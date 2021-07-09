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  • Орлов – о Кокорине: «Ну нельзя себе позволять столько выпивать. Просто ужас!»

Орлов – о Кокорине: «Ну нельзя себе позволять столько выпивать. Просто ужас!»

9 июля 2021, 20:14
8

Журналист Геннадий Орлов рассказал, что форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не смог раскрыть свой потенциал в том числе ввиду злоупотребления алкоголем. Ранее игрок выступал за «Зенит».

«У него серьeзные травмы. Видите, не пошло, и весь талант загублен. Выползет ли он и поднимется, не знаем. А про него лучшие тренеры говорили: «Это просто суперфутболист по возможностям». Но надо же было реализовать себя.

То количество виски, которое он заказал на завтрак после «Сапсана» и ночи в ресторане… Это действующий футболист, и ему в сборную надо было ехать. Когда я прочитал, ахнул. Ну какой это профессионал? Так нельзя. Ну нельзя позволять себе столько выпивать. Просто ужас. Ужас!» – сказал Орлов.

  • Кокорин в 2018 году участвовал в избиении 2 человек в Москве, за что сидел в тюрьме.
  • Затем он играл за «Сочи» и «Спартак».
  • Игрок уже готовится к новому сезону.

Источник: ютуб-канал Геннадия Орлова
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр Орлов Геннадий
Комментарии (8)
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кто там
1625851319
Супер талант, например, это Демир перешедший из Рапида в Барсу в 17 лет, а это - очередной выкормышь системы, которая нацелена на распил бабла) Был бы он супер талантом и вся система была бы нацелена на развития футбола, то он играл бы давно уже в лучших клубах Европы, а так.. раскачали парни медийно, убили баблом и всё.
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Plyash
1625853182
Гена,ты же Кокорину зяма на тот момент был.Что же не научил уму разуму?
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Hektor 84
1625854517
Таланта я в нем и не заметил! Из достижений пару голов Спартаку. Титулов нет. Вечно гонялся за баблом, где больше дадут и одни скандалы на протяжении всей карьеры. Бегал из Динамо в Анжи и обратно. А за Анжи так ни разу и не сыграл. Зато как его мама скулила на всю страну как сына в Динамо загубили и клуб виноват в его травме, даже на телевидение бегала. И потом молчала когда он обратно вернулся. Чудил чудил а мама с отчимом везде его жалели и покрывали. Так какого и остался маленьким мальчиком.
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кран
1625856025
Не понял, он про себя или про Кокорина?
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житель СПб
1625856474
По-прежнему сожалею о его карьере. А про достижения... Как сейчас перед глазами его сольный проход с голом - когда он играл за Сочи. действительно, большой талант. Не первый и не последний - загубленный у наших людей - по собственной вине.
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vmonomah17
1625858139
Русский Балотелли
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SanInstructor
1625864513
видимо вместе квасили
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