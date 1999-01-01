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    Евро-2020. Италия в серии пенальти победила Англию и выиграла турнир

    Сборная Италии обыграла Англию в финале чемпионата Европы.

    Основное время встречи закончилось вничью – 1:1. На гол Люка Шоу в первом тайме итальянцы ответили забитым мячом Леонардо Бонуччи во второй половине встречи.

    В серии пенальти победили итальянцы.

    Евро-2020. Финал

    Италия – Англия – 1:1 (0:1, 1:0, 3:2 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Шоу, 2; 1:1 – Бонуччи, 67.

    Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон (Фроленци, 118), Барелла (Кристанте, 54), Жоржиньо, Верратти (Локателли, 96), Кьеза (Бернардески, 86), Иммобиле (Берарди, 55), Инсинье (Белотти, 91).

    Англия: Пикфорд, Уокер (Санчо, 120), Шоу, Райс (Хендерсон, 74; Рэшфорд, 120), Стоунз, Магуайр, Триппьер (Сака, 70), Стерлинг, Филлипс, Маунт (Грилиш, 99), Кейн.

    Предупреждения: Барелла, 47; Бонуччи, 55; Инсинье, 84; Кьеллини, 90+6; Жоржиньо, 114 – Магуайр, 106.

    Результаты Евро-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 00:54
    Комментарии53
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      Рейтинг: +1139

      SaveAS 6 секунд назад

      С победой Италию!

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      Рейтинг: +15752

      derrik2000 1 минуту назад

      Ни за кого из финалистов не болел.
      Так... немного за Италию...
      Но только из-за того, что они, как ни крути, в гостях, т. е. в Англии, игррали.
      Чемпионство разыграли в конце концов в лотерейку.
      Повезло итальянцам.
      Вот, ведь, какая ирония судьбы: ТРИ игрока замены - из них ДВА специально выпущенных английчанами на 120-й минуте, как "мастеров 11-метровых" - свои 11-метровые НЕ ЗАБИЛИ!
      Представляю, ЧТО сейчас скжут и комментаторы английские и английские же журналюги по-поводу выхода на 120-й минуте этих "прирождённых пенальтистов". DD
      А, вообще, если брать ЧЕ в целом, то вижу, как футбол из СПОРТИВНОЙ ИГРЫ, ДЕЙСТВА, превращается в шоу.
      Пусть красочное, высокозатратное, но - ШОУ.
      Мастерство футболёров год от года падает, новых "звёзд" не вижу.
      А если кто и появляется, как "звезда", то это всё просто хорошо проведённая рекламная компания.

      0
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      Рейтинг: +7438

      GoLenaStop 2 минуты назад

      Да, ИТАЛИЯ, классная игра, замучила англов...
      ЭтРусски всегда сильнее.
      Италия, приезжай в наш этрусский генуэзкий Крым! Спасибо за матч!
      Лучший игрок чемпионата - парень Пикфорд.
      И розовые судьи.

      4
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      Рейтинг: +5311

      Fusballer > GoLenaStop 4 минуты назад

      Кейн тоже неплох. Пусть и голов особо не забивал, но в подыгрыше и в центре поля был хорош. Жаль их. Они достойны большего.

      1
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      Рейтинг: +7438

      GoLenaStop > Fusballer 48 секунд назад

      Кейн сдулся во втором. Видать тоже жарко, не железный...
      Ага.

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      Рейтинг: +3407

      Черкизовский Кот 2 минуты назад

      Сборная, не попавшая на ЧМ, побеждает в матче открытия Евро, а в финале обыгрывает хозяев. Это Греция на ЧЕ-2004 и Италия сегодня! FORZA ITALIA!!!

      2
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      Рейтинг: +4312

      Из Твери Леха 3 минуты назад

      Заслуженная победа в турнире. Итальянцы все матчи провели круто, начиная с первого. И Швейцарию вынесли, которая шуму тут наделала и звездную по составу Бельгию, и сильную Испанию да и в финале они выглядели получше Англии, поэтому и победа в лотереи - закономерная. Англия тоже достойная финала, хоть и ее путь к нему по соперникам был легче. Забавно, что все не забившие пенальти...ну из этих, не совсем из Англии по виду) Неплохой Евро получился в целом, как всегда наши обосрались, было несколько убойных матчей, но колхозных, увы, было больше. Это из-за нового формата ( старый с 16 командами был лучше, но бабло с трансляций все решает). Ну и ковид омрачил атмосферу праздника на стадионах.

      3
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      Рейтинг: +519

      kliker 3 минуты назад

      Двухэтажный английский автобус проржавел и развалился.
      Браво, Италия!

      2
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      Рейтинг: +8900

      NewLife 5 минут назад

      Судья молодец, не покупался на нырки Кейна (бегающий английский зюба) и Стерлинга. Последний очень старался опять заработать пенку, но не вышло. В игре итальянцев больше искусства и футбола, английский стиль более прямолинейный.

      5
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      Рейтинг: +5311

      Fusballer > NewLife 3 минуты назад

      Кейн тоже пытался, но Стерлинг на сезон вперёд нанырял.

      1
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      Рейтинг: +8327

      knikos 5 минут назад

      Не самый , конечно , лучший по качеству игры матч , но напряг окуенный был , до последней минуты , до последнего пеналя ! Италия победила по праву . Они лучше играли , они лучше атаковали , они нанесли намного больше ударов по воротам , в том числе и в створ . Нап нужен Италии хороший , острый , Иммобиле в концовке чемпа разочаровал . На ЧМ и те и другие зададут жару ! Форза Италия !

      5
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      Рейтинг: +1021

      Mariner 6 минут назад

      Ща на эту мафию будут медали вешать ))) С победой Италия!

      1
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      Рейтинг: +1452

      Радио1000шумеров 6 минут назад

      Все кучерявые наглы мазанули пенальти, бггг

      3
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      Рейтинг: +5311

      Fusballer > Радио1000шумеров 5 минут назад

      Да вообще! Из-за них белые теперь страдают))))) Мстят, наверное! БЛМ!)))))

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      Рейтинг: +484

      стоп кран > Радио1000шумеров 3 минуты назад

      Да ты расист фашист...

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