто Манчини.

«Игра была хорошая. Италия сейчас лучшая команда. Англичане в первом тайме играли хорошо, но во втором играла уже только Италия. Это тренерская победа, почему нет. Манчини переиграл Саутгейта. Роберто – хороший мальчик.

Манчини хочет техничных и быстрых игроков. А Дзюба не такой, он игрок другого плана. Поэтому он и не подошел ему. Артем обиделся и так сказал. Мы все знаем Дзюбу, он никогда не извинится. Такой человек – упрямый», – сказал Петржела.

  • Италия во второй раз в истории выиграла чемпионат Европы.
  • Итальянцы не проиграли в 34-м матче подряд. До повторения мирового рекорда осталась одна игра.
  • Манчини тренировал «Зенит» с 2017 по 2018-й год.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Зенит Италия Дзюба Артем Манчини Роберто Петржела Властимил
Комментарии (10)
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Fju-2
1626087097
Манчини - это доказательство того, что РПЛ - один из самых сложных турниров. АПЛ, Серию А, ЧЕ брал, а вот с РПЛ не получилось! Да чего уж там, даже самому пану Власте это не удалось(
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R_a_i_n
1626090273
Не знаю насчёт упрямый, а вот самый токсичный и ненавистный, это да.
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zigbert
1626093158
С мнением Петржелы можно только согласиться.
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suhoffmonstro
1626095810
Со слов Дзюбы: "Манчини не тренер", итог выииграл ЧЕ. Эмери - "тренеришка" выиграл 3 ЛЕ подряд. Может нужно что бы он про кого нибудь из наших тренеров что нибудь такое сказал?
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Garrincha58
1626097498
Манчини по фиг на какого то Дзюбу он теперь встал в ряд с великими тренерами мира и таких немного
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maygli
1626102863
Игрочишка, что с него взять.
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ВЛАДИВОСТОК
1626115330
Он не упрямый ...он наглухо тупой , возомнивший что он умеет играть в футбол . КЛОУН - ОДНИМ СЛОВОМ .
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