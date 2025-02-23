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Бундеслига. «Бавария» разгромила «Айнтрахт» (4:0)

В матче 23-го тура чемпионата Германии «Бавария» на своем поле разгромила франкфуртский «Айнтрахт» со счетом 4:0.

В первом тайме у мюнхенцев отличился Майкл Олисе на 45+3-й минуте. Во второй половине голы у хозяев забили Хироки Ито (62-я минута), Джамал Мусиала (83-я) и Серж Гнабри (90+2-я).

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии с 58 очками после 23 матчей. Мюнхенцы продлили беспроигрышную серию в Бундеслиге до 9 встреч подряд.

«Айнтрахт» идет 3-м с 42 баллами. Франкфуртцы прервали беспроигрышную серию из 7 матчей подряд в чемпионате Германии.

Германия. Бундеслига. 23-й тур

Бавария – Айнтрахт – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Олисе, 45+3; 2:0 – Ито, 62; 3:0 – Мусиала, 83; 4:0 – Гнабри, 90+2.

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Источник: «Бомбардир»

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