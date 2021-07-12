Евро-2020. Италия в серии пенальти победила Англию и выиграла турнир

Сборная Италии обыграла Англию в финале чемпионата Европы.

Основное время встречи закончилось вничью – 1:1. На гол Люка Шоу в первом тайме итальянцы ответили забитым мячом Леонардо Бонуччи во второй половине встречи.

В серии пенальти победили итальянцы.

Евро-2020. Финал

Италия – Англия – 1:1 (0:1, 1:0, 3:2 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Шоу, 2; 1:1 – Бонуччи, 67.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон (Фроленци, 118), Барелла (Кристанте, 54), Жоржиньо, Верратти (Локателли, 96), Кьеза (Бернардески, 86), Иммобиле (Берарди, 55), Инсинье (Белотти, 91).

Англия: Пикфорд, Уокер (Санчо, 120), Шоу, Райс (Хендерсон, 74; Рэшфорд, 120), Стоунз, Магуайр, Триппьер (Сака, 70), Стерлинг, Филлипс, Маунт (Грилиш, 99), Кейн.

Предупреждения: Барелла, 47; Бонуччи, 55; Инсинье, 84; Кьеллини, 90+6; Жоржиньо, 114 – Магуайр, 106.

Результаты Евро-2020