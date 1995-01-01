Орлов – о Кокорине: «Ну нельзя себе позволять столько выпивать. Просто ужас!»

Таланта я в нем и не заметил! Из достижений пару голов Спартаку. Титулов нет. Вечно гонялся за баблом, где больше дадут и одни скандалы на протяжении всей карьеры. Бегал из Динамо в Анжи и обратно. А за Анжи так ни разу и не сыграл. Зато как его мама скулила на всю страну как сына в Динамо загубили и клуб виноват в его травме, даже на телевидение бегала. И потом молчала когда он обратно вернулся. Чудил чудил а мама с отчимом везде его жалели и покрывали. Так какого и остался маленьким мальчиком.
Журналист Геннадий Орлов рассказал, что форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не смог раскрыть свой потенциал в том числе ввиду злоупотребления алкоголем. Ранее игрок выступал за «Зенит».
«У него серьeзные травмы. Видите, не пошло, и весь талант загублен. Выползет ли он и поднимется, не знаем. А про него лучшие тренеры говорили: «Это просто суперфутболист по возможностям». Но надо же было реализовать себя.
То количество виски, которое он заказал на завтрак после «Сапсана» и ночи в ресторане… Это действующий футболист, и ему в сборную надо было ехать. Когда я прочитал, ахнул. Ну какой это профессионал? Так нельзя. Ну нельзя позволять себе столько выпивать. Просто ужас. Ужас!» – сказал Орлов.