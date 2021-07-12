Петржела – о Дзюбе: «Упрямый человек. Он никогда не извинится перед Манчини»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал победу Италии над Англией (1:1, 3:2 – по пенальти) в финале Евро-2020.
67-летний чех также вспомнил критику капитана сборной России Артема Дзюбы в адрес главного тренера сборной Италии Роберто Манчини.
«Игра была хорошая. Италия сейчас лучшая команда. Англичане в первом тайме играли хорошо, но во втором играла уже только Италия. Это тренерская победа, почему нет. Манчини переиграл Саутгейта. Роберто – хороший мальчик.
Манчини хочет техничных и быстрых игроков. А Дзюба не такой, он игрок другого плана. Поэтому он и не подошел ему. Артем обиделся и так сказал. Мы все знаем Дзюбу, он никогда не извинится. Такой человек – упрямый», – сказал Петржела.
- Италия во второй раз в истории выиграла чемпионат Европы.
- Итальянцы не проиграли в 34-м матче подряд. До повторения мирового рекорда осталась одна игра.
- Манчини тренировал «Зенит» с 2017 по 2018-й год.
Источник: «Спорт-Экспресс»