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  • ⚡ Евро-2020. Италия в серии пенальти победила Англию и выиграла турнир

⚡ Евро-2020. Италия в серии пенальти победила Англию и выиграла турнир

12 июля 2021, 00:54
165

Сборная Италии обыграла Англию в финале чемпионата Европы.

Основное время встречи закончилось вничью – 1:1. На гол Люка Шоу в первом тайме итальянцы ответили забитым мячом Леонардо Бонуччи во второй половине встречи.

В серии пенальти победили итальянцы.

Евро-2020. Финал

Италия – Англия – 1:1 (0:1, 1:0, 3:2 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Шоу, 2; 1:1 – Бонуччи, 67.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон (Фроленци, 118), Барелла (Кристанте, 54), Жоржиньо, Верратти (Локателли, 96), Кьеза (Бернардески, 86), Иммобиле (Берарди, 55), Инсинье (Белотти, 91).

Англия: Пикфорд, Уокер (Санчо, 120), Шоу, Райс (Хендерсон, 74; Рэшфорд, 120), Стоунз, Магуайр, Триппьер (Сака, 70), Стерлинг, Филлипс, Маунт (Грилиш, 99), Кейн.

Предупреждения: Барелла, 47; Бонуччи, 55; Инсинье, 84; Кьеллини, 90+6; Жоржиньо, 114 – Магуайр, 106.

Результаты Евро-2020

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат Европы Италия Англия
Комментарии (165)
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VVM1964
1626040869
Всех ,кто болел за Италию - с победой !!! Лично я не болея перед матчем ни за кого , начал болеть за Италию по ходу матча и очень рад , что англичане поплатились за свою игру и вообще быстрый гол , на мой взгляд подпортил зрелище обоюдоострой игры и еще смутило достаточно большое количество не вынужденных ошибок от команд такого уровня .
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Mariner
1626041737
Италия прошла первую команду мира (Бельгия), потом Испанию и потом британцев победили в гостях! Вот это путь чемпионов! И пусть несколько серий пенальти - всё равно это достойный и сложный путь! С победой!
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ААМ
1626041745
Браво Италия! Англии и Стерлингу воздалось за "левый" пенальти в полуфинале!
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kosmonaft
1626042569
остров невезения в океане есть а Итальянцы конечно красавцы уделали бритишей это им за Данию нехрен симулировать
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andruhs
1626042690
Итальянцам респект и уважуха! Играли в футбол. И выиграли. А англичане слишком прагматично. Это не тот футбол, который интересно смотреть. И это дома, при своих болельщиках....
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kosmonaft
1626042910
у англии три не.г.ра не забили пендали теперь судиться наверное будут типо рассизм
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BuenosArgentina
1626044036
Хороший сегодня день, справедливый ! Все получили что заслужили !
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zigbert
1626074095
Италию с победой на Евро-2020! После быстрого гола показалось что итальянцы могут дрогнуть но им удалось прийти в себя. У англичан в это время хорошо работали фланги. Совсем непросто было итальянцам сравнять счет, взломать оборону сборной Англии на этом чемпионате, трудная задача. В целом равная игра о чем говорит результат. А пенальти - лотерея. Хорошо еще что к судьям в этом финале, нет претензий.
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neveldomha
1626074538
Не должна команда за 120 минут игрового времени пробившая 5 раз по воротам и из них 2 раза попавшая в створ становиться чемпионом. И браво судья!!! Ему особый респект. Ни разу не купился на нырки истерички Стервынга.
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владимир миронов
1626075903
Италию с победой!!! Молодцы, отомстили англосаксам за Данию.
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