Петржела – о Дзюбе: «Упрямый человек. Он никогда не извинится перед Манчини»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал победу Италии над Англией (1:1, 3:2 – по пенальти) в финале Евро-2020.

67-летний чех также вспомнил критику капитана сборной России Артема Дзюбы в адрес главного тренера сборной Италии Роберто Манчини.

«Игра была хорошая. Италия сейчас лучшая команда. Англичане в первом тайме играли хорошо, но во втором играла уже только Италия. Это тренерская победа, почему нет. Манчини переиграл Саутгейта. Роберто – хороший мальчик.

Манчини хочет техничных и быстрых игроков. А Дзюба не такой, он игрок другого плана. Поэтому он и не подошел ему. Артем обиделся и так сказал. Мы все знаем Дзюбу, он никогда не извинится. Такой человек – упрямый», – сказал Петржела.