«СЭ»: Кокорин на десять дней раньше вышел из отпуска, чтобы поработать над укреплением мышц

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин досрочно завершил свой летний отпуск, сообщает «СЭ».

По информации источника, 30-летний футболист вернулся во Флоренцию на десять дней раньше, чем его партнеры по команде.

Россиянин хочет поработать индивидуально над укреплением мышц, чтобы уменьшить количество травм.