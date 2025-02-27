«Бавария» отозвала предложение Киммиху о новом контракте – за ситуацией следят три топ-клуба Европы

У «Баварии» возникли проблемы в переговорах с полузащитником Йозуа Киммихом.

Контракт 30-летнего футболиста истекает через четыре месяца. Ему предложили продлить договор на улучшенных условиях.

Киммих не спешил с ответом, вследствие чего «Бавария» отозвала предложение о новом соглашении.

В мюнхенском клубе разочарованы, что игрок продолжает колебаться. Они требуют ясности касательно его будущего.

За ситуацией следят сразу три европейских топ-клуба – «ПСЖ», «Интер» и «Ливерпуль». Им интересен вариант с подписанием Киммиха в качестве свободного агента.