«Арсенал» хочет купить форварда «Ньюкасла»

«Арсенал» готов потратить крупную сумму на трансфер центрфорварда Александера Исака у «Ньюкасла» следующим летом.

Ожидается, что «сороки» потребуют более 120 миллионов фунтов за шведского футболиста. Несмотря на высокую цену, «канониры» как минимум запросят информацию о доступности Исака на трансферном рынке.

Более реалистичным вариантом считается подписание форварда «РБ Лейпциг» Беньямина Шешко. Стороны вели переговоры в январе, но немецкий клуб дал понять, что не продаст словенца до лета.