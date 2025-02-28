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«Арсенал» сделал предложение хавбеку сборной Германии

Сегодня, 14:59

«Арсенал» и еще один неназванный клуб отправили полузащитнику «Баварии» Йозуа Киммиху письменное предложение о переходе. Игрок сообщил мюнхенцам о поступивших запросах.

Действующее соглашение 30-летнего хавбека с «Баварией» рассчитано до конца июня 2025 года. Переговоры с мюнхенцами о продлении еще продолжаются. Команда готова дать хавбеку контракт до 2028 года и зарплату 20-22 миллиона евро в год до вычета налогов.

  • В этом сезоне Киммих провел 36 матчей за «Баварию», забил 1 гол, отдал 10 передач.
  • Игрок сборной Германии проводит 10-й сезон в мюхенском клубе.

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Источник: страница Флориана Плеттенберга в соцсети X
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Бавария Арсенал Киммих Йозуа
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