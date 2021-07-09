«СЭ»: Кокорин на десять дней раньше вышел из отпуска, чтобы поработать над укреплением мышц

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин досрочно завершил свой летний отпуск, сообщает «СЭ».
По информации источника, 30-летний футболист вернулся во Флоренцию на десять дней раньше, чем его партнеры по команде.
Россиянин хочет поработать индивидуально над укреплением мышц, чтобы уменьшить количество травм.
- В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор он принял участие только в 4 матчах.
- Игрок из-за повреждений пропустил 12 встреч.
Источник: «Спорт-Экспресс»