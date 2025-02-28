«Арсенал» сделал предложение хавбеку сборной Германии

«Арсенал» и еще один неназванный клуб отправили полузащитнику «Баварии» Йозуа Киммиху письменное предложение о переходе. Игрок сообщил мюнхенцам о поступивших запросах.

Действующее соглашение 30-летнего хавбека с «Баварией» рассчитано до конца июня 2025 года. Переговоры с мюнхенцами о продлении еще продолжаются. Команда готова дать хавбеку контракт до 2028 года и зарплату 20-22 миллиона евро в год до вычета налогов.