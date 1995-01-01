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    Foot Mercato: Гвардиола обсудил с Гризманном его возможный трансфер в «Манчестер Сити»

    У главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы состоялся телефонный разговор с форвардом «Барселоны» Антуаном Гризманном. Стороны обсудили возможный трансфер француза в манчестерский клуб.

    Известно, что «Манчестер Сити» планирует купить Гризманна, если не подпишет Гарри Кейна.

    • В прошлом сезоне Гризманн забил 20 голов и сделал 12 ассистов в 51 матче.
    • Его рыночная стоимость – 60 миллионов евро.
    • «Барселона» испытывает финансовые затруднения, поэтому продажа Гризманна вероятна.

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    Источник: Foot Mercato

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