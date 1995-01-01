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    Орлов – о Кокорине: «Ну нельзя себе позволять столько выпивать. Просто ужас!»

    Журналист Геннадий Орлов рассказал, что форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не смог раскрыть свой потенциал в том числе ввиду злоупотребления алкоголем. Ранее игрок выступал за «Зенит».

    «У него серьeзные травмы. Видите, не пошло, и весь талант загублен. Выползет ли он и поднимется, не знаем. А про него лучшие тренеры говорили: «Это просто суперфутболист по возможностям». Но надо же было реализовать себя.

    То количество виски, которое он заказал на завтрак после «Сапсана» и ночи в ресторане… Это действующий футболист, и ему в сборную надо было ехать. Когда я прочитал, ахнул. Ну какой это профессионал? Так нельзя. Ну нельзя позволять себе столько выпивать. Просто ужас. Ужас!» – сказал Орлов.

    • Кокорин в 2018 году участвовал в избиении 2 человек в Москве, за что сидел в тюрьме.
    • Затем он играл за «Сочи» и «Спартак».
    • Игрок уже готовится к новому сезону.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал Геннадия Орлова

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    Сегодня, 20:14
    Комментарии6
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      Рейтинг: +11010

      Hektor 84 9 минут назад

      Таланта я в нем и не заметил! Из достижений пару голов Спартаку. Титулов нет. Вечно гонялся за баблом, где больше дадут и одни скандалы на протяжении всей карьеры. Бегал из Динамо в Анжи и обратно. А за Анжи так ни разу и не сыграл. Зато как его мама скулила на всю страну как сына в Динамо загубили и клуб виноват в его травме, даже на телевидение бегала. И потом молчала когда он обратно вернулся. Чудил чудил а мама с отчимом везде его жалели и покрывали. Так какого и остался маленьким мальчиком.

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      Рейтинг: +123

      russkiisergei 16 минут назад

      да, гена, точно как он это выпил и без тебя

      0
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      Рейтинг: +6434

      playsh 32 минуты назад

      Гена,ты же Кокорину зяма на тот момент был.Что же не научил уму разуму?

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      Рейтинг: -776

      СуперПАВ9 > playsh 10 минут назад

      Иди проспись

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      Рейтинг: +6713

      Cleaner 56 минут назад

      Ты футболист, джентльмен удачи! Сыграл, выпил, в тюрьму! Романтика!

      1
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      Рейтинг: +1495

      кто там 1 час назад

      Супер талант, например, это Демир перешедший из Рапида в Барсу в 17 лет, а это - очередной выкормышь системы, которая нацелена на распил бабла) Был бы он супер талантом и вся система была бы нацелена на развития футбола, то он играл бы давно уже в лучших клубах Европы, а так.. раскачали парни медийно, убили баблом и всё.

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