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    Петржела – о Дзюбе: «Упрямый человек. Он никогда не извинится перед Манчини»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал победу Италии над Англией (1:1, 3:2 – по пенальти) в финале Евро-2020.

    67-летний чех также вспомнил критику капитана сборной России Артема Дзюбы в адрес главного тренера сборной Италии Роберто Манчини.

    «Игра была хорошая. Италия сейчас лучшая команда. Англичане в первом тайме играли хорошо, но во втором играла уже только Италия. Это тренерская победа, почему нет. Манчини переиграл Саутгейта. Роберто – хороший мальчик.

    Манчини хочет техничных и быстрых игроков. А Дзюба не такой, он игрок другого плана. Поэтому он и не подошел ему. Артем обиделся и так сказал. Мы все знаем Дзюбу, он никогда не извинится. Такой человек – упрямый», – сказал Петржела.

    • Италия во второй раз в истории выиграла чемпионат Европы.
    • Итальянцы не проиграли в 34-м матче подряд. До повторения мирового рекорда осталась одна игра.
    • Манчини тренировал «Зенит» с 2017 по 2018-й год.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +535

      Fju-2 45 минут назад

      Манчини - это доказательство того, что РПЛ - один из самых сложных турниров.
      АПЛ, Серию А, ЧЕ брал, а вот с РПЛ не получилось!
      Да чего уж там, даже самому пану Власте это не удалось(

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