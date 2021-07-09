Орлов – о Кокорине: «Ну нельзя себе позволять столько выпивать. Просто ужас!»

Журналист Геннадий Орлов рассказал, что форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не смог раскрыть свой потенциал в том числе ввиду злоупотребления алкоголем. Ранее игрок выступал за «Зенит».

«У него серьeзные травмы. Видите, не пошло, и весь талант загублен. Выползет ли он и поднимется, не знаем. А про него лучшие тренеры говорили: «Это просто суперфутболист по возможностям». Но надо же было реализовать себя.

То количество виски, которое он заказал на завтрак после «Сапсана» и ночи в ресторане… Это действующий футболист, и ему в сборную надо было ехать. Когда я прочитал, ахнул. Ну какой это профессионал? Так нельзя. Ну нельзя позволять себе столько выпивать. Просто ужас. Ужас!» – сказал Орлов.