Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд проводит отпуск. Он побывал на ферме, где содержат коров.

«Солнцезащитные очки и модная одежда готовы. Теперь вернемся к работе с друзьями!» – выложит игрок пост в твиттер.

Sunglasses and fancy clothes done.Now, back to work with my pals! pic.twitter.com/OEzEbHcmSq