«Бавария» опубликовала заявление в связи с происшествием в Мюнхене с десятками пострадавших.

«Футбольный клуб «Бавария» был потрясен, узнав об инциденте в центре Мюнхена, где несколько человек, включая детей, получили ранения, а некоторые люди серьезно пострадали, в результате наезда автомобиля на толпу.

Рекордсмены Германии выражают свои глубочайшее сочувствие пострадавшим и их семьям», – говорится в заявлении «Баварии».