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    «СЭ»: Кокорин на десять дней раньше вышел из отпуска, чтобы поработать над укреплением мышц

    Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин досрочно завершил свой летний отпуск, сообщает «СЭ».

    По информации источника, 30-летний футболист вернулся во Флоренцию на десять дней раньше, чем его партнеры по команде.

    Россиянин хочет поработать индивидуально над укреплением мышц, чтобы уменьшить количество травм.

    • В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он принял участие только в 4 матчах.
    • Игрок из-за повреждений пропустил 12 встреч.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:54
    Комментарии8
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      Рейтинг: +700

      kosmonaft 41 минуту назад

      полы помыть перед приездом команды

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      Рейтинг: +274

      valiknavashinsky > kosmonaft 24 минуты назад

      Это точно.Генеральную уборку сделать на базе и очки надраить до блеска.

      1
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      Рейтинг: +710

      Untitled-1 45 минут назад

      Ща заранее травмируется, чтобы с командой не тренироваться. и можно было в отпуск поехать.

      1
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      Рейтинг: -777

      СуперПАВ9 47 минут назад

      Удачи Саше

      0
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      Рейтинг: +532

      Armani nn 49 минут назад

      И больше времени на злачные места)))

      0
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      Рейтинг: +201

      Ollegator 50 минут назад

      Понравилось в Италии, не хочет в Турцию)

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      Рейтинг: +23775

      Боцман59rus 1 час назад

      Четвертый десяток пошел, он пля все мышцы укрепляет....

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      Рейтинг: +118

      Мортус 1 час назад

      Мужиик!!!!

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