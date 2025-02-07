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«Арсенал» хочет купить форварда «Ньюкасла»

«Арсенал» готов потратить крупную сумму на трансфер центрфорварда Александера Исака у «Ньюкасла» следующим летом.

Ожидается, что «сороки» потребуют более 120 миллионов фунтов за шведского футболиста. Несмотря на высокую цену, «канониры» как минимум запросят информацию о доступности Исака на трансферном рынке.

Более реалистичным вариантом считается подписание форварда «РБ Лейпциг» Беньямина Шешко. Стороны вели переговоры в январе, но немецкий клуб дал понять, что не продаст словенца до лета.

  • 25-летний Исак провел в этом сезоне за «Ньюкасл» 27 матчей, забил 19 голов, отдал 5 передач.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.
  • 21-летний словенец Шешко сыграл за «РБ Лейпциг» в текущем сезоне 29 игр, отметился 14 забитыми мячами и 3 ассистами.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

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Источник: Daily Mail

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