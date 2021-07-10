Foot Mercato: Гвардиола обсудил с Гризманном его возможный трансфер в «Манчестер Сити»

У главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы состоялся телефонный разговор с форвардом «Барселоны» Антуаном Гризманном. Стороны обсудили возможный трансфер француза в манчестерский клуб.

Известно, что «Манчестер Сити» планирует купить Гризманна, если не подпишет Гарри Кейна.